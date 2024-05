Auf Twitch gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Streamern. Anlass war eine Äußerung des Streamers Destiny. Diese provozierte seinen Kollegen SeanDaBlack so sehr, dass er sich zu einem Aufruf für Mord und Totschlag hinreißen ließ. Twitch-Streamer Asmongold fordert Twitch auf, einzuschreiten und zu bannen.

Worum gehts in dem Streit? In einem Beitrag auf X nutze der kontroverse und von Twitch permanent gebannte Streamer Destiny das N-Wort, was SeanDaBlack in Rage versetzte.

In einem Clip des Streamers Asmngold ist zu sehen und zu hören, wie SeanDaBlack durch die Äußerung seines Kollegen provoziert wird.

Bereits nach wenigen Sekunden hat er sich in einen solchen Rausch geredet, dass seine Worte mit dem klassischen „Beep“-Geräusch übertönt werden müssen. Aber offenbar fordert er hier, dass jemand Destiny “abstechen soll”. Das hat jemand erkannt, der Lippen lesen kann (via youtube).

SeanDaBlack: Destiny ist das Ergebnis von Sklavenhaltern

Wie äußert sich SeanDaBlack? Der Clip beginnt noch ganz harmlos damit, dass SeanDaBlack eine Theorie aufstellt. Seiner Meinung nach „wäre es so einfach, wenn der Sozialismus in diesem Moment“ funktionieren würde.

Was genau er damit meint, bleibt spekulativ. Denn von einem Moment auf den anderen bedient sich der Streamer Worten, die im Nachhinein zensiert werden mussten. Die Sätze, die danach wieder verständlich sind, sprechen allerdings sehr klar von einem fragwürdigen Vorhaben:

„Das passiert, wenn man nicht jeden einzelnen Sklavenhalter tötet. Jeden einzelnen Klu-Klux-Clan-Anhänger.“ (via YouTube)

Asmongold sagt: Twitch hat den Tiefpunkt erreicht

Das fordert Asmongold: Asmongold sieht in einem solchen Fall auch Twitch in der Pflicht, zu handeln. Die Äußerungen von SeanDaBlack seien „verrückt“ und in „keinem Kontext, Universum okay.“ (via YouTube)

Er setzt den Fall von SeanDaBlack in eine Reihe von aktuellen Kontroversen:

So setzte eine Streamerin ein Kopfgeld aus – erst dachte man für Asmongold, aber sie meinte Mark Kern

eine andere Streamerin nutzte einen Ausdruck, der als rassistisches Schimpfwort für Weiße verstanden wurde

Für Asmongold ist Twitch “am Tiefpunkt” angekommen.

SeanDaBlack versucht, sich zu entschuldigen

Im Clip ist zu sehen, wie sich SeanDaBlack für seine verbalen Entgleisungen versucht zu entschuldigen. So stellte er im Nachhinein heraus, dass er „Destiny keinen Schaden gewünscht hätte“, selbst in seinen zensierten Zeilen nicht. (via YouTube)

Für Asmongold greift dieser entschuldigende Ansatz nicht. Er führt an, dass man ihm das nur hätte glauben können, wenn er nach der Zensur nicht direkt aufgefordert hätte, „Leute umzubringen“.

Bislang ist der Twitch-Account von SeanDaBlack noch nicht gesperrt worden. Die Fehde geht auf Twitch bereits in die nächste Runde, da Sean wiederum auf Asmongold reagiert hat.