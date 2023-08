Twitch-Streamer kritisiert Blizzard für die neue Season 2 in Diablo 4: „Ihr könnt NPCs nicht einfach neu anmalen“

Der Twitch-Streamer Asmongold hat sich mit der Season 2 in Diablo 4 befasst. Es gibt Lob, doch ein Punkt stört ihn.

Das ist Season 2 in Diablo 4: Im Rahmen der gamescom-Eröffnung wurde die neue Season 2 in Diablo 4 vorgestellt. Die nennt sich die „Saison des Blutes“ und bringt dazu passende Feinde mit: Blutrünstige Vampire.

Am 17. Oktober 2023 soll die Season starten, einen ersten Einblick gab es aber schonmal in Form eines Trailers auf der gamescom. Den könnt ihr euch hier ansehen:

Auch Twitch-Streamer Asmongold schaute sich die neue Ankündigung und die Kommentare dazu an. In einem Stream teilte er seine Meinung zu den Inhalten mit.

Asmongold meint: Du brauchts neue Mobs

Das ist sein Kritikpunkt: Grundsätzlich zeigt sich Asmongold den neuen Inhalten erstmal positiv gegenüber und meint, er wollte auch nicht zu harsch urteilen, aber: Mit den gezeigten Feinden hat er ein Problem.

Seine Kritik: Der Streamer meint, dass zu wenig Abwechslung bei den Gegnern stattfindet und die Mobs im Grunde dieselben sind, die man schon kennt – nur eben anders dargestellt. Er wünscht sich allerdings neue Monster.

In seinem Video schaut er sich die Gegner an und erkennt in ihnen letztlich Reskins bekannter Feinde an: Du kannst nicht einfach dieselben NPCs im Spiel neu anmalen und sagen: Oh, sie sind Zombies? Nein, jetzt sind es Vampire!

Asmongold wünscht sich da mehr Abwechslung: Du musst neue Arten von Monstern einfügen. Sie müssen nicht mal besonders schwierig sein, sie müssen nur anders aussehen und cool sein (via Twitch).

Er vergleicht das auch mit Konkurrent Path of Exile, der aus seiner Sicht ebenfalls Reskins von Mobs einfügt, diese aber durch neue ergänzt: Du brauchst neue Mobs. Es ist seltsam, dass wir bisher kaum welche gesehen haben.

Grundsätzlich bringt die Season 2 aber einige Änderungen mit, nachdem es zum Start der ersten Season Kritik am Patch gab. Eine Übersicht zur Season 2 in Diablo 4 findet ihr hier.