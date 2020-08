Für die Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts hat Destiny 2 einen neuen Raid in der Deep Stone Crypt angekündigt. Doch hinter der mysteriösen Krypta könnte noch mehr stecken, als eine weitere PvE-Spitzenaktivität.

Was hat es mit der Tiefsteinkrypta überhaupt auf sich? Destiny 2: Beyond Light wird mit Europa, einem Eismond von Jupiter, einen neuen Schauplatz einführen. Und Europa beherbergt wiederum die Tiefsteinkrypta (Deep Stone Crypt) unter der gefrorenen Oberfläche.

Dabei handelt es sich um eine mysteriöse Einrichtung und die Geburtsstätte der Exo-Rasse. Zudem soll die Deep Stone Crypt auch den neuen Raid aus der Herbst-Erweiterung beherbergen.

Darüber rätseln die Spieler gerade: In dem Destiny-Sub-Reddit raidsecrets hat sich nun eine spannende Diskussion aufgetan. Der Redditor und Destiny-Spieler Giffy117 hat die Theorie aufgestellt, dass die Tiefsteinkrypta nicht nur Schauplatz der neuen Raids werden wird, sondern auch vieles mehr zu bieten haben könnte.

Sieht so die Tiefsteinkrypta von außen aus?

Er ist der Meinung, dass es sich dabei um eine Location im Stile der Träumenden Stadt aus der Forsaken-Erweiterung handeln könnte, wo Hüter nicht nur den neuen Raid bestreiten, sondern auch Missionen, Strikes und Patrouillen angehen werden.

Er bleibt zwar vorsichtig, und meint, dass auch falsch liegen könnte. Doch zahlreiche Spieler teilen in den Kommentaren seine Meinung. Dabei erntet er viel Zuspruch und sein Post hat innerhalb nur eines Tages bereits über 1.900 Upvotes gesammelt, was für raidsecrets-Verhältnisse schon sehr viel ist.

Es gibt aber auch durchaus User, die das anders sehen, da sie der Ansicht sind, dass Bungie etwas Größeres als einen Raid im Zusammenhang mit Jenseits des Lichts garantiert schon angekündigt hätte.

Die Deep Stone Crypt kommt mit Destiny 2: Jenseits des Lichts

Ist die Tiefsteinkrypta mehr als nur ein Raid? Das spricht dafür

Seine Meinung stützt Giffy117 auf vorhandenem Bildmaterial und Bungies bisherigen Verhaltens-Mustern.

Bildmaterial: So hat er unter anderem analysiert, wie viel Bungie bereits von der Tiefsteinkrypta gezeigt hat.

Insgesamt gibt es neben dem ersten offiziellen Bild aus der Beyond-Light-Beschreibung 2 weitere Bilder, die offenbar die Deep Stone Crypt zeigen. Und diese stammen sogar aus dem kürzlich veröffentlichten, offiziellen Presse-Kit von Bungie.









Zudem wurden bereits Szenen aus der Tiefsteinkrypta beispielsweise in aufgetauchten Gameplay-Ausschnitten sowie in dem ersten Gameplay-Trailer zum Stasis-Element entdeckt.

Bungies bisheriges Muster: Bei der Vorstellung und beim Anteasern von neuen Details zu Destiny 2 folgt Bungie immer einem strikten Muster – gerade bei Raids. So werden Ausschnitte in Form von Bildern oder Gameplay aus Raids normalerweise nicht vorab gezeigt oder veröffentlicht. Einblicke in einen Raid gibt es nur in dem entsprechenden Raid-Trailer, welche später erwartet werden.

Das Fazit: Wenn Bungie also bereits über 20 Sekunden Material aus dem Inneren der Krypta zeigt und sogar erste Bilder dazu veröffentlicht, muss es sich bei der Deepstone Crypt in den Augen von Giffy117 entsprechend um etwas anderes beziehungsweise um mehr handeln, als nur den Schauplatz für einen neuen Raid. Denn es wäre äußerst ungewöhnlich für Bungie, so viel Material zu einem neuen Raid bereits vorab zu veröffentlichen.

Es bleibt zwar vorerst bei unbestätigten Spekulationen, doch es klingt auf jeden Fall plausibel und sehr spannend. Wir werden also das Ganze für euch weiterhin im Auge behalten.

Kommt auch mit Jenseits des Lichts – Das neue Element Stasis: Worauf ebenfalls viele gespannt hin fiebern, ist das neue eisige Element Stasis. Viele sehen darin interessante neue Möglichkeiten für PvE und PvP, andere wiederum bangen jetzt schon um den Schmelztiegel: Spieler fürchten: Stasis stellt das PvP in Destiny 2 auf den Kopf – Was denkt ihr?

Und was denkt ihr über die Tiefsteinkrypta? Nur ein neuer Raid oder möglicherweise doch ein zusätzlicher Schauplatz wie die Träumende Stadt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.