Destiny 2: Rennen zum neuen Raid beginnt bald – So soll es fair laufen

In Destiny 2 Beyond Light (Jenseits des Lichts) erwartet euch nach einem Jahr endlich wieder ein neuer Raid. Lest, wann die Endgame-Herausforderung startet, wie der Wettkampf um den „World’s First“ abläuft und was es zu erbeuten gibt.

Das sind die wichtigen Raid-Zeiten:

Am 21. November öffnet der neue Raid seine Pforten

Punkt 19 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss

Beyond Light erscheint am 10. November. Ihr habt also 11 Tage Zeit, um euch auf den neuen Raid vorzubereiten. Sprich, euch mit den neuen Stasis-Klassen vertraut zu machen, euer Level zu pushen und neue Exotics zu jagen.

Das ist ungewöhnlich lange: Für den letzten Raid hatten die Spieler in Shadowkeep nur 4 Tage Zeit zur Vorbereitung. Zudem möchte Bungie die Wettkampfbedingungen noch fairer gestalten.

Denn mit der Öffnung eines neuen Raid fällt auch der Startschuss für das prestigereiche „World’s First“-Rennen. Alles, was Rang und Namen im Destiny-Universum hat, möchte sich den überdimensionierten Sieger-Gürtel erkämpfen. Doch diesmal sollen auch „normal-sterbliche“ Hüter bessere Chancen bekommen.

Sieht aus wie ein WWE-Gürtel und wurde auch schon von der Wrestling-Legende Big Show feierlich während einer Zeremonie überreicht

So soll das „World’s First“-Rennen fair laufen: Abermals aktiviert Bungie im neuen Raid einen speziellen Wettkampf-Modus. Der soll dafür sorgen, dass alle Spieler mit den gleichen Bedingungen am Wettkampf teilnehmen:

Der Wettkampf-Modus ist 24 Stunden aktiv (nur im Raid)

In jedem Encounter ist das Level aller Spieler auf 20 unter der empfohlenen Power begrenzt.

Artefakt-Power ist deaktiviert

Eine Power-Grenze von 1.230 ist das Ziel eures Teams für alle Kämpfe

Zudem wird die Rechtmäßigkeit des Gewinnertrupps sorgfältiger geprüft als bisher. Bungie sagte (via TwaB): „Rechnet also damit, dass die offizielle Ankündigung des „World‘s First“-Titels etwas später als üblich kommt“.

So sollen Szenen wie diese vermieden werden:

Destiny 2: Datto jubelt über World First, aber das Erwachen ist brutal

Das wissen wir schon zum neuen Raid in Destiny 2: Beyond Light

Diese Belohnungen gibt’s für die Herausforderung: Nicht nur der Siegertrupp des „World First“-Rennens erhält exklusive Belohnungen. Schließt ihr den Raid binnen der ersten 24 Stunden im Wettkampf-Modus ab, erhaltet ihr dieses Emblem:

Schließt ihr den Raid vor dem 1. Dezember um 18 Uhr deutscher Zeit ab, könnt ihr euch einen Code für die offizielle Raid-Jacke sichern. Diesen löst ihr im Bungie-Store ein und „dürft“ nur dann die Jacke käuflich erwerben.

Das Design der Jacke ist derzeit noch nicht bekannt.

Schließt ihr den Raid das erste Mal ab – egal wann – erhaltet ihr dieses Abzeichen:

Das Symbol der Tiefsteinkrypta ist zu erkennen

Natürlich sind auch wieder Raid-spezifische Waffen und Rüstungen am Start. Wie gewöhnlich hütet Bungie diese aber wie seinen Augapfel. Wir wissen also noch nichts über das Gear.

Traditionell wartet im Raid auch ein besonderes Waffen-Exotic. Dieses zu erhalten ist mit großer Mühe oder viel Drop-Glück verbunden. Daher gelten die Raid-Exotics als die seltensten im ganzen Spiel.

Wo spielt der Raid? Über den Raid an sich oder die Feinde darin, ist momentan auch kaum etwas bekannt. Wir wissen aber schon, dass uns das Abenteuer in die sagenumwobene Tiefsteinkrypta (Deep Stone Crypt) auf Europa führt.

Dieser Ort soll die Geburtsstätte der Exo-Rasse sein. Die Tiefsteinkrypta könnte sogar mehr werden, als nur neuer Raid.

Was haltet ihr vom Startdatum für den neuen Raid und den Bemühungen, das Rennen fair zu gestalten? Denkt ihr, dass doch sowieso jedes Mal dieselben Teams den Sieg unter sich aus machen oder haben so mehr Hüter eine Chance auf den Meisterschafts-Gürtel?