Diablo 4 streicht eines der besten Features zum Release – Und das ist gut so

Diablo 4 erscheint am 06. Juni und verzichtet auf eines der besten Features: Set-Items – die Teile kommen erst später. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider war erst geschockt. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, sieht er die Sache jetzt anders.

Was sind Set-Items? Diese besonderen Gegenstände sind die Divas in jedem Inventar von Diablo 2 & 3. Mit ihren leuchtend-grünen Elementen heben sie sich optisch von den schnöden Legendarys ab, von normalen Items sowieso.

Packt man mehrere gleichgesinnte Set-Items in die aktiven Ausrüstungs-Slots, dann bringen diese Teile Extra-Boni, manchmal sogar besondere Gameplay-Mechaniken. Dabei gibt es Sets, die erst bei 5 angelegten Teilen ihr volle Wirkung entfalten.

Vorteil: Mächtige, oft sogar einzigartige Boni

Mächtige, oft sogar einzigartige Boni Nachteil: Mehrere Ausrüstungsplätze und viel Grind notwendig

Kombiniert handelt es sich dabei meist um extrem starke Ausrüstungs-Gegenstände, die mittlerweile einen festen Bestandteil der Diablo-Reihe darstellen.

Doch zum Start vom neuen Diablo 4 wird es keine Set-Teile geben und meine kürzlichen Erfahrungen zum Release von Diablo Immortal haben mir gezeigt – das ist eine gute Entscheidung.

Ohne Sets bietet Build-Basteln mehr Freiheiten

Warum ist es gut, dass die Sets nicht zum Release kommen? Mit dem kontroversen Mobile-Hit Diablo Immortal war die teuflische ARPG-Reihe zurück in meinem Gaming-Kosmos. Wie viele andere Spieler war ich jedoch mit manchen Design-Entscheidungen überhaupt nicht zufrieden.

Über die Legendären Edelsteine möchte ich dabei gar nicht reden. Darüber wurde genug diskutiert und ich hatte mich schnell damit abgefunden, dass ich bestimmte Dinge im Spiel nicht erreiche.

Viel schlimmer für mich als Free2Play-Spieler empfand ich die Beschränkungen bei den Set-Gegenständen. Die waren komplett im Spiel implementiert, aber hinter heftigen Level-Beschränkungen versteckt.

Zum Release war es rein rechnerisch gar nicht möglich, schnell an ein komplettes Set zu kommen. Doch man kannte die Werte, Boni und Vorteile der Set-Stücke. Wie eine saftige Karotte baumelten die unerreichbaren Set-Teile hinter fiesen, hohen Level-Caps.

Für meinen Totenbeschwörer wollte ich sofort das passende Set haben. Ich schaute auch nach starken Legendarys für meine Klasse, aber das Ziel war von Anfang an das Set.

Diese Fixierung auf die starken Set-Teile hat mir dadurch auch etwas den Spielspaß genommen. Bis ich das komplette Set bekommen könnte, würden alle Build-Zusammenstellungen nur vorübergehende Lückenbüßer sein.

Ich wollte mir gar keinen starken Legendary-Build zusammenstellen. Ich wollte von Anfang an den Set-Build. Und genau das Problem sehe ich auch für Diablo 4.

Ohne Set-Gegenstände sind wir quasi dazu genötigt, unsere Builds rund um die Legendary-Effekte zu erstellen. Für die Zeit nach dem Release dürfte das zu einer größeren Build-Vielfalt führen, was für mich als leidenschaftlicher Build-Bauer ein echter Segen sein dürfte.

Die Entwickler wollen sich dieses Mal mehr Zeit für die Sets nehmen. Nach Release wird sich eine Ausrüstungs-Meta für die einzelnen Klassen entwickeln und anhand der gesammelten Daten können die Sets mit einer entsprechenden Stärke eingeführt werden, damit sie nicht direkt alle Meta-Builds vollpacken.

Was spricht dagegen? In Diablo geht es ums Sammeln, ums Looten und um Macht. Set-Items stehen deshalb wie kaum ein anderer Gegenstand im Diablo-Universum für die Basis-Bausteine des Gameplay-Fundaments.

Ich liebe es, Sets zu sammeln. Das gibt mir was. Deswegen war ich erst geschockt, als mich die „frohe Kunde“ erreicht hat.

Zudem bringen die Sets oft fantastische und starke Mechaniken ins Spiel, was Abwechslung bedeutet. Auch für engagierte Build-Min-Maxer dürfte es ärgerlich sein, wenn die Set-Items erst Wochen oder gar Monate nach Release ins Spiel kommen.

Wann kommen die Sets? Das ist bisher noch offen. Klar ist – die Set-Items kommen. Die US-Seite GameRant sprach während eines Roundtable-Interviews mit Game Director Joe Shely und der meinte, man wolle die Set-Items so einbringen, wie man es derzeit im Endgame von Diablo 3 sieht (via gamerant.com).

Das deutet nicht unbedingt auf einen schnellen Release hin.

In einem Interview mit gamepressure sagte Shely zudem (via gamepressure.com): „Sets sind ein spannender Fall, denn als wir das Spiel entwickelten, merkten wir, dass wir Sets in eine neue Richtung entwickeln können. Aber wir haben etwas mehr Zeit gebraucht, um sie so ins Spiel zu bringen, dass sie gut mit dem Rest von Diablo 4 zusammenspielen. Deshalb wird es zum Launch keine Sets in dem Spiel geben“.

Die Set-Items dürfen also wahrscheinlich noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Wie seht ihr das mit den Sets in Diablo 4?