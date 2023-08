Diablo 4 arbeitet jetzt schon an Season 2, damit ihr im Oktober neuen Content erwarten könnt. Nun haben die Entwickler das kommende Kapitel offenbart – Saison des Blutes. Alles, was ihr zum Start der Vampir-Saison wissen solltet, erfahrt ihr in der Übersicht.

Wann startet Season 2? Am Eröffnungsabend der gamescom wurde auch Season 2 von Diablo 4 bekannt gegeben. Diese soll am 17. Oktober 2023 starten. Eine genaue Startzeit gibt es bislang noch nicht, wir gehen jedoch davon aus, dass ihr am Abend zwischen 18 und 20 Uhr mit einem Update rechnen könnt.

Im Folgenden gehen wir auf die kommenden Inhalte der Season sowie Änderungen, die Blizzard für die das blutrünstige Spektakel vorbereitet hat, ein.

Diablo 4: Season 2 soll sich um Vampire drehen

Worum geht es in Season 2? Eine neue Bedrohung wagt es Sankturario ins Verderben zu stürzen – Vampire mit einem unstillbaren Durst. Ihr seid die letzte Hoffnung, um erneut eine Katastrophe abzuwenden.

Der Trailer zeigt euch einen kurzen narrativen Einblick darüber, womit ihr es zutun haben werdet:

Im Trailer ist eine neue Schlüsselfigur für die Story bekannt geworden, die schon lange die Plage der Vampire beobachtet und bekämpft. Der Kampf gegen die Vampire scheint jedoch aussichtslos und so hofft Erys, die Vampirjägerin, darauf, dass eine neue Macht diese bösen Kreaturen ein für alle Mal vernichtet.

Passend zum Trailer wurden auch neue Infos bezüglich Season 2 veröffentlicht, sowie Änderungen, die sich Spieler seit Season 1 gewünscht hatten.

Saison des Blutes verbessert viele Probleme aus Season 1

Was erwartet euch mit Season 2? Blizzard hat seit Season 1 viel Feedback einstecken müssen. Um dem entgegenzuwirken haben die Entwickler nun viele Änderungen parat, die euch erfreuen könnten. Mit folgenden Dingen könnt ihr in Season 2 rechnen:

Neue Questreihe

Vampirische Mächte, die ihr benutzen könnt

5 neue Bosse im Endgame Neue und zurückkehrende Feinde für mehr Herausforderung

Verbesserungen, wie ihr leichter einzigartige und über-einzigartige Items erfarmen könnt

Effizientere Inventarverwaltung für Edelsteine Edelsteine teilen sich nicht mehr mit euren Items die Plätze

Paragonpunkte, Fertigkeitspunkte, Trankladungen und Obolus-Kapazitätsupdates werden nun in eine neue Saison übertragen, wenn sie mit einem Charakter aus dem ewigen oder einem früheren saisonalen Realm erreicht wurden.

Änderungen an der Funktionalität von Statuseffekten wie Verwundbarkeit, Überwältigung, kritischer Trefferschaden und auch Elementarwiderstand

Wie findet ihr die kommenden Änderungen für Season 2? Sind das für euch schonmal gute erste Nachrichten oder habt ihr für Diablo 4 schon das Interesse verloren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!