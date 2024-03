Der Erfinder von Dragon Ball, Akira Toriyama, ist unerwartet verstorben – Das alles haben wir ihm zu verdanken

Die Nachricht schockiert die Anime-Welt: Akira Toriyama ist im Alter von 68 Jahren an einem akuten Subduralhämatom, also einer Hirnblutung, verstorben. Der Schöpfer von Dragon Ball ist bereits am 1. März 2024 verstorben, die Nachricht wurde erst jetzt verbreitet, damit seine Familie in Ruhe trauern und die Beerdigung abhalten konnte.

Wofür war Akira Toriyama bekannt? Das wohl bekannteste Werk von Toriyama ist Dragon Ball. Er ist sowohl für das Original als auch für die Nachfolger Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und Dragon Ball Super verantwortlich. Auch bei Videospielen, die mit Dragon Ball zu tun haben, hatte er seine Finger mit im Spiel.

Daneben gibt es noch viele andere Werke, die von Toriyama stammen oder an denen er mitgearbeitet hat:

Sein erstes veröffentlichtes Werk ist Wonder Island aus dem Jahr 1978-1979. Dabei handelt es sich um 2 One-Shots.

Eines seiner ersten bekannteren Werke ist Dr. Slump. Die Geschichten rund um Arale erschienen von 1980 bis 1984.

Sein neustes Werk ist Dragon Ball Super. Er gab hier lediglich die zentralen Punkte der Handlung vor, für die Zeichnungen und die Lücken zwischen den wichtigen Handlungspunkten war Toyotaro verantwortlich.

Toriyama hat ebenfalls an einigen Videospielen der Dragon-Quest-Reihe und Chrono Trigger mitgewirkt.

Der Mangaka hatte außerdem bei einigen Animes seine Finger im Spiel. Neben Dragon Ball und Dr. Slump hat er bei Blue Dragon das Charakterdesign übernommen.

Seine wohl letzte Arbeit an einem Anime können wir in Dragon Ball Daima sehen:

Die Welt trauert um Akira Toriyama

Wie reagieren andere Branchen-Bekannte? Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden seines Todes haben sich viele Mangaka dazu geäußert. Dazu zählen auch Eiichiro Oda, der Erfinder von One Piece, und Masashi Kishimoto, der Erfinder von Naruto. Toriyama gilt als Vorreiter in der Manga-Branche und ebnete den Weg für viele jüngere Kollegen, die nun trauern.

Oda schreibt, dass er Toriyama seit seiner Kindheit bewundert habe und mit Traurigkeit erfüllt sei:

Ich war einer derjenigen, die den Staffelstab von den Tagen übernommen haben, als das Lesen von Manga einen zum Narren machte, und er hat auch eine Ära geschaffen, in der sowohl Erwachsene als auch Kinder Spaß am Lesen von Manga haben konnten. Er hat uns den Traum gezeigt, dass Manga weltweit verbreitet werden können. Es war, als würde man einem Helden beim Vorwärtsgehen zusehen.

Kishimoto fällt es sichtlich schwerer, die passenden Worte für so eine traurige Nachricht zu finden. Er hadert mit den Worten und erzählt stattdessen, wie er Toriyama gesehen habe:

Selbst wenn ich eine schlechte Erfahrung gemacht hatte, ließ mich das wöchentliche Anschauen von Dragon Ball es vergessen. Es war eine Erleichterung für mich, einen Landjungen, der nichts hatte. Weil Dragon Ball wirklich Spaß gemacht hat!

Viele ringen mit den richtigen Worten. Auch der CEO von CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, ist sichtlich betroffen. Das Unternehmen arbeitete mit Toriyama an unterschiedlichen Videospielen wie Dragon Ball Z: Kakarot. Er schreibt auf Twitter, dass die Firma deshalb aus Trauer geschlossen bleibe:

Obwohl ich von der Nachricht vom Tod von Akira Toriyama-sensei schockiert war, lebe ich immer nach dem Motto „Keine Verzweiflung“. Also lasst uns diese Traurigkeit in Stärke umwandeln und härter in der Fertigung arbeiten! Dachte ich, aber es war unmöglich. Vor einiger Zeit weinte ich während eines Online-Meetings mit einem anderen Team und das Meeting fand nicht mehr statt. […] Als Spielefirma, die mit der Arbeit „Dragon Ball“ betraut ist, wird CyberConnect2 heute aus Trauer vorübergehend geschlossen.

Wie reagieren Fans? In den sozialen Medien sind viele Fans schockiert über die Nachricht. Ihre Reaktionen sind genauso wie die vieler Manga-Zeichner. Ihr Herz sei gebrochen und einige schreiben sogar, dass sie bei der Nachricht geweint hätten.

Hier sind einige Stimmen aus der Community auf reddit:

JKKIDD231: „Meine Freunde und ich saßen in der Kindheit um 18:00 Uhr vor dem Fernseher, um die neuste Episode zu schauen. Es war eine Routine. Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Ruhe in Frieden, Legende.

moeshaker188: „Sein Einfluss auf die Anime-Welt ist legendär. Ruhe in Frieden.“

Japhet0912: „Mein Herz ist gebrochen. Normalerweise treffen mich Tode von Celebrities nicht, doch dieser Tod tut sehr weh. Ruhe in Frieden Akira Toriyama.

Auch ich habe viele schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit, die ich Akira Toriyama zu verdanken habe. Ich erinnere mich an die Nachmittage, an denen ich mit den Nachbarskindern auf dem Hof gespielt habe. Pünktlich zum Beginn von Dragon Ball rief eines der Elternteile uns Kindern zu, dass der Anime losgeht. Plötzlich war der Hof wie leergefegt, da jeder nach Hause rannte, um die neuste Folge Dragon Ball zu sehen.

Natürlich habe ich Son Goku auch bei seiner Genkidama unterstützt, indem ich meine Hände gehoben habe. Regelmäßig verwandelte ich mich vor dem Spiegel in einen Super-Saiyajin und wer mir blöd kam, der bekam ein Kame-Hame-Ha! entgegengeschmettert. Einen großen Effekt hatte das natürlich nicht, doch die Erinnerungen daran bringen mich auch heute noch zum Schmunzeln.

Danke für deine Werke, dass du den Weg für die Manga-Branche geebnet hast und für all die schönen Erinnerungen, denen du Menschen auf der ganzen Welt gebracht hast. Ruhe in Frieden, Akira Toriyama.