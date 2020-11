Destiny 2 weiß nun endlich, ob ihr alte Rüstungen in Beyond Light zerstören dürft

Der Chef von Destiny 2: Beyond Light rückt endlich die Information zu Transmog raus, auf die Hüter lange gewartet haben. Wer gut aussehen will, braucht bald keinen vollen Tresor mehr.

Darauf haben die Spieler gewartet: Destiny 2 bekommt in Jahr 4 endlich ein richtiges Transmog Feature. Darauf warten Fashion-bewusste Hüter seit Destiny 1. Nun haben wir neue Infos dazu, wie ein wichtiger Teil des Systems funktionieren soll.

Um den Look von euren liebsten Rüstungen für Transmog zu nutzen, müsst ihr diese nicht im Tresor oder dem Inventar bunkern

Es reicht das Item einmalig in eurer Sammlung registriert zu haben

Dann könnt ihr jederzeit das Aussehen aus der Sammlung ziehen

Ist das Aussehen in der Sammlung registriert, könnt ihr das entsprechende Rüstungsteil bedenkenlos löschen

Das Jahr 4 wird in weniger als 2 Wochen von Destiny 2: Beyond Light (Jenseits des Lichts) eingeläutet. Das Transmog-System soll aber nicht direkt zur parallel startenden Saison der Jagd verfügbar sein.

Das ist Transmog: Hinter Transmogrifikation (kurz Transmog) versteht man ein System, bei dem Rüstungen und Klamotten optisch verändert werden. Neue Ausrüstungsstücke können den Look von schon erspielten, älteren Items erhalten.

Nützlich ist dies, wenn die neue Rüstung stärker oder ein höheres Level hat, aber einem vom Aussehen nicht zusagt. So können Spieler herumlaufen wie es ihnen gefällt und müssen aber nicht auf die Power neuer Items verzichten.

Deswegen ist die Info so wichtig: Das sind großartige News, denn das bedeutet, ihr könnt nach Herzenslust alles zerlegen, was sich in euren übervollen Tresoren über Jahre angesammelt hat. Aus Angst das Item später gebrauchen zu müssen, wurden teils irrelevante Rüstungen über Jahre aufbewahrt.

Bedenkt, bis vor kurzem hat Destiny-Entwickler Bungie selbst nicht gewusst, ob man alte Rüstungen zerlegen darf. Weil dadurch die Möglichkeit bestünde, dass die Items und ihr Look damit dauerhaft verloren gehen könnten. So wird die stiefmütterlich behandelte Sammlung ein gutes Stück wichtiger.

Destiny 2: Chef sagt, worauf alle gewartet haben: „Zerlegt den Mist!“

Woher kommt die Info zu Transmog? Der Game Director für Destiny 2, Luke Smith, verkündete persönlich die Nachricht. Das tat er während eines Interviews bei Weekly Twitch Gaming Show (ab 1:25 Stunde).

Der Chat auf Twitch als die Info zu Transmog kam

Auf die Frage, ob Smith nicht ein Geheimnis aus Beyond Light verraten könnte, antwortete er stattdessen über Transmog. Weil die Spieler ihn andauernd fragen: „Was ist mit Transmog?“.

So reagiert die Community: Auf die Info, dass die Spieler ihre Rüstungen zerlegen können und für Transmog auf die Sammlung zurückgreifen können, reagierte die Community sehr positiv.

Auch als Bungis Community Director Dylan „dmg04“ Gaffner die Nachricht auf Twitter verbreitete, zeigten die Hüter ihre Freue darüber.

Einige Spieler kündigten an, dass sie sofort ihre Tresore entmüllen werden. Andere Hüter sind jedoch enttäuscht, dass Transmog noch nicht sofort mit Beyond Light an den Start geht.

Wie seht ihr das, ist es euch wichtig wie euer Hüter aussieht? Reicht euch das aktuelle Ornament-System aus oder gehört Transmog einfach zu einem richtigen MMO dazu und ihr freut euch, dass Destiny 2 es nach Jahren endlich bekommt?

Schon mit dem Start von Beyond Light werden eure Tresore übrigens automatisch leerer, denn viele Items verschwinden, sobald der DLC am 10. November erscheint:

Destiny 2 rät: Gebt euer Erspartes aus, weil in Beyond Light Items verschwinden