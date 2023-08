Spieler feiern einen Dungeon in Diablo 4, weil endlich genug Monster drin sind: „Das ist jetzt eure Messlatte, Blizzard“

Die geringe Gegner-Dichte war lange ein Problem für Fans von Diablo 4: zu wenige Feinde, zu weitläufige Dungeons. Blizzard hat hier mehrmals nachgebessert und jetzt offenbar einen guten Punkt gefunden, zumindest in einigen der Dungeons.

Was ist das für ein Dungeon?

Die Tunnel von Domhainne sind ein Dungeon in Scosglen, in dem ihr vor allem auf Ziegenmenschen trefft.

Seit Season 1 sind die Tunnel einer der Alptraum-Dungeons, gehören also zum Endgame-Content.

Gelobt werden außerdem: Sarats Unterschlupf, Niedergang des Raureifs und Uldurs Höhle.

Mehr zum Thema Diablo 4: Alptraum-Dungeons und Siegel – So funktioniert das Feature von Niko Hernes

Das wurde an den Dungeons verbessert: In einem Thread auf Reddit lobt ein Spieler nach einer mehrwöchigen Pause die Gegner-Dichte in den Dungeons und erhält viel Zuspruch. Tatsächlich sei dieses Problem seit Release von Diablo 4 viel besser geworden.

Blizzard hat vor einiger Zeit die Alptraum-Dungeons komplett verändert und dabei etwa die Schwierigkeit runtergeschraubt. Grob zusammengefasst: Die Schwierigkeit ist nun etwa 30 Stufen leichter. Außerdem wurde mehrmals die Anzahl der Gegner in den Dungeons erhöht – zumindest in Alptraum-Dungeons.

Zugleich wurde die Menge an erhaltener Erfahrung dort erhöht. Leveln geht also in diesem Endgame-Content nun deutlich schneller und angenehmer, ohne dabei Spieler auf niedrigeren Stufen mit unschaffbaren Dungeons zu nerven.

Auch Season 1 musste mit Kritik kämpfen:

„Selbst wenn sie nicht optimal sind, sie machen Spaß“

Die Spieler loben an dem Design dieser Dungeons, dass sie schlicht Spaß machen. Selbst, wenn man als Hardcore-Minmaxer hier vielleicht nicht die meisten XP pro Stunde herausholen könne: die Dungeons machen Laune. Der Thread-Ersteller selbst sagt:

Alter, einen Verbindungs-Schrein zu aktivieren und einfach durch den GANZEN Dungeon zu hüpfen, von Pack zu Pack, das ist neu. Normalerweise bekomme ich einen [Schrein], schwebe 30 Sekunden lang durch leeren Raum und töte dann ein Pack, bevor [der Buff] verschwindet.

Andere Spieler stimmen zu, haben dem Dungeon sogar schon den Beinamen „Dopamin-Tunnel“ gegeben. Das Design der genannten Dungeons sei schlicht so, wie es jetzt ist, gelungen: wenig Backtracking, viele Gegner, ständig Action.

Blizzard musste kurz nach Release viel Kritik einstecken wegen Features, die gerade ein Action-RPG eigentlich ausmachen. Der Loot sei langweilig und es fehle in Dungeons an Gegnern, die man töten könne.

Die Unzufriedenheit der Spieler ging dabei so weit, dass sich einer sogar die Mühe gemacht hat, die Dungeons statistisch zu bewerten – nur um zu dem Schluss zu kommen, dass tatsächlich mehr gelaufen als gekämpft wird:

Ist Diablo 4 ein „Keine-Action-RPG?“ – Spieler hat überraschende Zahlen zu Alptraumdungeons errechnet