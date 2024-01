Diablo 4: Das Feature, das gerade alle in Season 3 nervt, macht mich richtig glücklich

Season 3 von Diablo 4 steht in der Kritik. Was die Spieler am meisten stört, sind die neuen Gewölbe (engl.: „Vaults“). Der neue Dungeon-Typ soll sich angeblich nicht lohnen, langweilig und träge sein. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sieht das ganz anders: Für ihn sind die Vaults richtig cooler Content.

Seit Season 3 am 23. Januar gestartet ist, habe ich so viel Diablo 4 gespielt wie seit Wochen nicht. Das wundert mich etwas, denn eigentlich machen mich die neuen Features der Season nicht so unbedingt an:

arkane Konstrukte sind ein Motiv, das ich schon in anderen Universen eher lahm finde

rein optisch macht mich der Battle Pass null an, da waren die Vampire aus Season 2 einfach cooler

ich mag keine Pet-Builds und jetzt ist das große Season-Feture für Spieler ausgerechnet ein mechanischer Begleiter

Richtig genug kam auch die Kritik der Spieler kurz nach Release: Season 3 sei langweilig, die neuen Inhalte unbrauchbar. Insbesondere, wenn man das alles mit Season 2 vergleiche, wo man einfach so durch den Content rauschen konnte.

Jetzt bin ich aber etwas weiter und farme die Endgame-Inhalte auf Weltstufe 4 und auf Level 85 und höher. Regelmäßig gehe ich in die neuen Vaults, die gerade den meisten Hass abkriegen und muss sagen: So viel Spaß hatte ich lange nicht mehr.

Endlich ohne Bosskiller-Build durch guten Content

Was mich am meisten an den Gewölben begeistert ist, dass ich keinen Build bauen MUSS, der irgendwie Bosse killen kann. Nehmen wir den Meteor-Build für Zauberer: Der ist spitze gegen Gegnergruppen und absolut nutzlos gegen Bosse.

Wo ich in Alptraum-Dungeons aber fast immer einen dicken Boss am Ende habe, den ich als Meteor-Zauberin gar nicht tot bekommen würde, habe ich in Vaults ausschließlich Gegnergruppen. Und davon sogar richtig viele und in dichten Packs. So macht Gegner schnetzeln Laune.

Generell hilft mir ein reiner OP-Build nur bedingt, wenn ich guten Loot will. Wichtiger ist es, den Fallen auszuweichen. Sicher, das kann eintönig werden, weil man irgendwann so seine Strategien hat, um nicht getroffen zu werden. Aber je nach Gegnern muss ich trotzdem immer aufpassen, dass mich kein Dämon mit seinem Haken in eine Falle zieht.

Einzig der neue Boss, der zufällig auftauchen kann, macht mir ab und an noch einen Strich durch die Rechnung. Besonders lästig, wenn der Sohn von Malphas UND der Schlächter zusammen im Dungeon auftauchen. Ja, ist mir auch schon passiert …

Diese Loot-Explosionen habe ich einfach vermisst

Die größte Kritik an den Gewölben bekommt vor allem der letzte Raum der Instanz. Hier sind haufenweise Fallen, der ganze Raum brennt, ist gefroren oder giftig. Dazu kommen Wellen an Gegnern, die mich herumschieben, einfrieren oder sonst wie drangsalieren.

Hier kann‘s schnell passieren, dass zu viele Schutz-Stapel auslaufen, als dass ich noch alle Kisten am Ende öffnen könnte. Mit etwas Übung geht aber auch das. Was die Spieler aber mehr stört, ist das Fehlen von Loot und EP. Beides gibt es, oder gab es, für den Abschlussraum nicht.

Mit dem neusten Patch gibt es wenigstens eine Kiste. Aber generell kann ich die Kritik gar nicht nachvollziehen. Zum einen gibt es haufenweise EP im ganzen Gewölbe. So gut habe ich lange nicht gelevelt. Und die fette Loot-Explosion mit den Kisten am Ende fühlt sich toll an:

Diesen ganzen Loot gab’s schon auf World Tier 3. Die erreicht ihr recht zügig. Jetzt, auf Alptraum-Stufe 31 und höher, sieht es noch eindrucksvoller aus.

So etwas hatte ich zuletzt im Goblin-Rift in Diablo 3. Als ich das erste Mal alle 4 Kisten aufmachen konnte, wurden meine Augen groß und ich habe das Bild direkt Kollegen geschickt. Absoluter Dopaminrausch. Sogar der Experte Raxxanterax sagt: Die Vaults seien in einer guten Position, was EP und Loot angeht.

Mittlerweile habe ich mehr das Gefühl, dass irgendjemand auf Reddit mal angefangen hat, zu meckern. Und alle anderen stimmen dann mit ein. Weil sie unzufrieden sind und nicht genau sagen können, warum. Weil sie am Ende von Season 2 so mächtig waren, fühlt sich Season 3 jetzt träge an. Und ja, das tut sie. Aber das liegt nicht an den Gewölben. Die sind wirklich top.

Das einzige, was mir gerade fehlt, wäre ein nützlicherer Seneschall. Den zu leveln nervt. Aber gut, so lange ich irgendwie stärker werde, grinde ich auch weiter. Und tatsächlich ist die Saison noch nicht so ganz rund. Die Kritik der Spieler ist durchaus gerechtfertigt, nur nicht an allen Stellen. Selbst Blizzard sieht ein, dass Season 3 verbessert werden muss und hat schon Pläne.