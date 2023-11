Der neue Tank in Overwatch 2 macht Kopfschüsse, selbst wenn er euch in den kleinen Zeh trifft

Der nächste Tank für Overwatch 2 ist bekannt und wurde vorgestellt. Er ist so op, dass er einfach immer Kopfschüsse macht – egal wo er trifft.

Auf der BlizzCon wurde der nächste große Tank-Held von Overwatch 2 vorgestellt – und der ist ein echter Schrank. Der massige Mauga kommt mit gleich zwei riesigen Wummern daher (die jeweils so groß sind wie Tracer) und soll eine Tank-Möglichkeit bieten, die auch fliegende Feinde wie Pharah oder Echo kontern kann. Ganz davon abgesehen hat er einen kleinen „Cheat“, denn Mauga kann an eurem ganzen Körper Kopfschüsse machen – selbst wenn er euch nur in den kleinen Zeh trifft.

Warum macht er immer Kopfschüsse? Das liegt an seinen beiden Waffen. Mauga hat zwei riesige Wummen, die beide gleichzeitig abgefeuert werden können, aber eine Besonderheit aufweisen. Seine linke Waffe („Gunny“) steckt getroffene Feinde nach einigen Treffern in Brand. Seine andere Waffe („Cha-Cha“) verursacht normalen Schaden, außer das gegnerische Ziel brennt. In dem Fall sind alle Treffer immer kritische Treffer – also Kopfschüsse.

Was kann Mauga noch so? Abgesehen von diesem „Kopfschuss-Cheat“ hat Mauga aber noch weitere, interessante Fähigkeiten.

Berserker: Mauga erhält temporäre Lebenspunkte, wann immer er kritischen Schaden verursacht.

Tackle: Mauga stürmt in gerade Linie voran. Am Ende seines Ansturmes springt er in die Luft und landet kurz darauf wieder. Feinde im Zielbereich werden nach hinten geschleudert, direkt getroffene Ziele kurzzeitig betäubt. Solange Mauga anstürmt, ist er immun gegen sämtliche Kontrolleffekte.

Overdrive: Mauga aktiviert beide Herzen in seinem Körper und verleiht sich selbst und Überlebenden eine Aura, wodurch Verbündete über „Lebensraub“ verfügen – sie heilen sich selbst, wenn sie Schaden verursachen.

Ultimate – Käfigkampf: Mauga erschafft einen Käfig, dessen Zentrum er selbst bindet. Alle Feinde im Wirkungsbereich werden an Mauga gekettet und sind mit ihm und anderen Spielern in diesem Käfig gefangen. Mauga hat für die Dauer des Ultimates unendlich Munition.

Sämtliche Heilung und Schaden von außerhalb des Käfigs wird von einer Barriere abgefangen.

Wann kommt Mauga? Mauga erscheint erst in einigen Wochen in Overwatch 2, die Entwickler haben ihn allerdings temporär im Spiel freigeschaltet. Wer den neuen Helden schonmal ausprobieren will, sollte direkt Overwatch 2 starten und in der Arcade oder im Quickmatch mal schauen, was sich mit dem neuen Helden so alles anstellen lässt.

Wie gefällt euch der neue Tank Mauga? Eine coole, neue Idee für Overwatch 2? Oder holt er euch gar nicht ab?