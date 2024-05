Der Erbe von Son-Goku ist weder Gohan noch Goten: Ein anderer Charakter könnte die Zukunft von Dragon Ball sein

Son-Goku will den jungen Mann schnell unter seine Fittiche nehmen, damit er seine Kräfte für gute Zwecke einsetzt. Durch sein Potenzial und das Training bei Goku könnte es sein, dass er zum zukünftigen Beschützer der Erde wird. Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball, hat bereits gezeichnet, wie Son-Goku dann aussehen würde: Akira Toriyama zeichnet Son-Goku als alten Mann: So hätte er zum Ende von Dragon Ball ausgesehen

Son-Goten wäre ebenfalls ein möglicher Kandidat. In Dragon Ball Super hat er allerdings bislang noch nicht gezeigt, dass er ein würdiger Nachfolger wäre. Und zum Ende von Dragon Ball Z gibt es sogar eine Szene, in der Pan ihren Onkel im Kampf schlägt.

Doch Son-Gohan hat bereits früh klargemacht, dass er lieber einen Akademiker-Weg einschlagen will, als mit seinem Vater zu trainieren. So folgt er dem Willen seiner Mutter Chi-Chi, die sich für Gohan schon immer gewünscht hat, dass er seine Zeit in Bildung investiert.

In Dragon Ball Daima schrumpfen Son-Goku und Co. wieder auf ein ähnliches Alter wie Pan:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to