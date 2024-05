Vorsicht: Hortet in Destiny 2 diesmal keine Beutezüge vor dem DLC-Release, sonst werdet ihr es bereuen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Sind alle Beutezüge davon betroffen? Das ist noch nicht ganz klar. Bungie selbst berichtet nur von den Ritual-Playlisten. Wie es mit den Standorten wie Nessus, Mond und Europa aussieht, ist noch ungewiss. Ihr könntet also theoretisch diese Beutezüge sammeln und von einem kleinen XP-Boost profitieren, doch seid darauf gefasst, dass Bungie auch hierfür eventuell einen Plan parat hat, um diese auch auszumerzen und zu ersetzen. Mehr zu „The Final Shape“ erfahrt ihr hier in unserer Übersicht .

Dieses System wird das alte Beutezug-System und die Weekly-Challenges der bekannten Playlisten wie Schmelztiegel, Gambit und der Vorhut ablösen. Beutezüge sollen so nicht mehr vorhanden sein. Wie der Ritual Pathfinder funktionieren soll, wurde noch nicht offenbart, doch Bungie plant, die Spieler in den kommenden Wochen abzuholen und aufzuklären.

Während diese Methode also in der Community von Destiny 2 oft als „Vorbereitung“ für den neuen Content angesehen wurde , rät Bungie diesmal davon ab. Ihr werdet nur eure Zeit verschwenden und das hat einen guten Grund.

Warum sollte man Beutezüge horten? Wer Destiny 2 schon länger spielt, weiß, dass Beutezüge die perfekten Quellen sind, um XP zu sammeln. Sie verfallen nicht und können in großer Stückzahl auf drei verschiedenen Charakteren gesammelt werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man in einer Season oder einem neuen DLC schnell das Artefakt auf ein ansehnliches Powerlevel erhöhen will.

