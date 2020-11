Destiny 2: Leveln und Bounties hamstern für Beyond Light – Lohnt es sich?

Den Hütern bleibt noch eine Woche, um sich in Destiny 2 auf die Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) vorzubereiten. MeinMMO erklärt euch, warum ihr euch diesmal kaum vorbereiten könnt. Gibt euch aber auch Tipps, wenn ihr bestmöglich gewappnet in den neuen DLC starten wollt.

Deswegen solltet ihr jetzt nichts mehr leveln: Wer seine letzten Tage in Season 11 damit verbringen möchte, seine Ausrüstung hochzuinfundieren und Spitzen-Loot abzusahnen, um das Powerlevel noch ein Quäntchen zu pushen, sollte das sein lassen.

Sobald Beyond Light startet, erhalten alle Hüter einen Powerlevel-Boost auf 1.050.

Das aktuelle Hard Cap, die maximale Obergrenze, in Season 11 liegt bei 1.060.

Selbst neue Hüter laufen also direkt zum DLC fast so rum, wie die stärksten Spieler momentan

In Beyond Light liegt das Soft Cap bei 1.200: Das heißt, jeder grüne Drop bringt euch in Windeseile im Level voran

Verschwendet eure Zeit also nicht damit zu leveln.

In Beyond Light findet ihr schnell bessere Ausrüstung

Token sammeln bringt auch nichts: Bisher war es so, dass die „reichen“ Hüter sich in einem neuen DLC oder einer neuen Season sehr schnell ein paar Powerlevel dazuverdienen konnten. Möglich war das über das Token-System – ab Beyond Light bringt euch das nichts mehr.

Lauft ihr in Beyond Light zu Shaxx oder andere NPCs und erwartet für eure Token Ausrüstung mit hohem Level, haben wir schlechte News: Ab Season 12 wird Ausrüstung, die man aus den Sammlungen oder gegen Token erhält, ein niedrigeres Powerlevel aufweisen, als in den Seasons zuvor.

Items, die ihr für Token erhaltet, werden 20 Powerlevel unter eurem Level liegen.

Ausrüstung aus der Sammlungen wird sogar auf Powerlevel 1.050 begrenzt.

Als Ausgleich führt Bungie ein neues System ein, bei dem euch eure Lieblings-Aktivitäten deutlich mehr für das Powerlevel bringen. Mehr zum Thema Powerlevel ab dem 10. November findet ihr hier:

Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Soll ich Beutezüge als Vorbereitung auf Jenseits des Lichts horten?

Die Beutezüge (Bounties) gelten seit je her als sichere Bank, wenn es um Vorbereitung für neuen Content geht. Ihr müsst dafür diesmal aber eine Menge beachten, wenn ihr einen echten Vorteil wollt.

Das spricht für das Sammeln von Beutezügen

Die Erfahrung, die ihr für das Einlösen eines Beutezugs erhaltet, wirkt sich nicht direkt auf euer Powerlevel aus. Die Erfahrung kommt aber zwei wichtigen Aspekten zugute:

1. Das Artefakt:

Beutezüge leveln das saisonale Artefakt aus der neuen Saison der Jagd

Das Artefakt gibt euch so einen passiven Level-Bonus der unabhängig zum Powerlevel dazuzählt.

Im Artefakt findet ihr auch immer besondere Mods – die gehören zu den besten, was die Season zu bieten hat und erlauben starke Builds.

2. Der Season Pass:

Der Season Pass levelt ebenfalls durch alle Exp-Quellen, so auch Beutezüge.

Im Season Pass warten dann Belohnungen wie Rüstungen, Waffen, Engramme und Exotics.

Diese Ausrüstung hat einerseits oft starke Stats, auf der anderen Seite ist die Ausrüstung gut fürs Powerlevel.

Für das Sammeln von Beutezügen sprich außerdem, dass die aktuell laufende Season 11 nach ihrer Verlängerung 5 Monate lief. Jetzt benötigt ihr also sicher keine zusätzliche Erfahrung oder Prämien mehr. Also könnt ihr erledigte Beutezüge auch einfach in Beyond Light mitnehmen.

Dabei gilt es aber, einige wichtige Dinge zu beachten.

Beutezüge für Beyond Light sammeln oder nicht? – Quelle: reddit

Das spricht gegen das Sammeln von Bounties

Bungie weiß, aus welcher Season eure Beutezüge stammen. Das bedeutet, dass viele Belohnungen auf dem Powerlevel der Season sind, aus der der Beutezug stammt.

Gebt ihr in Beyond Light beispielsweise bei Zavala eure Beutezüge aus der aktuellen Season 11 ab, wird seine Belohnung nur auf dem Niveau von Season 11 sein.

So geht euch quasi die mächtige Belohnung für die ganze Woche von Zavala flöten.

Ihr wärt in diesem Fall besser damit bedient, Beutezüge abzuarbeiten, die ihr ab dem 10. November annehmt.

So umgeht ihr das Problem: Es gibt einen kleinen Trick, um Erfahrung aus alten Beutezügen zu bekommen und trotzdem nicht auf neue mächtige Belohnung zu verzichten.

Dazu sammelt ihr jetzt Beutezüge und gebt diese nicht gleich zum Start von Beyond Light ab.

Erledigt stattdessen erst die neuen Beutezüge und erst wenn ihr die mächtige Belohnung von einem NPC habt, löst ihr die Beutezüge aus Season 11 ein.

So erhaltet ihr Erfahrung für euer neues Artefakt und den Season Pass, aber schadet dem Powerleveling nicht.

Das müsst ihr bei Beutezügen zudem beachten: Manche Beutezüge solltet ihr erst überhaupt nicht sammeln und in Beyond Light mitnehmen:

Sammelt besser keine PvP- und Gambit-Beutezüge aus Season 11. In der Vergangenheit war es so, dass diese Beutezüge euer Powerlevel sabotieren konnten

Bei Rangaufstiegen bei denen alte PvP- oder Gambit-Beutezüge mitwirkten, erhaltet ihr auch nur alte Prämien

Bountys von den Locations, die mit dem Start des DLCs verschwinden, gehen recht sicher auch verloren – verschwendet also hier keine Zeit

Event-Beutezüge sollen aus dem Inventar verschwinden, löst sie also noch vor dem Reset um 18 Uhr ein

Auch einige wöchentliche Beutezüge verschwinden zu jedem Weekly Reset – dazu zählt beispielsweise auch die ETZ.

Was wir wirklich als Vorbereitung empfehlen ist, sich jetzt noch die besten Waffen zu sichern. Denn viele davon verschwinden, wenn der neue DLC erscheint:

Destiny 2: Die 13 besten Waffen, die ihr noch vor Beyond Light holen solltet

Wer ein unverbesserlicher Beutezug-Horter ist, sollte mit diesen Bounties auf der sicheren Seite sein:

Vorhut: Tägliche Beutezüge

Waffenschmied: Tägliche und Wöchentliche Beutezüge

Eris Morn (Mond): Tägliche und Wöchentliche Beutezüge

Pult der Bezauberung (Mond): Tägliche und Wöchentliche Beutezüge

ETZ: Tägliche Beutezüge

Nessus: Tägliche Beutezüge

Was nun, sammeln oder nicht? Diese Frage müsst ihr euch letzten Endes selbst beantworten. Bungie hat aber die Vorbereitung schon deutlich eingegrenzt. Wir empfehlen euch die Mühe nur, wenn ihr euch wirklich auf die Öffnung des neuen Raids am 21. November vorbereiten wollt.

Bedenkt aber, dass die ganze Sammelei für die Katz sein könnte, wenn die Patch Notes für Beyond Light erscheinen.

Bereitet ihr euch speziell auf den 10. November vor? Habt ihr sogar Tipps für die anderen Hüter? Teilt sie doch in den Kommentaren.

Was ihr als Vorbereitung sonst noch tun könnt, ist, euren Tresor auszumisten. Bungie hat nun bestätigt, dass Transmog über die Sammlung funktioniert.