Akira Toriyama zeichnet Son-Goku als alten Mann: So hätte er zum Ende von Dragon Ball ausgesehen

Akira Toriyama war in diesem Anime noch mehr involviert als bei Dragon Ball Super. Wie er in einem Statement schrieb, hatte er viel zum Anime beigetragen:

In diesem Jahr feiert Dragon Ball sein 40. Jubiläum. Zum Anlass des runden Geburtstags werden wir im Herbst 2024 den neuen Anime Dragon Ball Daima erleben können. In diesem sind Son-Goku und seine Freunde wieder auf Kindesgröße geschrumpft. Die Handlung soll zwischen Dragon Ball Z und Dragon Ball Super stattfinden.

Wie hätte Son-Goku ausgesehen? Momentan befindet sich die Geschichte in Dragon Ball Super an einem Punkt, an dem sich Son-Goku bester Gesundheit erfreut. Doch auch ein Saiyajin wird irgendwann mal alt. Da Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball, nun verstorben ist , werden wir nie erfahren, wie Son-Goku als alter Mann im Manga ausgesehen hätte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to