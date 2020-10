Bei Destiny 2 wurde ein deutlicher Hinweis darauf entdeckt, dass die auslaufende Saison der Ankunft am Ende ein Abschluss-Event spendiert bekommt – wie zuvor schon die Season 10. Das wissen wir bisher.

Was hat es mit dem Event zum Saison-Ende auf sich? Die Seasons endeten bei Destiny 2 lange Zeit recht unspektakulär. Mal durfte man das Ende der saisonalen Story in einem Blog nachlesen, mal wurde das Ende der vorangehenden Season im Trailer zur neuen Saison aufgegriffen, mal gab es … gar nichts. Und genau hier wünschten sich zahlreiche Fans und Spieler Besserung.

Zum Ende der Season 10 probierte Bungie dann endlich etwas komplett Neues und hielt erstmals in der Geschichte von Destiny ein Live-Event ab – im Stile von Fortnite. Dort wurde eine Raumstation der Kabale durch den Kriegsgeist Rasputin in einem gewaltigen Raketen-Angriff vernichtet und stürzte auf die Erde in der Nähe des Turms. Die große Gefahr, die im Verlauf der Saison aufgebaut wurde, wurde live vernichtet. Und jeder konnte in der ersten Reihe dabei sein..

Die brennenden Überreste der „Almmacht“ stürzen auf die Erde herab

Der Grund-Tenor zu diesem Novum in der Community: Das Event war durchaus spektakulär, aber viel zu langatmig. Das Ganze bitte kürzer – dann gerne mehr davon. Für Bungie selbst war das Event ebenfalls Neuland, doch schon bald hat das Studio die Möglichkeit, das Feedback aus dem ersten Event umzusetzen. Denn es sieht ganz so aus, als wenn auch das Ende der Season 11 in Form eines Events gefeiert wird.

Das spricht für ein Abschluss-Event in Season 11: In den Daten der Season 11 hat man ein spezielles Emblem entdeckt. Dieses heißt Desasterprotokoll und kann beispielsweise auf light.gg eingesehen werden.

Das Interessante an dem Emblem: Es wurde in der Season 11 eingeführt, ist Teil der Saison der Ankunft (Season 11) und als Quelle wird angegeben: „Saisonende-Event“. In einigen Daten-Einträgen wird es sogar noch etwas konkreter. Dort heißt es: „Witness the end of season 11 event“ – also „Erlebe das Saisonende-Event der Season 11 mit“.

Das ist ein recht eindeutiger Hinweis darauf, dass es auch in dieser Saison ein Abschluss-Event geben dürfte. Ein vergleichbares Emblem gab es auch für die Teilnahme am Event der Season 10.

Was weiß man schon über das Event zum Ende von Season 11? Im Prinzip noch nichts. Das Event ist offenbar noch geheim, wurde nicht auf der ursprünglichen Roadmap oder im Rahmen der Infos zu verlängerten Season 11 von Bungie erwähnt.

Doch der Name des Emblems, also Desasterprotokoll, passt thematisch gut zu den Entwicklungen, die im Rahmen der Season 11 stattfinden. So müssen mit Mars, Io, Titan und Merkur 4 Schauplätze evakuiert werden, da die Dunkelheit dort bereits angekommen ist. Es ist also gut möglich, dass Bungie anhand eines Ingame-Events anschaulich erklärt, warum diese Locations mit dem Release der Erweiterung Jenseits des Lichts aus dem Spiel rotieren werden.

Ob sich das Event um die endgültige Ankunft der Dunkelheit und um die heraus rotierenden Inhalte dreht?

Doch wie sich das konkret abspielen könnte – darauf gibt es aktuell noch keine Hinweise, nicht mal über Datamining. Denkbar wäre, dass die Spieler das vorläufige „Ende“ von jeder der vier Locations nach einander miterleben können, wenn sich die Dunkelheit dort endgültig ausbreitet – verteilt über mehrere Tage. Auch eine größere Cut-Scene halten einige für möglich. Doch das ist bislang pure Spekulation.

Es bleibt also spannend, wann Bungie hier die Katze aus dem Sack lässt.

Wäret ihr bei einem Event (wieder) dabei? Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr erneut ein Live-Event zum Saison-Ende mitmachen oder es euch erstmals anschauen, falls ihr in der Season 10 nicht dabei wart? Was für Verbesserungen würdet ihr euch gegenüber dem ersten Live-Event wünschen? Und was glaubt ihr, wie das neue Event aussehen könnte? Lasst es uns und andere in den Kommentaren wissen.

Ich selbst warte eigentlich nur noch auf den 10. November, doch für ein Abschluss-Event würde ich definitiv auch davor wieder reinschauen: Ich bin richtig heiß auf Destiny 2, aber kann mich gerade nicht mal mehr dazu zwingen, es zu spielen