Diablo 4: Paragon Board Guide – Alles zu den Tafeln, Punkten und wie ihr richtig plant

Paragon Boards sind ein neues System in Diablo 4, durch das ihr eure Builds verbessern könnt. MeinMMO erklärt, wie ihr neue Tafeln bekommt, Paragon für mehr Punkte levelt und was es mit den Glyphen auf sich hat.

Was sind Paragon Boards? Sobald ihr Stufe 50 erreicht habt, bekommt ihr in Diablo 4 keine Skillpunkte mehr. Stattdessen sammelt ihr in Erfahrung für euer Paragon. Bis Stufe 100 könnt ihr dann Punkte auf Paragon-Tafeln investieren, um euren Charakter noch weiter zu verbessern.

Auf jedem Paragon Board findet ihr verschiedene „Knoten“, die unterschiedliche Effekte haben:

normal (weiß): erhöhen Geschick, Stärke, Intelligenz oder Willenskraft

magisch (blau): verbessern gezielt Eigenschaften wie Schaden gegen eingefrorene Gegner etc.

selten (gelb): verbessern spezifische Eigenschaften noch weiter und haben zusätzliche Effekte, wenn Voraussetzungen erfüllt sind (etwa 250 Geschick/Intelligenz etc.)

legendär (orange; nicht auf dem Start-Board): einzigartige Effekte, die euren Build maßgeblich definieren können

Glyphen-Sockel (rot): hier könnt ihr Glyphen einsetzen; mehr dazu im Abschnitt Glyphen

Anders als im Paragon-System in Diablo 3 levelt ihr nicht endlos weiter und werdet immer stärker. Stattdessen müsst ihr euch genau aussuchen, wie ihr die Punkte verteilt und was ihr auf einer Tafel skillen wollt.

Paragon Boards in Diablo 4 planen und nutzen

Wie viele Paragon-Tafeln gibt es? Jede Klasse startet mit dem gleichen „Start Board“ und erhält dazu 8 weitere Tafeln, die speziell für die Klasse gedacht sind. Die Klassen-Boards bringen legendäre Knoten mit sich. Jeweils 2 davon gehören zu den möglichen Effekten und Elementen eurer Klasse, etwa Frost bei der Zauberin oder Blut beim Totenbeschwörer.

Wie schalte ich neue Paragon-Tafeln frei? Sobald ihr bei einer Paragon-Tafel den Weg so weit ausgelegt habt, dass ihr ein „Tor“ erreicht, könnt ihr euch eine neue Tafel aussuchen. Über „Vorschau“ seht ihr euch neue Boards an.

Ihr könnt die Tafeln dann rotieren und so an euer vorhandenes Board anlegen, wie sie für euch richtig erscheint.

So sieht der Anfang auf dem Weg für meinen Blizzard-Builld für die Zauberin aus.

Welche Paragon-Tafeln brauche ich? Welche Tafeln ihr nutzen solltet und wie ihr die Wege skillt, hängt voll und ganz von eurem Build ab und davon, wie ihr spielen wollt. Ihr findet auf MeinMMO die Tier List mit den besten Builds für Diablo 4, mit denen ihr euch ein Bild machen könnt.

Ansonsten bietet d4builds.gg eine Möglichkeit, Builds und Paragon-Tafeln für jede Klasse anzusehen und zu planen. So könnt ihr euch vorher überlegen, was ihr skillen möchtet.

Die meisten Builds bauen jedoch darauf, möglichst viele Glyphen zu sockeln und zu aktivieren. Das heißt, ihr werdet mit vielen Tafeln spielen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt zum Build passen. Mehr dazu im Abschnitt Glyphen.

Paragon zurücksetzen – So geht’s

Wollt ihr euer Paragon zurücksetzen, müsst ihr das im Moment für jeden Skillpunkt einzeln machen. Es gibt noch keine Möglichkeit, mit einem Klick alle Punkte zu erstatten, wie es bei den Fertigkeiten der Fall ist.

Stattdessen müsst ihr für steigende Goldkosten jeden einzelnen Punkt zurücksetzen. Möchtet ihr ganze Tafeln austauschen, muss zuvor jeder Skillpunkt bis zum Knoten zurückgesetzt werden.

Paragon leveln – So kommt ihr schnell an Punkte

Wie bekomme ich Paragon-Punkte? Ab Level 50 bekommt ihr jeweils bei 25 % der Stufe einen Paragon-Punkt, also 4 pro Stufe. Auf diese Weise erhaltet ihr:

200 Paragonpunkte durchs Leveln

20 Paragonpunkte durch maximales Ansehen in allen Gebieten

5 durch Statuen von Lilith

Wo kann ich am besten leveln? Im Grunde ändert sich nach Stufe 50 nichts daran, wie ihr am besten levelt. Die beste Methode ist, nach aktuellem Stand, noch immer das Grinden bestimmter Dungeons in einer Gruppe.

Ihr findet in unserem Level-Guide für Diablo 4 Tipps zum schnellen Leveln und im Video eine schnelle Übersicht der besten Methoden:

Glyphen im Paragon Board nutzen und leveln

Was sind Glyphen? Jede Paragon-Tafel hat einen Sockel für eine Glyphe. Glyphen bekommt ihr durch alle möglichen Aktivitäten in Diablo 4, sobald ihr mindestens auf Weltstufe 3 unterwegs seid.

Hier erklären wir, wie ihr auf Weltstufe 3 und Weltstufe 4 wechselt.

Glyphen definieren eure Builds maßgeblich. Sie haben besondere Effekte, die Fertigkeiten und Eigenschaften verbessern. Um wirklich stark zu sein, müsst ihr sie aber „aktivieren“.

Bei jeder Glyphe findet ihr einen grundlegenden Effekt und eine Voraussetzung für den zusätzlichen Effekt. So müsst ihr etwa im „Radius“ der Glyphe genügend Stärke, Geschick, Willenskraft oder Intelligenz erforscht haben.

Das erreicht ihr, indem ihr auf dem Paragon Board die entsprechenden normalen Knoten auswählt. Glyphen lassen sich dazu aufleveln, was sie verstärkt. Auf Stufe 15 erweitert sich der Radius einer Glyphe, was es euch erlaubt, andere Wege auf der Tafel zu gehen und/oder mehr Boni durch die Glyphe zu erhalten.

Wie werte ich Glyphen auf? Ihr bekommt Punkte zum Aufwerten von Glyphen in Alptraum-Dungeons. Diese gehören zum Endgame-Content von Diablo 4. Ihr kennt das System eventuell von den Edelsteinen aus Diablo 3 und den „Greater Rifts.“

Ähnlich ist es auch in Diablo 4: für den Abschluss eines Alptraum-Dungeons erhaltet ihr Punkte, mit denen ihr eine oder mehrere Glyphen leveln könnt. Je höher die Stufe des Dungeons ist, desto mehr EP für Glyphen bekommt ihr.

Im Moment sind Alptraum-Dungeons außer für das Leveln von Glyphen noch nicht allzu beliebt. Allerdings soll es bald zu Verbesserungen kommen, sodass sich das Feature auch tatsächlich lohnt:

Diablo 4: „Es ist zum Besten des Spiels“ – Chefs erklären, warum Blizzard die ganzen guten Sachen nerft