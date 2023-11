Die BlizzCon 2023 war genau das, was wir verdient hatten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Auftritt schien die Zuschauer dann aber begeistert zu haben und laut unserem Redakteur Benedict war es so überfüllt, dass man nur noch von draußen auf Monitoren zuschauen konnte. Der 30-Minuten-Auftritt der Band hat tatsächlich dazu geführt, dass die Gruppe nun häufiger auf meiner Playlist vorkommt – aber das mag vielleicht auch an meiner Vorliebe zu Idol-Anime liegen .

Spannend ist hier aber auch das, was Blizzard bisher nicht gezeigt hat. Der Battle Pass soll überarbeitet und zugänglicher werden. Außerdem soll man die Möglichkeit erhalten, alte Mythic-Skins freizuschalten, wenn man etwa den neuen nicht haben will – eine gute Lösung, wie ich finde.

Mit der Worldsoul Saga will WoW alle großen Handlungsstränge der letzten 20 Jahren abschließen – und dann Platz für etwas Neues machen. Was auch immer das sein wird.

WoW: The War Within – Alle großen Features der neuen Erweiterung

Die Ankündigung von gleich 3 Erweiterungen in World of Warcraft und damit der langfristige Plan bis ungefähr 2030 ist ziemlich mutig. Denn wem die Story der „Worldsoul Saga“ nicht gefällt, der weiß schon jetzt: „Tschau mit Au, ich bin raus.“ Daher ist das ein ziemlich mutiger Schritt der zugleich zeigt, dass Blizzard jetzt aber „durchzieht“. Begleitet wurde das von einem ersten (sehr guten) ersten Cinematic, das so manchen zu Tränen gerührt hat.

Was wurde angekündigt? Grundsätzlich lassen sich die Ankündigungen im Schnelldurchlauf so zusammenfassen:

Die BlizzCon 2023 ist vorbei und es gab zwar wenige Ankündigungen, aber dafür ein paar richtig große. Egal ob es der Addon-Zyklus „Worldsoul Saga“ für World of Warcraft oder das Addon für Diablo IV ist – kleinere Highlights gab es für die meisten. Aber konnte die BlizzCon überzeugen? Ich will hier zumindest meine Meinung mit euch teilen, denn mir hat die Messe ausgesprochen gut gefallen.

