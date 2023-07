Beim Action-RPG Diablo 4 kam in der Nacht vom 21. Juli auf den 22. Juli der Hotfix 3 für Update 1.1.0. Albtraum-Dungeons werden nie wieder dieselben sein.

Was gibt es zum Patch zu wissen? Hotfix 3 wurde am 21. Juli beim Campfire-Talk mit den Entwicklern angekündigt. Mittlerweile ist der Patch online, hat einige Bugfixes gebracht und an der Schwierigkeit von Albtraum-Dungeons geschraubt. Die sind jetzt deutlich leichter:

Monster sind in Albtraum-Dungeons jetzt schwächer. Albtraum-Dungeons auf Stufe 100 entsprechen jetzt eher Stufe 70 vor dem Patch.

Beispiele:

Stufe 35 Leben um rund 2 % reduziert Schaden um rund 1 % reduziert

Stufe 50 Leben um rund 20 % reduziert Schaden um rund 1 % reduziert

Stufe 70 Leben um rund 60 % reduziert Schaden um rund 54 % reduziert

Stufe 100 Leben um rund 82 % reduziert Schaden um rund 79 % reduziert



Stufe 100 bleibt dabei weiterhin die höchste und schwierigste Stufe, auch wenn der Nerf hier am stärksten ausfällt.

Wieso diese Anpassungen? Darüber wurde vorher im Stream gesprochen. Die Albtraum-Dungeons sollen durch anderen Content ersetzt werden, der euch „prüfen“ soll. Wann dieser Content kommt, ist allerdings noch nicht bekannt.

In „den nächsten Wochen“ steht Patch 1.1.1 an – mehr Infos dazu soll es am 28. Juli geben. Für nächste Woche Freitag ist ein weiterer Camprfire-Talk mit den Entwicklern geplant.

Aktuell läuft Season 1 bei Diablo 4. Hier der Trailer:

Was brachte der Patch sonst noch? Zu den Dungeons-Anpassungen kamen noch Bugfixes. Die englischen Patch Notes findet ihr in der Spoilerbox:

1.1.0 Hotfix 3 – Bugfixes

Fixed an issue where additional Blood Lances from the Gore Quills aspect could sometimes not deal damage.

Fixed an issue where the Answers in the Ashes quest could have progression blocked if Varshan was killed before the quest updates to the step to defeat him.

Fixed an issue where the dungeons Buried Halls and Endless Gates dungeons were not giving players proper rewards upon completion.

Fixed an issue where the Akhan’s Grasp Nightmare Dungeon was not giving players proper rewards upon completion.

Fixed an issue where the Moonrage Malignant Power would cause the Wolves power to be unequipped from the action bar.

Fixed an issue where the Subterranean Legendary aspect was dealing far less damage than intended.

Fixed an issue where the Frozen Terror Malignant Power could also fear the player with it equipped.

Fixed an issue where Malignant Hearts could be duplicated when salvaging them, logging out immediately, and logging back in.

Fixed an issue where Tier Skips wouldn’t be properly rewarded in certain scenarios.

Fixed an issue where Whispers sometimes wouldn’t grant experience on completion.

Further stability improvements

Möchtet ihr euch die englischen Patch Notes im Original ansehen, findet ihr sie auf blizzard.com.

Albtraum-Dungeons sind in Season 1 also deutlich leichter, einen Ausgleich für die schwierigsten Härteprüfungen gibt es aber vorerst nicht. Kommende Updates sollen zudem einige Änderungen des Updates 1.1.0 wieder anpassen, das bei vielen Spielern gar nicht gut ankam.

Neue Infos gibts dann erst wieder nächste Woche zum nächsten Campfire-Talk.