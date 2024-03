Akira Toriyama zeichnete vor seinem Tod ein letztes Bild, das eine neue Serie des Schöpfers von Dragon Ball zeigt

In den Folgen 1-6 wird der „The Demon Prince“-Arc erzählt. Dabei wird die Geschichte aus dem Kinofilm zu Sand Land nacherzählt, nur eben in voller Länge, mit neuen Szenen.

Was ist Sand Land? In Sand Land verfolgen wir die Abenteuer von Beelzebub, dem Sohn des Teufels. Eigentlich sollte er sich seinem Training widmen, doch er macht sich auf die Suche nach einer geheimnisvollen Wasserquelle. Die Ressource Wasser ist in Sand Land nämlich heiß begehrt.

Wieso ist das Bild so besonders? In den letzten Jahren zeichnete Akira Toriyama, der Erfinder des Mangas zu Dragon Ball, immer weniger. Er hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb er beispielsweise Toyotarou seinen Manga zu Dragon Ball Super zeichnen ließ .

Nicht wundern: Akira Toriyama starb am 1. März, das Bild wurde erst am 4. März veröffentlicht. Der Mangaka wird das Bild vor seinem Tod fertiggestellt haben, bevor es der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

