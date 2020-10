In Destiny 2 kommt bald die Erweiterung Jenseits des Lichts. Wir zeigen euch 13 Waffen fürs PvE, mit denen ihr sorgenlos ins DLC starten könnt und die auch im Endgame relevant sind.

Am 10. November ist es so weit und die Hüter machen sich in der Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) auf, das Universum erneut zu retten. Damit ihr bestens vorbereitet seid, präsentiert euch MeinMMO starke Waffen, die ihr euch bis dahin holen solltet.

Denn viele der mächtigen Knarren sind ab dem DLC nicht mehr einfach so erhältlich.

Was für Waffen findet ihr hier? Der Destiny-Experte Fallout Plays hat eine Liste von 13 Waffen erstellt (via YouTube). Mit dabei sind sowohl Exotics als auch legendäre Knarren. Er hat dabei Wert darauf gelegt, dass die Waffen gezielt oder einfach zu erspielen sind, das nächste Jahr relevant fürs Endgame sind und ordentlich reinhauen.

Besorgt euch diese Exotics vor Destiny 2: Jenseits des Lichts

Exotische Waffen und Rüstungen zeichnen sich zu einem dadurch aus, dass sie nicht vom Waffenruhestand (Sunsetting) betroffen sind. Zudem müsst ihr nicht auf euer Godroll-Glück hoffen. Habt ihr die Waffe einmal bekommen, habt ihr bei Exotics immer Zugriff auf feste Perks.

Alle 8 Exotics auf dieser Liste könnt ihr sehr gezielt durch eine Quest oder bestimmte Aktivität erspielen.

1. Xenophage

Darum ist die Waffe so gut: Das schwere MG Xenophage ist die Wohlfühwaffe von Destiny 2 und in allen Situationen zu gebrauchen. Selbst gegen die größten Raid-Bosse fügt ihr problemlos hohen Schaden zu.

Ihr habt zudem quasi unbegrenzte Reichweite

Die wuchtigen Einschläge lösen Explosionen aus, die Bereichs-Schaden zufügen

Ihr müsst und könnt keine Crits landen – egal wo ihr den Feind trefft, fügt ihr den identischen Schaden zu

So bekommt ihr das Exotic: Um das Must-Have-Exotic in die Hände zu bekommen, müsst ihr die längere Quest „Die Reise“ lösen. Dabei verschlägt es euch auf den Mond und in den Dungeon Grube der Ketzerei.

Mehr dazu lest ihr hier: Das neue MG Xenophage bekommen – So geht die exotische Quest

2. Göttlichkeit

Darum ist die Waffe so gut: Das Spurgewehr Göttlichkeit gehört zu den ungewöhnlichsten Waffen in Destiny 2. Nutzt ihr sie, wird euer ganzes Team es euch danken.

Göttlichkeit schwächt Feinde durch Beschuss

So fügen ihr und eure Verbündeten dem Gegner 25 % Extra-Schaden zu

Das gewaltige Magazin ermöglicht mit 194 Schuss Dauerfeuer

Dauerbeschuss lässt zudem ein Feld um Gegner entstehen, dass quasi eine riesige Crit-Hitbox ist – jeder Treffer auf das Feld gilt dann als Headshot

So bekommt ihr das Exotic: Die Göttlichkeit sichert ihr euch durch die Questreihe „Göttliche Fragmentierung“. Dafür müsst ihr aber auch Abstecher in den Raid Garten der Erlösung machen – die Waffe wird euch also nicht geschenkt.

Hier findet ihr aber eine ausführliche Anleitung dazu: So löst Ihr die neue Quest für das Raid-Exotic Göttlichkeit

3. Anarchie

Darum ist die Waffe so gut: Der Granatwerfer Anarchie zählt seit Jahren zu den besten Waffen, die man im Power-Slot ausrüsten kann.

Das irre Gefallen-Werkzeug verschießt Haftgranaten

Die Granaten verketten Arkus-Blitze untereinander

So könnt ihr Fallen bauen oder gleich mehrere Ladungen auf einen Boss feuern – Der wird dann permanent geschockt und erleidet starken Schaden

Profis wechseln nach 2 Haftgranaten auf eine andere Knarre und fügen so Schaden mit 2 Waffen gleichzeitig zu

So bekommt ihr das Exotic: Auch dieses Exotic gibts nur in einem Raid – es ist aber das letzte Raid-Exotic auf dieser Liste, versprochen. Der Granatwerfer wartet mit Glück nach Abschluss von Geißel der Vergangenheit auf euch.

Die Drop-Chancen nach dem Boss wurden aber deutlich erhöht und bis Beyond Light gibt es auch kein Farm-Limit in alten Raids mehr – also schnappt euch das Teil.

Wie ihr den Raid meistert und Anarchie erhaltet, verraten wir euch hier: Raid-Guide zu Geißel der Vergangenheit – der Boss-Kampf

4. Dürresammler

Darum ist die Waffe so gut: Der Granatwerfer Dürresammler läuft mit Spezialmunition und ist seit seiner Einführung in Season 11 einer der am meisten genutzten PvE-Waffen. Und das aus gutem Grund:

Ihr feuert vergiftete Geschosse, die entweder einzelne Feinde vergiften und so Schaden über Zeit verursachen

oder gleich einen ganzen Bereich verseuchen und jedem, der das Gebiet betritt Schaden zufügen

Ihr könnt einen Feind auch mit beiden Methoden zeitgleich hohen Schaden zufügen

Ähnlich wie bei der Anarchie kann zudem die Waffe gewechselt und so der DPS-Output in die Höhe getrieben werden

Ach ja, Feinde, die durch das Gift sterben, vergiften ihre Kollegen in der Nähe

So bekommt ihr das Exotic: Dürresammler zu erhalten ist denkbar einfach. Ihr müsst ihn nur aus eurem aktuellen Season Pass ziehen. Free2Play-Spieler erhalten ihn auf Rang 35, zahlende Nutzer der Saison der Ankunft erhalten ihn auf Rang 1 frei Haus.

Für den Granatwerfer könnt ihr zudem einen exotischen Meisterwerk-Katalysator freispielen. So erhaltet ihr den Perk „Selbstladehalter“ obendrauf.

Auf der nächsten Seite findet ihr weitere Exotics, die in keiner Sammlung fehlen dürfen und euch auf Europa gute Dienste leisten werden.