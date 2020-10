Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Mit einer neuen Erweiterung steigt traditionell auch das maximale Powerlevel – so auch bei Destiny 2: Jenseits des Lichts. Zudem gibt es noch einige weitere Änderungen rund um das Powerlevel, die es zu beachten gilt.

Was hat es mit dem neuen Max-Powerlevel auf sich? Neue Erweiterungen oder Seasons bringen bei Destiny 2 traditionell nicht nur neue Waffen, Rüstungen oder Aktivitäten mit sich, sondern auch einen Anstieg des Powerlevels. So gilt es immer wieder, die „Macht“ seines Hüters zu erhöhen und ihn für neue Endgame-Inhalte und anspruchsvolle Herausforderungen bereitzumachen.

Wann kommt die Änderung? Entsprechend wird auch der Release von Destiny 2: Beyond Light und der Season 12 die Powerlevel-Grenze anheben – und zwar für alle Hüter.

Die neuen Powerlevel-Grenzen werden also 10. November ins Spiel kommen, nachdem Jenseits des Lichts und die Saison der Jagd live gegangen sind.

Bis auf welches Level kommt ihr in Beyond Light?

Das sind die neuen Powerlevel-Caps:

Weiche Grenze (Soft Cap): Powerlevel 1.200

Harte Grenze (Hard Cap): Powerlevel 1.250

Spitzen-Grenze (Pinnacle Cap): Powerlevel 1.260

Habt ihr die Kampagne und die Story-Missionen durchspielt sowie einige zusätzliche Quests und Aktivitäten abgeschlossen, dann solltet ihr problemlos beim Soft Cap ankommen. Dann gilt es, mächtige Belohnungen zu verdienen, um eure Power bis zur harten Grenze voranzutreiben. Von dort aus können besonders fleißige Hüter durch das Sammeln von seltenen Spitzen-Belohnungen noch das Pinnacle Cap erreichen.

Auch in Season 12 erhaltet ihr übrigens wieder ein neues Artefakt. In der Vergangenheit levelte dieses saisonale Item separat und brachte dem Spieler so einen zusätzlichen Powerlevel-Schub. Mit genug Spielzeit war es so möglich, ein noch höheres Gesamtlevel zu erreichen – das dürfte auch in Beyond Light weiterhin genau so funktionieren.

Mindest-Powerlevel wird angehoben: Sobald man sich erstmals in der neuen Saison anmeldet, werden alle Waffen und Rüstungen eurer Hüter automatisch auf Powerlevel 1.050 angehoben. Solltet ihr bereits Items über Powerlevel 1.050 besitzen, bleibt deren Level unverändert.

Übrigens, auch alle neuen Hüter werden dann auf Powerlevel 1.050 starten.

Wer eine längere Pause gemacht hat, ist Level-technisch trotzdem bereit für den neuen Content

Mehr Möglichkeiten für Power-Aufstieg: Schon seit geraumer Zeit fordert so manch ein Spieler, dass man mächtige Belohnungen mit den Aktivitäten verdienen kann, die einem auch am meisten Spaß machen.

Hier will Bungie ab dem 10. November den Hütern ein Stück weit entgegenkommen. So wird es dann zusätzlich zu den anderen Quellen auch die Möglichkeit geben, mächtige Belohnungen durch Strikes, im Gambit, Schmelztiegel und durch saisonale Drops zu verdienen – bis hin zum Hard Cap.

Zwar soll es dann immer noch viel schneller gehen, wenn man jede Woche fleißig alle mächtigen Belohnungsquellen abgrast, aber wer lieber nur Strikes oder Schmelztiegel-Matches spielt, der kann dann auch so mächtige Belohnungen verdienen.

Belohungen von NPCs für Token ändern sich

Keine Power mehr durch Token: Gerade zu Beginn neuer Inhalte konnten Spieler mit vielen Token sich schnell hochleveln, in dem sie ein wenig spielten und dann ihre Token bei NPCs wie Lord Shaxx gegen Ausrüstung mit aktuellem Powerlevel eintauschten. Das war einer der schnellsten und effektivsten Wege, sein Powerlevel zu steigern. Doch damit ist bald Schluss.

Ab Season 12 wird Ausrüstung, die man aus den Sammlungen oder gegen Token erhält, ein niedrigeres Powerlevel aufweisen, als in den Seasons zuvor. So werden Items, die man mit Token erwerbt, 20 Powerlevel unter eurem Level liegen. Gear aus den Sammlungen wird zudem auf Powerlevel 1.050 begrenzt.

