Destiny 2 soll endlich richtiges Transmog bekommen. Die Spieler sind heiß auf neue Infos und endlich äußert sich Bungie nach langem Schweigen, aber mit handfesten Infos tut man sich schwer.

Auf dieses Feature sind die Spieler heiß: Destiny 2 soll endlich ein richtiges Transmog-Feature bekommen. Das kündigte Destiny-Chef Luke Smith im Mai 2020 an. Seitdem ist es aber still um das modische Thema geworden – zumindest von offizieller Seite.

Bei den Hütern sorgte die Ankündigung für Freude, denn aus vielen anderen MMORPGs und MMOs kennen und lieben die Spieler Transmog.

Was ist Transmog? Hinter Transmogrifikation (kurz Transmog) versteht man ein System, bei dem Rüstungen und Klamotten optisch verändert werden. Neue Ausrüstungsstücke können den Look von schon erspielten, älteren Items erhalten.

Nützlich ist dies, wenn die neue Rüstung stärker oder ein höheres Level hat, aber einem vom Aussehen nicht zusagt. So können Spieler herumlaufen wie es ihnen gefällt und müssen aber nicht auf die Power neuer Items verzichten.

Darum sind die Spieler aufgebracht: Bungie schweigt sich seit Monaten über das Thema aus. Man weiß lediglich, dass in Jahr 4 das neue System kommen soll. Bisher hat Destiny 2 nur eine abgespeckte Version der Klamotten-Umwandlung.

Durch Ornamente können bestimmte Rüstungen schon jetzt als Skins über legendäre Rüstungen gelegt werden. Doch nur wenige Rüstungen liegen als Ornament-Skin vor: Meist handelt es sich um Panzerungen aus dem Everversum (Ingame-Shop) oder dem Season Pass. Viele der seltenen und vor allem gutaussehenden Klamotten, für die Spieler hart schuften, können sie nicht als Skin nutzen – wie Raid- oder Trials-Rüstungen.



Rüstungen aus dem „Garten der Erlösung„-Raid und den Trials of Osiris wünschen sich die Spieler als Ornamente

Eben diese Rüstungen verstopfen die Tresore der Hüter, denn auch wenn sie Level-technisch nichts taugen, möchten sich die Spieler nicht von den Errungenschaften trennen. Das angekündigte Transmog-Feature machte Hoffnung auf leere Tresore und coole, starke Rüstungen.

Die Spieler wollen nun wissen, ob sie Rüstungen trotzdem noch fürs Transmog nutzen können, nachdem zerstört, aber in der Sammlung registriert sind -also ob es reicht, dass sie die einmal im Besitz hatten. Oder ob man tatsächlich eine physische Kopie irgendwo im Inventar haben muss, damit man dieses Item zur Transmogrifikation nutzen kann.

Die Hüter fragen via reddit und den offiziellen Foren ständig nach Neuigkeiten zum Thema Transmog. Ein solcher Beitrag sorgte nun erneut für hohe Wellen. Eine simple Frage wurde dabei gestellt:

Bungie, wir wollen nur ein Ja oder Nein: Können wir Rüstungen aus der Sammlung für Transmog nutzen? TheHobgobling19 via reddit

In weniger als einem Tag hatte der Post 7,500 Upvotes und in fast 800 Kommentaren diskutieren die Hüter. Diesmal hat sich sogar Bungie in die Unterhaltung eingemischt.

Bungie äußert sich zum Thema Transmog in Destiny 2

Das sagt Bungie: Bungies Community-Manager Cozmo antwortet auf reddit: Sobald man ein waschechtes Ja oder Nein geben könne, werde man es die Spieler wissen lassen. Weiter heißt es dann: Wir wollen jetzt keine Versprechen machen, die Spieler ohne Rüstungen zerlegen lassen. Zum Abschluss bedankt sich Cozmo für die Geduld.

Neue Infos kann man derzeit also nicht bieten. Ob dies bedeutet, dass Bungie selbst noch im Dunkeln tappt, was Transmog angeht oder wie sie es final realisieren, kann nur spekuliert werden.

Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, lagert weiterhin alles im Tresor, denn nicht mal Bungie weiß wohl momentan, ob ihr eure Rüstungen zerlegen dürft.

Destiny 2: Spieler nervt‘s, die Lieblings-Rüstung in Rente zu schicken – Das sagt Bungie

Darum wird das Thema bald noch heißer: Am 11. August startet das Sommer-Event „Sonnenwende der Helden„. Im Fokus steht dabei traditionell eine der bestaussehenden Rüstung im Spiel – ihr seht die diesjährige Version im Titelbild.

Um die besondere Panzerung zu erhalten, muss aber stets ein harter Grind auf sich genommen werden. Wir hoffen, dass Bungie dann bald neue Infos zum Thema Transmog bietet und den Spielern die Sonnenwende der Helden so schmackhaft machen kann.