In Destiny 2 geht es Lunas Geheul und Nicht Vergessen gehörig an den Kragen. Schuld daran tragen die Waffen-Änderungen, die mit Beyond Light in Kraft treten. MeinMMO wirft einen Blick darauf, warum das gerade bei diesen Handfeuerwaffen unnötig ist und so sehr wehtun könnte.

Um diese Waffen geht’s: Die beiden Handfeuerwaffen Lunas Geheul und ihr großer Bruder Nicht Vergessen (Not Forgotten, NF) kamen mit der gelobten Forsaken-Erweiterung ins Spiel. Die Knarren setzten sich sofort an die Spitze der PvP-Nahrungskette – daher wollte auch jeder Hüter sie haben.

Seit der Einführung sind nun mehr 2 Jahre vergangen. Der anfangs so hell strahlende Stern der beiden Revolver musste schon einmal einen herben Dämpfer hinnehmen. Und in Beyond Light trägt Bungie beide ehemaligen Monster wohl endgültig zu Grabe.

MeinMMO wirft einen Blick darauf, warum das so wehtut, eigentlich total unnötig, aber doch irgendwie okay ist.

Lunas Geheul und Nicht Vergessen

Um die Luna und NF entstand ein regelrechter Kult. Denn zwei wichtige Faktoren fielen zusammen: enorme Power und eine Menge Prestige.

Die Stärke lag darin, dass die Handfeuerwaffen zur Familie der 180er gehörte. Diese feuern von allen Revolvern am schnellsten und sind zudem die präzisesten. Eigentlich richten sie dafür kaum Schaden an, was in einer langsamen TTK resultiert.

Die Luna und NF konnten aber durch ihren exklusiven Perk „Prächtiges Jaulen“ den Schaden massiv steigern – um satte 125 %. Nach zwei präzisen Treffern hatte man also eine Magnum aus einem Actionfilm in der Hand, die problemlos und schnell Hüter niederstreckte.

Woher kommt das Prestige? Beide Waffen musste man sich sehr hart erarbeiten. Der einzige Ort dafür war und ist die knallharte kompetitive Playliste.

Während die Luna noch mit ausreichend Ehrgeiz von eigentlich jedem Hüter mit Geduld erkämpft werden kann, ist die NF nur für Schmelztiegel-Enthusiasten erreichbar.

Alles zusammen sorgte dafür, dass die beiden Spitzenwaffen sich sehr belohnend anfühlten. Man konnte gezielt auf die Monster hinarbeiten und hatte etwas wirklich wertiges am Ende seiner PvP-Reise im Gepäck.

Waffen-Archetpyen erklärt: In Destiny werden Waffen nach ihrer Feuerrate in Archetypen eingeteilt. Eine 180er Handfeuerwaffe schafft pro Minute 180 Kugeln auszuspucken.

Ein 180er Scout-Gewehr kommt auf die gleiche Kadenz. Zudem ist es meist so: je höher die Feuerrate ist, desto geringer ist der Schaden pro Kugel. Eine 140er Handfeuerwaffe schießt also ein gutes Stück langsamer, macht aber größere Löcher als der 180er Vetter.

Beyond Light wird der Sargnagel für Lunas Geheul und Nicht Vergessen

So hat Bungie die Monster gezähmt: Um die Schreckensherrschaft der beiden Wunder-Waffen zu beenden, griff Bungie zu gleich zwei Nerfs für Lunas Geheul und Nicht Vergessen:

Sie wurden zu 150ern „degradiert“ – schossen also langsamer, behielten aber ihre Präzision bei

Der exklusive Perk „Prächtiges Jaulen“ wurde deutlich abgeschwächt – nun waren 3 Schüsse das Minimum, um andere Spieler im PvP umzunieten

Bungie hatte sein Ziel erreicht. Beide Knarren waren noch gut, sie waren aber keine Über-Waffen mehr, als welche sie sich einen Namen machten.

Das passiert in Beyond Light: Mit der Erweiterung Jenseits des Lichts trifft die Luna und NF nochmals eine volle Breitseite:

In Beyond Light werden beide Revolver vom teilweise stark kritisierten Waffenruhestand (Sunsetting) erwischt – sie sind dann fürs Endgame nicht mehr zu gebrauchen, da sie nicht mehr im Powerlevel steigen können

Zusätzlich sind dann 140er Handfeuerwaffen – Ob sie weiterhin so präzise wie gewohnt bleiben, ist unbekannt

Was ihr zu den umfangreichen Buffs, Nerfs und Reworks eurer Knarren ab dem 10. November wissen müsst, findet ihr hier:

Destiny 2 nerft einige der besten Waffen zu Beyond Light – Das ändert sich noch

Schießt Bungie übers Ziel hinaus oder war es an der Zeit?

Musste der doppelte Nerf sein? Gut, die Archetyp-Änderung von 150er hin zu 140er betrifft alle Handfeuerwaffe – außer das Exotic Sonnenschuss. Dennoch wünschen sich viele Hüter, dass Lunas Geheul und Nicht Vergessen weiterhin 150er bleiben, es ist ja schließlich auch beim Exotic möglich.

Eine der Begründungen für den Waffenruhestand war, dass mächtige Knarren ihren Moment im Rampenlicht haben und dann automatisch nach einer Weile verschwinden. Eben, weil sie nicht mehr im aktuellen Endgame nutzbar sind.

Obendrauf einen Nerf zu packen, der zwei so schwer zu erspielende Waffen quasi fast bedeutungslos macht, schmeckt so manchem Hüter gar nicht.

Auch auf MeinMMO schreibt ihr daher:

Lunas Howl und Not Forgotten nochmals zu nerfen find ich echt frech. Warum lässt man diese nicht im 150er Bereich? Grad die NF ist eine der schwierigsten zu ergatternden Waffen gewesen. Chriz Zle via MeinMMO

Ein Blick in die Statsitik zeigt zudem, dass weder die Luna noch die Nicht Vergessen aktuell überaus dominant im PvP sind. An ihre Stelle als beliebteste Primär-Waffen sind Automatikgewehre und andere 150er Handfeuerwaffen getreten:

Die Luna liegt auf Platz 16 und Nicht Vergessen auf 34 – Quelle: Destinytracker am 23.10.2020

Deswegen ist das Gift für goldene Karotten: Durch solche Änderungen überlegen sich Spieler zweimal, ob sie die Mühe auf sich nehmen und etliche Stunden einer Waffe hinterherjagen. Die Karotte vor der Nase verliert schließlich schnell an Geschmack, wenn sie jederzeit versalzen werden kann.

Deswegen ist das voll okay: So denken aber auch nicht alle Hüter. Die Waffen sind nun seit 2 Jahren im Spiel und wurden über die Zeit auch teilweise deutlich einfacher zu erspielen. Manche sehnen sich nach Abwechslung, sagen, irgendwann ist nun mal Schluss.

So sah MeinMMO-Autor Philipp Hansen den Nerf der Einsiedlerspinne beispielsweise: Destiny 2 nerft eine Top-Waffe – Viele schreien auf, aber ich sage: Gut so

Schon zum ersten Nerf machten sich einige Hüter darüber lustig. Denn wer nicht selbst in der Lage war, sich die Spitzenwaffen zu erspielen, heuerte Bezahldienste an, die das dann für einen übernahmen. Solchen Dienstleistern, die dann unter falscher Flagge spielen, wird so der Wind aus den Segeln genommen.

Wie seht ihr das? Hätten die Luna und Nicht Vergessen ruhig ihren Sonderstatus behalten sollen? Hätte das Sunsetting vollkommen ausgereicht oder ist die Zeiteinfach gekommen? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren.

