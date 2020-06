Bei Destiny 2 fand zum Season-Finale erstmals ein großes Live-Event statt. MeinMMO möchte von euch wissen: Wie fandet ihr das umstrittene Spektakel?

Was ist in Destiny passiert? In Destiny 2 neigt sich die aktuelle Season 10 dem Ende entgegen und feierte dies mit einem Knall. Erstmals in der Geschichte des Loot-Shooters konnten die Spieler ein Live-Event bestaunen.

Drei Monate, also die ganze Season, ermächtigten die Hüter einen neuen Verbündeten, um mit dessen Hilfe einen auf die Erde stürzenden Raumschiff-Giganten aus dem Orbit zu pusten. Am 6. Juni war es dann so weit: tausende Spieler versammelten sich im Turm, um mit anzuschauen, wie live vor ihren Augen die Bedrohung abgewendet werden sollte.

Thanks to your efforts, Rasputin's full power was on display and saved Earth from certain doom.



Re-live the heroic time-lapsed fireworks. pic.twitter.com/9eNS2EQkYu — Destiny 2 (@DestinyTheGame) June 7, 2020

Season-Finale spaltet die Community: Mit dem Live-Abschuss des Flottenschiffs hat Destiny 2 sich in ein Territorium gewagt, welches vor allem bei Fortnite bekannt ist. Dort haben sich die Spieler daran gewöhnt, dass aufregend inszenierte Events die Map verändern. Bei dem sogenannten Schwarzen-Loch-Event schauten sogar 7 Millionen Leute zu, wie Fortnite komplett verschwand und eine Zeit lang unspielbar wurde.

Bei Destiny lief es nicht so krass ab, aber auch hier gab es ordentlich Zerstörung. Das Flottenschiff ging mit einem Feuerwerk zu Bruch, Trümmer flogen den Zuschauern um die Ohren und seitdem ist der Social Space beschädigt – fast hätte es sogar den Ingame-Shop erwischt.

Die Hüter versammeln sich um der Zerstörung beizuwohnen

Doch die Art und Weise wie das Live-Event ablief, beglückte nicht alle Zuschauer:

So mancher Hüter hatte sich lieber eine actionreiche Cutscene gewünscht.

Die Dauer des Abschusses erntete mit ihren gut 2 Stunden Kritik.

Andere finden das Konzept von Live-Event generell enttäuschend, hat doch schließlich nicht jeder genau zum Spektakel Zeit.

Manche vermissten eine deutlichere Kommunikation seitens Bungie über den Verlauf und Dauer des Events.

Auch hier auf MeinMMO habt ihr während und auch nach dem Season-Finale lautstark eure Meinung in den Kommentaren geäußert. Jetzt wollen wir daher in unserer Umfrage wissen: Wie fandet ihr das erste, große Live-Event in Destiny 2?

Destiny 2 beendet Season 10 mit spektakulärem, aber langatmigen Live-Event

Umfrage – Wie fandet ihr die Zerstörung der Allmacht?

So funktioniert die Umfrage: Um bei der Umfrage teilzunehmen, könnt ihr unten eine von den Antwortmöglichkeiten auswählen – Jeder hat dabei nur eine Stimme zu vergeben.

Danke für eure Teilnahme und viel Spaß!

Wie habt ihr abgestimmt? Zusätzlich zu eurer Stimme könnt in den Kommentaren aufzeigen, welche vielfältigen Wahlmöglichkeiten es sonst noch gibt und uns auch generell eure Meinung zum Season-Finale auftischen. Eine andere Umfrage hat übrigens gezeigt, dass euch ein geplantes Feature so richtig wehtut.