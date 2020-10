Die Saison der Ankunft befindet sich aktuell in ihren letzten Wochen. Doch obwohl Season 11 für unseren Shooter-Experten Sven Galitzki lange Zeit die bisher beste Saison von Destiny 2 war, kann er es mittlerweile kaum noch abwarten, bis sie endlich endet. Und Schuld hat Corona.

Was ist bei Destiny 2 gerade los? Bei Destiny 2 neigt sich die Season 11, die Saison der Ankunft, so langsam ihrem Ende entgegen. Aktuell läuft noch das Halloween-Event Festival der Verlorenen (bis zum 3.11.) und danach ist es nur noch eine Woche bis Beyond Light. Am 10. November soll die neue Herbst-Erweiterung endlich an den Start gehen.

Genau das kann ich kaum erwarten. Doch so sehr ich mich auf die neue Erweiterung freue, so sehr kann ich auch kaum abwarten, dass die Season 11 endlich endet. Denn obwohl sie in meinen Augen die bislang beste Saison von Destiny 2 war, ist sie für mich gleichzeitig auch die bisher schlimmste.

Deshalb ist die Season 11 für mich die bisher beste Saison: Schon die Überleitung zur Saison der Ankunft am Ende der Season 10 fand ich cool. Die Cutscene mit der Ankunft der Dunkelheit machte Story-technisch Lust auf mehr, auch das Abschluss-Event fand ich gelungen, wenn auch etwas zu lang.

Story-technisch ist die Season 11 bisher die wohl spannendste überhaupt

Und als die Season 11 dann endlich da war, wurde sie schnell zu meiner bislang liebsten Saison in der bisherigen Geschichte von Destiny 2. Für mich stimmte hier endlich mal einfach fast alles:

Die Story rund um die Dunkelheit war cool und über die Interferenz-Mission sowie die Evakuierungs-Quest an sich gut erzählt.

Das Setting mit den nun deutlich sichtbaren Pyraminden-Schiffen echt düster und gelungen.

Der neue Dungeon „Prophezeiung“ wurde schnell zu meinem persönlichen Favoriten.

Endlich waren Schwerter so richtig relevant – darauf wartete ich schon seit Destiny 1.

Die neuen Waffen wie die Schwerter „Kralle der Versuchung“ und „Fallende Guillotine“ sind echt gut und der Grind nach dem perfekten Roll machte endlich wieder Spaß.

Mit den Umbral-Engrammen hat Bungie endlich einen guten Mittelweg zwischen Zufalls-Loot und der gezielten Jagd auf bestimmte Items gefunden.

Die neuen Exotics sind allesamt top und endlich mal wieder spannend und innovativ.

Die neuen Rüstungen sahen endlich mal ansprechend aus.

Das neue saisonale Kontakt-Event macht echt Spaß und ist eine massive Verbesserung gegenüber der Season 10.

Kurzum: Es war das erste Mal, dass ich die 10 € gut investiert sah (und das tue ich immer noch). Die Season 11 war im Prinzip das, was ich mir von Anfang für die Seasons gewünscht hätte. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt.

Gehört zu den spannendsten Exotics seit Langem: Verfallenes Abbild aus Season 11

Hört sich doch gut an, aber…

Was ist dann das Problem mit der Season 11? Das Problem entwickelte sich bei mir erst mit der Zeit – und zwar durch die Verlängerung der Season 11. Ursprünglich sollte diese eigentlich nur bis zum 22. September laufen, wurde jedoch bis zum 10. November verlängert, da die neue Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts und somit auch der Start der Season 12 auf den 10.10. verschoben wurden.

Dadurch wurde die Season 11 im Prinzip um 2 Monate länger, ohne dabei jedoch zusätzliche substantielle Inhalte zu bieten. Lediglich das Halloween-Event Festival der Verlorenen fiel als neuer Inhalt in die nun ausgedehnte Saison der Ankunft. Und das ist auch deutlich spürbar.

Generell hatte ich wie viele andere auch zum Ende einer Season hin immer weniger zu tun, obwohl ich eigentlich längst nicht mehr so intensiv spiele, wie es mal der Fall war. Doch bei keiner Saison habe ich einfach nur darauf hingefiebert, dass diese endlich ein Ende findet. Nicht mal bei den größten Content-Dürren zwischen den früheren großen DLCs hatte ich jemals dieses Gefühl: Bitte sei endlich zu Ende. In Season 11 fühlte ich mich mehrmals so: Es sollte einfach vorbei sein.

Es ist für mich die beste aber auch die schlimmste Saison zugleich.

Aktuell sind alle saisonalen Inhalte, auch wenn viele davon richtig gut sind, einfach ausgelutscht. Story, Quests – das alles wirkt künstlich in die Länge gezogen. Vieles wiederholt sich – und zwar über das gewohnte und für mich erträgliche Maß hinaus. Zum Festival der Verlorenen, was ich eigentlich immer gerne gespielt habe, konnte ich mich nicht mal mehr motivieren:

Eigentlich mag ich das Halloween-Event, doch das rettet die Season 11 auch nicht für mich

So gut die Season 11 bis zu einem gewissen Punkt auch war, so schlimm haben ihr die Verlängerung sowie mangelnde neue Inhalte für diesen Zeitraum zugesetzt und überwiegen mittlerweile all die schönen Erlebnisse. Als ich anfangs von der Verlängerung erfuhr, tat ich das noch voller Euphorie ab und war mir sicher, dass es auch damit die beste Saison von Destiny 2 wird. Doch ich habe mich geirrt. Nun will ich einfach nur noch, dass diese Saison endet.

Der Grund für die Verlängerung

Was hat Corona damit zu tun? Grund für das Ganze ist die weltweite Corona-Pandemie und nicht Bungie.

Das Virus werde ich also neben vielen anderen negativen Erlebnissen auch als den Übeltäter in Erinnerung behalten, der mir eine meiner schönsten Destiny-Erfahrungen und -Phasen kaputt gemacht hat.

Denn die Auswirkungen von Corona machten auch vor Bungie nicht halt. Im Gegenteil. Das Studio hat seinen Sitz in Seattle, was wiederum lange Zeit einer der größten Corona-Hot-Spots in den USA war. Schon früh schickte Bungie seine Mitarbeiter ins Home-Office.

Dadurch war unter anderem auch die Entwicklung und Fertigstellung von Destiny 2: Jenseits des Lichts betroffen. So kam es letztendlich zur Verschiebung der Herbst-Erweiterung und der daraus resultierenden Verlängerung der Season 11, die in meinen Augen der sonst so tollen und wohl besten Saison von Destiny 2 das Genick gebrochen hat. Und das ist verdammt schade. Denn sonst hat Bungie mit der Season 11 endlich mal vieles richtig gemacht und ich hoffe, das folgende Seasons sich daran orientieren werden. Ohne die Verlängerung natürlich.

Was ist mit euch? Wie seht ihr die Season 11?

Was ist für euch die bisher beste Saison von Destiny 2? Wie seht ihr das Ganze? Wie blickt ihr auf die Season 11? Was ist für euch die bislang beste Saison von Destiny 2? Lasst es uns und andere MeinMMO-Leser in den Kommentaren wissen.

Übrigens, Es sieht so aus, als werde Destiny 2 die Season 11 mit einem großen Event beenden