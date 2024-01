Diablo 4: Schnell leveln in Season 3 – So geht’s am einfachsten

Seit dem 23. Januar läuft Season 3 in Diablo 4 und damit geht das Leveln von neuen saisonalen Charakteren von vorne los. Wie ihr schnell das Max-Level erreicht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Mit der neuen Season geht auch das Erstellen und Leveln eines neuen Charakters in Diablo 4 einher. Was das Leveln betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr XP sammeln könnt. Wir listen euch die einfachsten Optionen dafür in unserem Guide auf.

Die Optionen beinhalten verschiedene Aktivitäten und Vorgehensweisen, damit es nicht langweilig wird und ihr immer mal switchen könnt.

Saisonale Questreihe

Wenn ihr den Prolog der Hauptstory abgeschlossen habt, könnt ihr mit eurem saisonalen Charakter in die neue Season-Story starten. Innerhalb der neuen saisonalen Questreihe mit ihren sieben Kapiteln könnt ihr nicht nur XP farmen, sondern ihr erhaltet auch euren mechanischen Begleiter, den Seneschall. Diesen könnt ihr mit Leit- und Abstimmungssteinen ausstatten, damit er noch stärker wird.

Dies lohnt sich vor allem, weil ihr dadurch in etwa mehr Schaden verursachen könnt, Heilung erhaltet, oder andere nützliche Buffs. Dies wiederum unterstützt euch, wenn ihr euch durch die Monster-Mobs schnetzelt, denn: mehr Schaden = mehr XP in kürzerer Zeit.

Mehr über den Seneschall-Begleiter, die Steine und ihre Kräfte erfahrt ihr hier:

Saisonale Flüster-Aufgaben

Auch in dieser Season gibt es Aufgaben, die ihr für den Baum des Flüsterns erledigen könnt. Als Belohnung für die Aufgaben erhaltet ihr Loot, Gold und saisonale Items. In Season 3 gibt es neben den gewöhnlichen Aufgaben auch jene, die thematisch an die Season angelehnt sind.

So findet ihr in einzelnen Gebieten auf der Map saisonale Flüster-Aufgaben, die ihr an dem kleinen grünen Blatt erkennt. Dort könnt ihr in etwa Konstrukte zerstören oder Kerne von Elementar-Obelisken einsammeln und mit diesen die dämonischen Boten von Malphas, dem neuen Season-Boss, beschwören.

Die saisonalen Flüster-Aufgaben belohnen euch mit einem Haufen XP und viel Loot und erinnern ein bisschen an die Bluternten in Season 2 von Diablo 4. Im Vergleich dazu ist es eine abgeschwächte Form, aber dennoch lohnenswert. Die Gegner-Dichte in den Gebieten mit den saisonalen Flüster-Aufgaben ist generell recht hoch, wodurch das Leveln nicht nur Spaß macht, sondern auch ziemlich flott geht.

Auf dem Bild seht ihr die „Galvanische Feuerschale“, mit der ihr den Herold von Malphas beschwört

Die Aufgabe „Besiegt einen Herold von Malphas“ gibt euch auf Weltstufe 1 ungefähr 28.000 XP. Rechnet man die Mobs dazu, die dabei spawnen, kommt man auf ca. 50.000 XP. Und wenn ihr die Leiste für den Baum des Flüsterns voll habt und gegen eine Truhe eintauscht, erhaltet ihr auch nochmal um die 84.000 XP.

Für die Berechnung haben wir alleine, also ohne Gruppenbonus gespielt. Aber mit einem XP-Boost von 5 % für getötete Monster durch die Schwelende Asche im saisonalen Segen.

Alptraum-Dungeons

Sobald ihr Weltstufe 3 erreicht habt, könnt ihr Alptraum-Dungeons farmen, um euren Charakter in der Season zu leveln. In Season 2 wurde die Gegnerdichte in Alptraum-Dungeons erhöht, sodass Spielerinnen und Spieler sie insbesondere im Endgame zum schnellen Leveln genutzt haben.

Einzelne Dungeons wurden als „Dopamin-Tunnel“ bezeichnet. Das Design der genannten Dungeons sei gelungen: wenig Backtracking, viele Gegner, ständig Action. Welche Dungeons sich in Season 3 als am geeignetsten herausstellen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Weitere Tipps zum Leveln:

Für eine größere Herausforderung, 20 % mehr XP und 20 % mehr Gold könnt ihr zu Beginn (oder sobald ihr euch bereit fühlt) auf Weltstufe 2 stellen. Ihr könnt die Stufe auch austesten. Sterbt ihr dort zu oft oder braucht ihr zu lange, um Feinde zu töten, wechselt ihr einfach zurück auf Stufe 1.

Aktiviert Tränke, um einen XP-Boost von 5 % zu erhalten.

Tut euch mit Freunden oder Spielern, die ihr in der Umgebung seht, zusammen, um den Gruppenboost für XP zu nutzen.

In Gruppen könntet ihr euch auch schwerere Gegner, Mobs, Weltstufen und Dungeons vornehmen, um XP zu farmen.

Mit der Schwelenden Asche aus dem Battle Pass erhaltet ihr in der „Urne der Aggression“ +5 % auf die Menge der XP von getöteten Monstern.

Mit Season 3 wurden die Zeiten für Höllenfluten angepasst. Diese sind jetzt fast dauerhaft verfügbar und haben nur eine 5-minütige Pause. Dort könnt ihr nicht nur Loot farmen, sondern auch XP.

Legion-Events lohnen sich ebenfalls zum XP-Farmen. Für den erfolgreichen Abschluss eines Events erhaltet ihr mit einem XP-Boost von 5 % auf Weltstufe 1 um die 19.000 XP, insgesamt mit Gegner-Mobs um die 138.000 XP.

Nehmt kleinere Events in der offenen Welt mit – die meisten gehen recht flott und belohnen euch mit XP, Gold und Loot. Ihr erkennt sie an einem roten Kreis auf der Mini-Map, wenn sie in der Nähe von euch sind.

Weltenbosse sind vor allem am Anfang ziemlich knackig und dauern schlichtweg zu lange, die könnt ihr also erstmal ignorieren, wenn es um das Leveln geht.

Falls ihr noch überlegt, welche Klasse und welchen Build ihr in Season 3 von Diablo 4 spielen wollt, haben wir hier einen Tipp für euch. Durch ein neues Unique hat der Build nun das Potenzial, die Tier-List diese Season anzuführen: Diablo 4: Der neue beste Build in Season 3 stammt wohl vom Druiden – So wird er gespielt