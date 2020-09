Spielern jammern in Destiny 2 über unerreichbare Aufgabe – Bungie will nichts ändern

Bei Destiny 2 haben Spieler ausgerechnet, dass sie eine zwei Jahre alte Aufgabe zeitlich nicht mehr abschließen können, selbst wenn sie 2 Monate durchgrinden. Daher bitten sie bitten Bungie, da etwas zu drehen.

Um diese Aufgabe geht’s: Wer in Destiny 2 protzen will, trägt stolz einen Titel neben seinem Gamertag zur Schau. Somit zeigt man den anderen Hütern im Social-Hub, im PvP oder während Raids, was man schon alles erreicht hat und in welchem Bereich man der absolute Hammer ist.

Denn diese Namenszusätze sind an viel Grind oder bockschwere Aufgaben gebunden. So auch der Titel Chronist, für den im ganzen Universum Story-Fragmente und andere Sammelobjekte geborgen werden müssen. Er soll die Spieler auszeichnen, die sich in der verworrenen Geschichte und Lore von Destiny wie in ihrer Westentasche auskennen.

Das sorgt jetzt für Frust: Der Chroniker-Titel wird bald nicht mehr erspielbar sein. Am 10. November ist da der Stichtag, es sind also noch fast 2 Monate.

Denn mit dem Erscheinen der Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) kommen zahlreiche Änderungen zu Destiny 2. Unter anderem wandert fast das halbe Spiel (vorerst) aus dem aktiven Dienst – so wird Platz für neuen Content gemacht.

Doch selbst wenn ihr heute anfangen würdet und die 2 Monate durchgrindet, wäre der Titel für euch unerreichbar. Schwer sind die Aufgaben auf dem Weg zum Story-König aber eigentlich nicht, nur wahre Zeitfresser.

Einen Eintrag ins Lore-Buch „Von der Wahrheit zur Macht“ könnt ihr nur alle 3 Wochen im Thronraum der Königin in der Träumenden Stadt ergattern. Da es 11 Einträge gibt, ist das zeitlich einfach nicht mehr machbar bevor der Titel mit Aufschlagen des DLCs verschwindet.

Mara Sov in ihrer Thron-Welt

Wollen Destiny-Spieler alles geschenkt haben?

Nachdem sich die Info über das verlorenen Rennen gegen die Zeit in der Community verbreitet hatte, wurden Rufe laut, die Bungie aufforderten, man solle das Lore-Buch entweder für alle verfügbar machen oder als Anforderung für den Titel Chronist streichen.

So reagiert Bungie: Den erzürnten Chronisten in Spe stellte sich Bungies Community Manager Dylan „dmg04“ Gaffner auf Twitter entgegen. Er überbrachte denen aber diese Kunde:

Er sagte also: Momentan sind weder Änderungen an diesem Ritual [dem 3-wöchigem Zyklus] noch der Erwerb dieser Lore-Einträge geplant. Dadurch könnte Chronist für einige Spieler außer Reichweite sein.

Deswegen ist das kurios: Wollen plötzlich alle Chronisten werden? Nein, vermutlich nicht. Die Aufregung zeigt vielmehr den Fomo-Aspekt – die Angst etwas zu verpassen. Wer wirklich Wert auf den Titel gelegt hätte, könnte seit 2 Jahren die benötigten Lore-Einträge sammeln.

Nun wurde den Spielern aber sozusagen die Wahl genommen, den Titel doch noch in den nächsten 2 Monaten zu erspielen.

Wie seht ihr das? Sagt ihr, dass alle mehr als genug Zeit hatten und sich künstlich aufgeregt? Es besteht zudem auch die Möglichkeit, dass der Destiny-Entwickler doch noch zurückrudert und das Lore-Buch für alle rausrückt.

