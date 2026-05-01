Nerviges Feature schließt Spieler in Diablo 4 von ihrem Loot aus, Blizzard hilft mit Hotfix nach

Weil Portale in einer Endgame-Aktivität in Diablo 4 direkt auf dem Loot spawnten, konnten viele Spieler Item-Drops nicht aufheben und verloren obendrein wichtige Level für ihre Glyphen. Blizzard hat dieses Problem nun behoben.

Um welche Aktivität geht es? In der Grube schaltet ihr nicht nur höhere Qual-Stufen frei, sondern wertet auch eure Glyphen für die Paragon-Boards auf. Diese Glyphen liefern massive Boni für eure Builds, die mit steigendem Level immer stärker werden.

Um die Glyphen zu verbessern und Beute zu kassieren, müsst ihr das Ende eines Gruben-Durchgangs erreichen. Ein Portal, das euch eigentlich zurück in die Stadt bringen sollte, verhinderte zuletzt jedoch oft, dass Spieler ihren Fortschritt und Loot auch wirklich mitnehmen konnten.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

„Quality of Life“-Feature wurde zur nervigen Falle

Was wurde da gepatcht? In den vergangenen Tagen berichteten zahlreiche Spielerinnen und Spieler unter anderem auf Reddit, dass das Portal am Ende der Grube so ungünstig spawne, dass man die Aktivität versehentlich zu früh verlasse. Statt die Items einzusammeln, landeten sie unfreiwillig in der Stadt und konnten nicht mehr zurückkehren. Besonders frustrierend: Die Glyphen-Aufwertungen waren damit verloren und ließen sich im nächsten Durchgang nicht einfach nachholen.

Blizzard hat am 30. April 2026 einen Hotfix gebracht. Im englischsprachigen Forum schreiben die Entwickler:

Das Abschließen eines Laufs in der Grube oder im Turm spawnt kein Portal mehr zum Verlassen. Unsere Absicht bei der Hinzufügung dieses Portals war eine „Quality of Life“-Verbesserung (QoL), aber es hat das Ziel verfehlt.

Die Community begrüßt die Änderung, liefert aber direkt weiteres Feedback. Viele Spieler fordern etwa in einem Reddit-Post nun eine Überprüfung der Portale in Temis, der Hauptstadt der neuen Region Skovos. Dort spawnt das Spieler-Portal direkt neben dem Schmied, was dazu führt, dass viele Spieler versehentlich zurückteleportieren, anstatt mit dem Händler zu interagieren. Ob Blizzard auch hier nachbessert, bleibt abzuwarten.

In Temis findet ihr im Verlauf der neuen Kampagne übrigens nicht nur alle wichtigen Händler, sondern auch den coolen, neuen Horadrim-Würfel. Spieler raten sogar dazu, Items lieber im Würfel zu recyceln, anstatt sie klassisch beim Schmied zu zerlegen. Denn dadurch könnt ihr eure Builds in Diablo 4 vervollständigen und Items quasi gezielt per Knopfdruck farmen.