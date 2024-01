Diablo 4: „Spiele lieber den ewigen Realm“ – Season 3 enttäuscht die Spieler, vor allem mit dem größten Feature

In Diablo 4 ist seit dem 23. Januar Season 3 am Start. Nach den ersten Tagen haben die Spieler nun eine Meinung und die fällt überwiegend negativ aus. Die größte Kritik: Das neue Gewölbe-Feature nervt. Es gibt Wut gegen die Entwickler und Wünsche, zu Season 2 zurückzukehren.

Das steckt in Season 3:

Mit Season 3 kamen neue Mechaniken und ein neuer Battle Pass für rund 3 Monate zu Diablo 4. Ihr findet in unserer Übersicht die wichtigsten Infos zu Season 3 in 2 Minuten.

Die große Season-Mechanik sind Konstrukte, konkreter: der Seneschall. Das ist euer eigener, mechanischer Begleiter, den ihr anpassen und mit Fähigkeiten ausstatten könnt.

Dazu gibt es eine neue Art von Dungeons, die Gewölbe (engl. „Vaults). Hier müsst ihr nicht nur Gegner bekämpfen, sondern auch Fallen ausweichen, wenn ihr guten Loot wollt. Nur hier bekommt ihr neue Leitsteine für den Seneschall.

So kommt die Season an: Die ersten Reaktionen zu Season 3 sind weitgehend negativ. Auf Reddit und in den Foren gibt es große Kritik an den neuen Inhalten. Es fehle nicht einmal unbedingt an etwas Neuem, sondern schlicht an dem, was Season 2 gut gemacht habe.

Season 2 kam äußerst gut an, insbesondere durch die Bluternten. Hier konnten Spieler einfach durchgehend Gegner klatschen und dabei richtig gut leveln und looten. Genau das, was Diablo-Spieler wollen.

In Season 3 gibt es etwas Ähnliches. Die beste Level-Methode sind die Mechanischen Beben, die aber deutlich träger sind. Ihr müsst Bosse erst umständlich beschwören und es dauert länger, bis es zur Action kommt. Dazu nehmen Fallen viel Tempo aus dem Spiel.

Die größte Kritik bekommen allerdings die Gewölbe und der Seneschall selbst. Das Pet sei nahezu nutzlos und Gewölbe seien einfach nur nervig. Die fühlen sich an wie Alptraum-Dungeons mit mehr Hindernissen und weniger Loot.

Insbesondere der letzte Raum kurz vorm Ende nervt die Leute: Hier gibt es enorm viele Fallen und Wellen von Gegnern mit vielen Fähigkeiten. Die Feinde geben aber weder Loot noch Erfahrung (via Reddit). Und wer sich falsch positioniert, kann hier seinen ganzen Durchgang versauen, denn wenn ihr zu viele Fallen auslöst, gibt es weniger Loot am Ende.

„Heißt das, nur jede 2. Season wird gut?“

Auf Reddit gibt es immer wieder Spieler, die sagen, Diablo 4 habe zwei Entwicklerteams: eines für die aktuelle Season und eines für die kommende. Das heißt, ein Team kümmere sich um die geraden, das andere um die ungeraden Seasons.

Season 2 kam nach dem Rückschlag von Season 1gut an. Season 3 fühle sich wieder mies an. Die Spieler befürchten nun, dass lediglich jede zweite Saison sich wirklich lohnen würde. Aktuell könne man einfach den Ewigen Realm zocken, die neuen Uniques gebe es auch dort und bis auf den Seneschall und die „langweiligen“ Features verpasse man nichts (via Reddit).

Gerade dieser Seneschall steht ebenfalls in der Kritik:

Ich bin nicht sauer, nur … enttäuscht. Das Haupt-Feature dieser Season ist ein Pet. Etwas, das die Devs selbst aktiv in den Boden gerammt haben. Weil sie wollen, dass wir mächtig sind, nicht unsere Begleiter. […] Nach einer ziemlich guten Season 2, in der die Spieler durch Saison-Fähigkeiten gebufft wurden, sind wir nun in Season 3. Mit einem Mülleimer, der einen Bruchteil der Buffs hat, die wir in vorigen Seasons hatten. Dieses Pet ist 90 % der Zeit nicht mal auf meinem Screen. Es ist weg und spielt irgendwelche Spielchen in einem anderen Raum. TheCreamiestYeet auf Reddit

Einige Nutzer warten nun auf den Notfall-Campfire-Chat, wie es ihn schon zu Season 1 gab. Seitens Blizzard gibt es bislang noch keine weitere Information dazu.

Andere meinen, dass man Season 3 noch nicht zu früh abschreiben solle. Leute, die meckern, gebe es ständig – gerade in Diablo 4. Sogar die im Nachhinein so gelobte Season 2 hatte zu Beginn Kritiker, darunter äußerst laute und prominente. Es hieß etwa von Asmongold: Man könne ja nicht einfach NPCs neu anmalen. Dass die Season so gut wurde, hat sich erst nach Wochen herauskristallisiert.