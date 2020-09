In Destiny 2 sind Raid-Exotics richtig selten. MeinMMO zeigt euch ausführlich, wie ihr das Seltenste davon so schnell wie noch nie erbeutet. Wir geben euch eine Auffrischung zum Raid Krone des Leids und zeigen, welche Strategie für einen sicheren Kill in einer Phase sorgt.

Das ist das seltenste Exotic: Das Waffen-Exotic, das nur die wenigstens Hüter in ganz Destiny 2 besitzen, ist die MP Tarrabah. Die Knarre gibt es exklusiv vom Boss im Raid „Krone des Leids„. Raid-Exotics gelten generell als selten, doch Tarrabah besitzen laut Warmind.io nur 1,6 % der Hüter – damit ist die Waffe sogar das seltenste Exotic im ganzen Game.

So „häufig“ sind die anderen Raid-Exotics im Vergleich dazu

Tarrabah ist in der aktuellen Sandbox nicht das Biest, das es sein könnte. Aber jetzt ist der ideale Zeitpunkt, seine Waffensammlung zu vervollständigen. Wer weiß, ob ein zukünftiges Update die MP dann plötzlich zum Spitzenreiter macht.

So sieht die MP aus.

Deswegen geht’s jetzt leichter:

Bei jedem Versuch die Tarrabah zu erhalten, steigt eure Chance bis zu einem Maximum von 50 % an – es gibt also eine Art „Pech-Schutz“ – Bungie bestätigte (via Twitter), dass dies auch für die Tarrabah gilt.

Raid-Loot ist in der Krone des Leids aktuell unendlich oft farmbar. Das gilt, bis die große Erweiterung Beyond Light am 10. November erscheint.

Momentan könnt ihr den Boss auch ohne ein Profi-Team in nur einer Phase umhauen – möglich macht das eine Artefakt-Mod aus Season 11

Ihr holt euch also einmalig den Boss-Checkpoint und tauscht ihn zwischen euren Charakteren oder Teammitgliedern munter hin und her. Dazu müsst ihr nur kurz die Phase starten und dann auf einen anderen Char wechseln.

Wenn ihr keine Lust auf den Raid habt, sucht in LFG-Gruppen oder via der offiziellen Gefährten App nach Checkpoints.

Da der Raid aber bald aus dem Spiel verschwindet, solltet ihr ihn wenigstens einmal erlebt haben. Zudem wurde die aktuelle Season um 2 Monate verlängert, genau der richtige Zeitvertreib also.

Krone des Leids für Noobs – Finale Phase erklärt

MeinMMO zeigt euch hier, wie der Boss-Kampf und die finale Raid-Phase in der Krone des Leids abläuft. Mit der Strategie vom Experten Fallout haut ihr Ghalran in kürzester Zeit aus den Latschen, selbst wenn ihr noch nie einen Fuß in den Raid gesetzt habt.

Wer den Raid schon kennt, springt runter, um zu erfahren, welche Waffen und Taktiken Ghalran in Season 11 in einer Phase legen.

Das müsst ihr zum Raid-Encouter wissen: Teilt euer Team in 3 Gruppen mit jeweils 2 Hüter auf. Euer Ziel ist es nun 3 Zonen zu verteidigen, bis der eigentliche Kampf gegen Ghalran losgeht.

So sieht das Schlachtfeld aus:

Krone des Leids Boss-Encouter – Quelle: Fallout Plays

Es gibt die Zonen Lila, Rot und Gold – Ihr könnt die Bereiche nennen, wie ihr wollt, wichtig ist nur, dass das ganze Team weiß, was gemeint ist

Beim grünen Punkt in der Mitte erscheint bei Kampfbeginn ein Buff, den holt sich aus jedem Team zeitgleich ein Spieler

Die kleinen violetten Punkte sind „Tauschstationen“ für den Buff – dazu gleich mehr – Jedes Team hat die Aufsicht über eine Station

Ganz außen in den 3 Zonen erscheint zu Kampfbeginn der gewaltige Ghalran – der ist aber noch eine Weile immun

So funktioniert das mit dem Buff: Hat sich aus jedem Team ein Kämpfer den Buff geholt, gilt es, diesen mit seinem Partner zu „jonglieren“. Während des ganzen Kampfes muss stets einer von euch beiden diesen Buff besitzen.

Den Buff darf aber wirklich nur einer von euch haben! Denn manche Gegner lassen sich nur mit Buff besiegen, andere ohne (gilt auch für Aktionen). Es ist wichtig den Buff zu tauschen, da ihr nach 45 Sekunden mit aktivem Buff sonst sterbt.

Den Buff tauschen: Begebt euch zu zweit zu den violetten Orbs (Tauschstationen) und feuert gleichzeitig auf das Konstrukt – voilà, jetzt hat der andere Spieler den Buff und 45 Sekunden Zeit.

Den Buff teilen: Sollte keiner von euch beiden mehr einen Buff haben, ist es noch nicht vorbei. Die anderen beiden Teams können ihren Buff an euch verteilen (ohne ihn selbst zu verlieren). Der Buff-lose Spieler stellt sich in den Orb und ruft seine Zonen-Farbe und ein Spieler mit Buff schießt aus der Distanz mit auf die Tauschstation – daher ist es wichtig, während des Kampfes die Kommunikation auf das nötigste zu reduzieren



Im violett-leuchtenden Bereich um den Orb könnt ihr den Buff tauschen

Das ist jedes Mal der Kampfablauf:

3 Spieler holen sich den Anfangs-Buff und alle gehen in ihre Zonen. Stellt euch ruhig nahe an den Boss, er trifft euch unter seinem Bauch nicht

Halte eure Zone sauber: Erledigt alle Schar – manche Gegner sind immun (schimmern weiß). Die Feinde, die für euch immun sind, kann nur das andere Teammitglied erledigen

weicht dem Axt-Berserker aus

Kristalle erscheinen: Das ist der schwerste Teil des Kampfes – Während ihr die Zonen sauber haltet, erscheinen Kristalle, diese haben dann sofort Priorität 1 (da sie nach ein paar Sekunden den Kampf beenden) Ihr braucht einen gebufften und ungebufften Spieler, um den Kristall im Inneren des Schilds zu zerstören Kristalle verursachen bei ihrem Erscheinen ein sphärisches Bimmeln – haltet also die Ohren auf



So sieht ein Kristall aus – Begebt euch zusammen ins Innere der Kuppel – Quelle: Fallout Plays

Was ist mit dem Axt-Schwinger? Diese Mini-Version des Bosses müsst ihr erledigen. Schlagt ihn zu zweit dafür im Nahkampf. Achtet unbedingt darauf, ihn oberhalb der Stufe festzusetzen.

Nach der Klatsche bleibt er regungslos stehen. Ist der Spieler mit Buff dabei zu nahe am Gegner, verliert er seinen Buff.

Jetzt teilt euch auf:

Ein Spieler behält den großen Boss im Auge und beschießt seine grüne Hand – als Dank zerhaut der große Boss seinen kleinen Klon mit einer Axt

Der andere Spieler besorgt sich den Buff erneut – denkt ans „Buff verteilen“

Schießt auf die grünen Krallen – Quelle: Fallout Plays

Haben alle 3 Zonen das geschafft, startet die Schadensphase für alle.

Raid-Boss Ghalran in Season 11 in nur einer Phase besiegen

Es ist ohne weiteres möglich, den Turmhohen Boss in nur einer Schadensphase zu legen. Das spart euch Zeit und vor allem Nerven, denn das schwerste ist die Vorphase mit dem Buff-Getausche und Kristall-Zerstören.

Das braucht ihr dafür:

Einen Warlock mit dem Brunnen des Glanzes und Lunafaktur-Stiefel

Einen Titan mit dem Schutz der Dämmerung (Bubble)

„Beklemmende Dunkelheit“-Mod aus dem saisonalen Artefakt – Damit schwächt jede Leere-Granate Feinde und ihr teilt heftiger aus – das wirkt auch gegen den Raid-Boss

Waffen-Kombination 1: Der vierte Reiter + Granatwerfer mit Selbstlader-Halter – es bietet sich beispielsweise der Wendigo an

Waffen-Kombination 2: Die Legende von Acrius mit dem passenden Meisterwerkkatalysator

Als Primär-Waffe packt idealerweise etwas ein, dass auch auf Distanz präzise trifft

So läuft die Schadens-Phase: Bleibt zunächst noch in euren 3 Zonen. Nun beginnt der Boss seine Hände zu heben – ballert mit der Primär-Waffe drauf. Anschließend schießt ihr ihm frecherweise ins Gesicht.

Löst sich der Boss jetzt auf, macht euch bereit in eine andere Zone aufzubrechen

Bleibt der Boss nach dem Gesichts-Beschuss trotzdem da, ruft laut eure Zonen-Farbe – jetzt versammelt sich der ganze Trupp hier

Von nun an ist der Boss verwundbar.

Stellt in seiner Nähe eine Bubble

direkt an seinem rechten Bein platziert ihr den Brunnen (so können euch die zufälligen Sprenger nichts anhaben)

Ballert ihm ins Bein (Schrotflinte) und in den Bauch (Granatwerfer)

Wann immer die Zahlen weiß werden, werft eine „Beklemmende Dunkelheit“ Granate

Hebt er seine Hände, schießt dann kurz darauf (mit der Primär-Waffe) und macht weiter mit dem Schaden

Es ist auch mit anderen Kombinationen möglich, den Boss in weniger als einer Minute zu legen. Doch so klappt es garantiert und ihr müsst weder gut Zielen, noch lauft ihr Gefahr zu sterben.

Wer den ganzen Raid meistern oder sich die einzelnen Phasen im Video auf Deutsch anschauen möchte, wird bei Nexxoss Gaming fündig:

Ist Ghalran erledigt rollt seine riesige Krone durch die Arena und ihr habt eine Chance auf das seltenste Exotic im Spiel.

Ihr könnt übrigens auch noch in Beyond Light an Tarrabah kommen, wie das ohne Raid ablaufen soll und wie schwer das sein wird, hat Bungie noch nicht verraten.

