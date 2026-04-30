Diablo 4: 3 Warlock Level-Builds, um entspannt die Kampagne von Lord of Hatred abzuschließen

Mit Lord of Hatred kam die neue Klasse des Warlocks in Spiel, doch um mit ihm entspannt die Kampagne durchzuspielen, braucht ihr Level-Builds. Wir zeigen euch 3 Exemplare in Diablo 4, mit denen das Leveln kinderleicht wird.

Was sind das für Builds? In unserer Übersicht findet ihr drei einfach nachzubauende Warlock-Builds für das Early Game von Lord of Hatred. Der Fokus der Builds liegt dabei, euch so entspannt wie möglich durch die Kampagne zu führen. Natürlich könnt ihr die Builds als Grundlage für das Endgame nutzen, solltet dann aber noch weitere Änderungen vornehmen, die in unseren Guides nicht erwähnt werden, um effektiv durch stärkere Monsterhorden schnetzeln zu können.

In unseren Guides findet ihr die notwendige Skillung sowie eine Erklärung, wie die Builds funktionieren, um den bestmöglichen Schaden auszuteilen. Kommen wir nun zu den drei Builds.

Inhalt Grauensklauen Minions Ausweiden

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Grauensklauen

Skillung für Grauensklauen Bis Stufe 4 Basisfertigkeiten + Höllenbrutstachel (Stufe 1) Kernfertigkeiten + Grauensklauen (Stufe 1) Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt (Stufe 1)

Bis Stufe 9 Basisfertigkeiten + Höllenbrutstachel: Schaden + Höllenbrutstachel: Ausweiden Kernfertigkeiten + Grauensklauen: Schaden Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt: Schadensreduktion Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht

Bis Stufe 13 Kernfertigkeiten + Grauensklauen: Hinterhalt Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt: Bewegungsgeschwindigkeit Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht: Schaden in Killstreak Siegelfertigkeiten + Siegel der Zersetzung (Stufe 1)

Bis Stufe 15 Basisfertigkeiten Höllenbrutstachel → Schwanzstacheln Kernfertigkeiten Grauensklauen → Umhüllender Schrecken

Bis Stufe 23 Kernfertigkeiten + Grauensklauen (Stufe 4) Erzfeindfertigkeiten Tobsucht → Abyssaler Titan + Tobsucht: Trefferchance gegen Elitegegner Siegelfertigkeiten Siegel der Zersetzung → Infiltrationsspuren + Siegel der Zersetzung: Bewegungsgeschwindigkeit + Siegel der Zersetzung: Verlangsamen

Bis Stufe 34 Kernfertigkeiten + Grauensklauen (Stufe 14) Defensive Fertigkeiten Tiefenschritt → Schattenruf

Bis Stufe 40 Basisfertigkeiten – Respec von Höllenbrutstachel + Befehligen des Gefallenen (Stufe 1) Befehligen des Gefallenen → Rausch der Gefallenen + Befehligen des Gefallenen: Zorn + Befehligen des Gefallenen: Dominanz Kernfertigkeiten + Grauensklauen (Stufe 15) Defensive Fertigkeiten + Finsteres Verlies (Stufe 1) Finsteres Verlies → Kettenaura + Finsteres Verlies: Schwächen + Finsteres Verlies: Stählung Siegelfertigkeiten – Respec von Siegel der Zersetzung Ultimative Fertigkeiten + Metamorphose (Stufe 2) Metamorphose → Terrordämon + Metamorphose: Maximales Leben + Metamorphose: Dominanz

Bis Stufe 53 Ultimative Fertigkeiten + Metamorphose (Stufe 15)

Bis Stufe 67 Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt (Stufe 15)

Bis Stufe 70 Defensive Fertigkeiten + Finsteres Verlies (Stufe 4) Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht (Stufe 15)

Als Seelensplitter empfehlen sich zudem die Drahtzieherscherbe und das Blasphemische Fragment, denn sie spendieren euch nicht nur kostenlos Laalish, sondern bieten euch Synergien für Abgrund und Schattenform. Zudem erhält Tobsucht die Möglichkeit, Hex zu verteilen, was euren generellen Abgrundschaden erhöht.

Wie spielt sich der Build? Eure Hauptattacken drehen sich vor allem um den Höllenbrutstachel für mächtigen DoT (Schaden über Zeit) bei Elite- und Boss-Gegnern. Für kleine Trash-Mobs nutzt ihr die Grauensklauen, denn die erzeugen einen mächtigen Umgebungsschaden um euch herum. Alle, die in eure Nähe kommen, werden vernichtet. Tiefenschritt nutzt ihr vor allem, um schnell aus brenzlichen Situationen zu entkommen.

Später tauscht ihr Höllenbrutstachel und ‍Siegel der Zersetzung gegen Befehligen des Gefallenen, Rausch der Gefallenen, Finsteres Verlies und Kettenaura aus. Im Mid-Game nutzt ihr dann vermehrt in Boss-Kämpfen eine Kombination aus euren Dämonen, die ihr auf die Gegner hetzt, zusammen mit den Grauensklauen.

Diese Klassenmechanik wählt ihr: Auf Level 15 schaltet ihr die Klassenmechanik des Warlocks frei. Daraufhin könnt ihr Seelensplitter und Fragmente (ab Level 30) auswählen, die euch ermöglichen, Dämonen herbeizurufen. Die Skills zieht ihr aus der Fertigkeitszuweisung auf eure Skill-Bar.

Für Grauensklauen empfehlen sich die Drahtzieherscherbe und das Blasphemische Fragment. Dadurch schaltet ihr Laalish frei, den ihr herbeirufen könnt. Außerdem gewähren euch die Seelensplitter Buffs für eure Schadensquellen.

Auf maxroll.gg findet ihr weitere Details zu dem Level-Build sowie passende Builds für das Endgame in Diablo 4.

Minions

Skillung für den Skill-Tree Bis Stufe 4 Basisfertigkeiten + Befehligen des Gefallenen (Stufe 2) Kernfertigkeiten + Bombardement (Stufe 1)

Bis Stufe 9 Basisfertigkeiten + Befehligen des Gefallenen: Zorn Kernfertigkeiten + Bombardement: Zusätzlicher Dämon Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt (Stufe 1) + Tiefenschritt: Zusätzliche Aufladung

Bis Stufe 13 Basisfertigkeiten Befehligen des Gefallenen: Dominanz Kernfertigkeiten + Bombardement: Fokussiertes Ziel Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt: Bewegungsgeschwindigkeit Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht (Stufe 1) + Tobsucht: Zorn geringer Dämonen

Bis Stufe 18 Basisfertigkeiten + Befehligen des Gefallenen → Schilde aus Fleisch Kernfertigkeiten + Bombardement (Stufe 2) Bombardement → Brutalität Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht: Trefferchance gegen Elitegegner Siegelfertigkeiten + Siegel der Herbeirufungen (Stufe 1) + Siegel der Herbeirufungen: Schaden

Bis Stufe 25 Erzfeindfertigkeiten Tobsucht → Abyssaler Titan Siegelfertigkeiten + Siegel der Herbeirufungen: Mächtigere Herbeirufungen + Siegel der Herbeirufungen → Fressrausch Ultimative Fertigkeiten + Scheusal von Abaddon (Stufe 1) + Scheusal von Abaddon → Tückisches Erzürnen + Scheusal von Abaddon: Bonus durch Geringe Dämonen + Scheusal von Abaddon: Dominanz

Bis Stufe 34 Kernfertigkeiten + Bombardement (Stufe 10)

Bis Stufe 40 Kernfertigkeiten + Bombardement (Stufe 15) Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt → Schattenruf

Bis Stufe 53 Siegelfertigkeiten + Siegel der Herbeirufungen (Stufe 15)

Bis Stufe 70 Basisfertigkeiten Befehligen des Gefallenen (zurück auf Stufe 1) Erzfeindfertigkeiten Tobsucht (Stufe 15) Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt (Stufe 4) Ultimative Fertigkeiten + Scheusal von Abaddon (Stufe 15)

Als Seelensplitter empfehlen sich zudem der Legionssplitter und das Blasphemische Fragment, denn sie spendieren euch Ae’grom kostenlos. Durch den passiven Skill wird zudem die Zaubergeschwindigkeit von Bombardement erhöht, was euren DPS dementsprechend steigert. Dies wiederum ermöglicht es euch schließlich, euren Abaddon und eure Tobsucht kostenlos zu beschwören.

Wie spielt sich der Build? Eure Hauptattacke ist Bombardement. Ihr ruft Dämonen vom Himmel und lasst diese auf eure Gegner fallen. Währenddessen hilft euch das Siegel der Herbeirufungen noch mehr Dämonen zu rufen, wenn Gegner oder eure eigenen Schergen vernichtet wurden.

Zusammen mit Abaddon und eurer Tobsucht besitzt ihr noch weitere zähere Handlanger, die den Kampf auch zu den Bossen tragen. Im Grunde ruft ihr eure Schergen, lasst sie sterben, ruft dann weitere Schergen, um sie noch einmal sterben zu lassen. Diese Rotation sorgt dabei stetig dafür, dass eure Ressourcen wieder aufgefüllt werden.

Diese Klassenmechanik wählt ihr: Als Seelensplitter wählt ihr den Legionssplitter und das Blasphemische Fragment. Damit könnt ihr Ae’grom beschwören und zusätzlich weitere Minions spawnen.

Auf maxroll.gg findet ihr weitere Details zu dem Level-Build sowie passende Builds für das Endgame in Diablo 4.

Ausweiden

Skillung für den Skill-Tree Bis Stufe 4 Basisfertigkeiten + Höllenbrutstachel (Stufe 2) Kernfertigkeiten + Bombardement (Stufe 1) Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt (Stufe 1)

Bis Stufe 9 Basisfertigkeiten + Höllenbrutstachel: Ausweiden + Höllenbrutstachel: Schaden Kernfertigkeiten + Bombardement: Zusätzlicher Dämon Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt: Schadensreduktion Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht (Stufe 1)

Bis Stufe 13 Kernfertigkeiten + Bombardement: Telekinese Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt: Bewegungsgeschwindigkeit Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht: Zorn geringer Dämonen Siegelfertigkeiten + Siegel der Herbeirufungen (Stufe 1)

Bis Stufe 15 Basisfertigkeiten + Höllenbrutstachel → Schwanzstacheln Kernfertigkeiten Bombardement → Brutalität

Bis Stufe 23 Basisfertigkeiten + Höllenbrutstachel (Stufe 3) Kernfertigkeiten Bombardement (Stufe 2) Erzfeindfertigkeiten Tobsucht (Stufe 2) Tobsucht → Schockwelle Tobsucht: Trefferchance gegen Elitegegner Siegelfertigkeiten + Siegel der Herbeirufungen: Schaden + Siegel der Herbeirufungen: Abklingzeit + Siegel der Herbeirufungen → Fressrausch

Bis Stufe 38 Erzfeindfertigkeiten Tobsucht (Stufe 7) Siegelfertigkeiten + Siegel der Herbeirufungen → Höllenwyrm herbeirufen

Bis Stufe 61 Basisfertigkeiten + Höllenbrutstachel (Stufe 15) Kernfertigkeiten Bombardement (Stufe 15) Erzfeindfertigkeiten Tobsucht (Stufe 15)

Bis Stufe 70 Defensive Fertigkeiten + Tiefenschritt (Stufe 9) Siegelfertigkeiten + Siegel der Herbeirufungen (Stufe 15)

Als Seelensplitter empfehlen sich zudem der Legionssplitter und das Fragment der Unterwerfung denn sie spendieren euch Ae’grom kostenlos. Durch den passiven Skill werden zudem all eure Dämonen zu wandelnden Ausweidern die den Effekt auslösen – dazu gehört auch euer Bombardement.

Wie spielt sich der Build? Wenn ihr gegen einzelne Ziele wie Bosse oder Elitegegner antretet, solltet ihr Höllenbrutstachel für den höchsten DPS nutzen. Bei größeren Gegnermengen ist Bombardement und Tobsucht eure beste Option, denn sie sorgen für den notwendigen Flächenschaden.

Mit Tiefenschritt habt ihr zudem die Möglichkeit, entspannt, den Angriffen eurer Feinde zu entkommen und euch flott über die Map zu bewegen.

Diese Klassenmechanik wählt ihr: Als Seelensplitter wählt ihr den Legionssplitter und das Fragment der Unterwerfung. Dadurch schaltet ihr Ae’grom frei, den ihr inklusive einer kleinen Dämonenarmee beschwören könnt, die alle Ausweiden auslösen.

Auf maxroll.gg findet ihr weitere Details zu dem Level-Build sowie passende Builds für das Endgame in Diablo 4.

Worauf achte ich beim Gear? Da der Schaden eurer Waffe die Basis für alle weiteren Schadensberechnungen ist, solltet ihr euch auf die Aufwertung davon fokussieren. Besonders empfehlenswert sind zudem Affixe wie Schaden, Schaden gegen nahe Ziele und verwundbarer Schaden. Auch defensive Werte sind wichtig, um die Überlebensfähigkeit zu steigern. Nutzt das Härten schon früh, um Stats zu erhöhen, da es nicht viel kostet, aber viel bewirken kann.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Level-Builds für den Warlock in Diablo 4 Lord of Hatred. Habt ihr andere Favoriten, mit denen ihr durch die Kampagne spaziert seid oder seid ihr doch lieber mit dem Paladin durchgestartet? Mehr zu Diablo 4 findet ihr zudem hier: Diablo 4: Angel-Guide – So könnt ihr fischen