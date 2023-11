Der Schöpfer von Dragon Ball bringt 2024 eine neue Anime-Serie – Bereits der Film war ein Kassenschlager

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Wir verfolgen nämlich die Ereignisse aus der Sicht des Dämonenprinzen Beelzebub. Er lebt in einer Wüstenwelt der Zukunft, in der Wasser zur Mangelware wird. Sowohl die Menschen als auch die Dämonen leiden unter der extremen Wasserknappheit. Das restliche Wasser hat sich ein gieriger König geschnappt.

Was passiert in Sand Land eigentlich? Sand Land handelt zwar vom gleichen Schöpfer wie Dragon Ball, doch sie haben ansonsten nichts miteinander gemeinsam. Ihr solltet also nicht erwarten, dass plötzlich Son-Goku und Piccolo hinter der nächsten Ecke auftauchen.

Jetzt soll eine Anime-Serie folgen, die im Frühjahr 2024 auf Disney+ ausgestrahlt wird. Sand Land: The Series soll die Inhalte aus dem Kinofilm aufgreifen, dabei aber Schnitte enthalten, die es nicht in den Film geschafft haben.

