Ein neuer Trailer stellt die neue Donnerbüchse von New World vor. In den explosiven Szenen zeigt sich: Sie ist weit mehr, als eine normale Schusswaffe.

Destiny spielt mit seinem Spruch und in diesem Dialog also offenbar darauf an, dass der Transgender-Streamer Keffal versuchen wird, sich umzubringen.

Was meint er damit? Die Anspielung auf „41 Prozent“ beziehen sich auf eine Studie des „National Transgender Discirimination Survey“, nach dem 41 % der 6.450 Befragten sagten, sie hätten an einem Punkt einen Selbstmordversuch unternommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Twitch hat den Streamer Steven „Destiny“ Bonnell II (33) permanent gesperrt. Der war 11 Jahre auf Twitch aktiv, aber es reichte offenbar eine Szene, die 14 Sekunden dauerte, um den permanenten Bann auszulösen. Eine Fehde mit einem anderen Streamer resultierte in einer geschmacklosen Anspielung auf eine erhöhte Rate an Selbstmordversuchen unter Trans-Menschen. Das war offenbar der Grund für den Bann wegen hasserfülltem Verhalten.

Insert

You are going to send email to