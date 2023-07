Diablo 4: Alles, was ihr zum Start von Season 1 wissen müsst, in 3 Minuten

Bis zum Release von Season 1 für Diablo 4 verbleiben nur noch wenige Tage. Damit ihr also wisst, was euch erwartet, was ihr wissen müsst und wie der Release abläuft, zeigen wir euch alles Wichtige dazu in unserer Übersicht.

Wann startet Season 1? Die erste Season von Diablo 4 soll am Donnerstag, dem 20. Juli, starten. Uhrzeit ist bislang unbekannt. Der Patch mit den neuen Legendarys soll jedoch schon am 18. Juli veröffentlicht werden. Spieler des ewigen Realms können also schon früher auf den Genuss der neuen Items kommen.

Wichtige Dinge, die ihr zum Start beachten solltet: Bevor ihr in Season 1 durchstartet könnt, solltet ihr einige Dinge beachten, wenn ihr schon zum Release von Diablo 4 gezockt hattet:

Season 1 wird drei Monate andauern, bis diese von einer neuen abgelöst wird

Ihr könnt eine Season nur zocken, wenn ihr einen saisonalen Helden erstellt habt

Helden auf dem ewigen Realm können schon vor dem Start von Season 1, am 18. Juli, mit den neuen Uniques und Legendarys zocken

In einer Season wird euch die Seasonreise, ein altbewährtes Feature aus Diablo 3, helfen euch zu unterhalten

Map- und den Statuen-Fortschritt eures Mains werden auf euren saisonalen Helden übertragen, sobald ihr zum Start von Season 1 euch mit diesem eingeloggt habt

Renown wird zum Teil zurückgesetzt. Spätere Belohnungen in Bezug auf das Paragon müssen erneut freigeschaltet werden

Das Rebirth-Feature von Diablo 3 ist noch nicht für Season 1 geplant, jedoch ist das Team über den Wunsch der Community informiert. (via twitter.com)

Kommen wir nun zu den wichtigen Infos rund um Season 1, seiner Mechanik und welche Story ihr zum Start erwarten könnt.

Diablo 4: Alles zu Season 1 – Story und Mechanik

Worum geht es in Season 1? In Saison der Boshaftigkeit müsst ihr einem ehemaligen Gelehrten der Kathedrale des Lichts helfen, eine neue Bedrohung einzudämmen. Mysteriöse Wucherungen breiten sich in Bestien aus und ihr müsst herausfinden, woher diese Plage stammt und wie ihr diese aufhalten könnt.

Was ist die neue Mechanik von Season 1? In Season 1 könnt ihr verderbte Gegner herausfordern. Habt ihr diese zweimal besiegt, könnt ihr deren Herz als Juwel in eure Ausrüstung sockeln. Laut Blizzard sind diese Herzen sehr mächtig und geben euch einen signifikanten Boost, der eure Helden sehr mächtig macht. Es lohnt sich also, diese zu jagen.

Spieler werden auch die Möglichkeiten haben, diese Herzen zu farmen, indem sie verderbte Tunnel finden. In diesen können garantiert verderbte Gegner spawnen.

Wichtiges zu ewigen Helden: Diese Mechanik kann nur genutzt werden, wenn ihr einen saisonalen Helden zockt. Ein ewiger Held profitiert nicht von der Story und der Mechanik.

Diablo 4: Alles zu Season 1 – Battle Pass, Kosten, Inhalt

Was bringt der Battle Pass? Der Battle Pass ist in Diablo 4 rein optional und versorgt euch nur mit kosmetischen Items und einigen Items, um euch das Bauen eures Builds zu erleichtern.

Wie viel kostet ein Battle Pass? Der Battle Pass wird in Diablo 4 drei Optionen bieten:

Kostenloser Pfad – kostet nichts, bietet 27 Stufen mit Inhalten

Premium-Pfad – kostet 10 $ (wahrscheinlich 10 €) und bietet 90 Stufen

Premium-Pfad mit 20 Stufensprüngen – kostet 25 $ (wahrscheinlich 25 €)

Wie level ich den Battle Pass in Diablo 4? Der Battle Pass muss gelevet werden, um die kosmetischen Items zu erhalten. Um das zu tun, müsst ihr „Gunst“ verdienen. Gunst kann als XP des Battle Passes angesehen werden. Ihr sammelt es, indem ihr lootet und levelt, die Kampagne zockt oder Season-Aufgaben erledigt.

Detaillierte Infos bezüglich des Battle Passes findet ihr in unserer Übersicht dazu: Diablo 4 Season 1 Start: Alles zu Release, Inhalt, Mechanik und Battle Pass