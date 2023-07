Diablo 4: Season 1 startet am 20. Juli – Das steckt drin

Blizzard hat in einem neuen Dev Stream über die Zukunft von Diablo 4 gesprochen. Kern-Thema: Inhalte und Start von Season 1. MeinMMO fasst die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Wann startet Season 1 und was steckt drin?

Season 1 startet am 20. Juli 2023. Die genaue Uhrzeit steht noch aus.

Das Thema von Season 1 ist Verderbnis, der Titel der Season ist: „Season of the Malignant“, etwa: Saison der Heimtückischen.

Verderbnis kriecht in die Herzen von allen Kreaturen. Die Season-Mechanik ist „die Bedrohung“.

Wie die Entwickler bereits zuvor versprochen haben, wird das Ansehen von Erkundung und Lilith-Statuen auf euer Season-Ansehen angerechnet. Der Effekt der Statuen und die Erkundung selbst bleiben ebenfalls erhalten.

Ihr müsst unter Umständen auf alten Charakteren neu einloggen, um den Fortschritt übertragen zu lassen.

Das ist die Mechanik von von Season 1: Im Stream haben Associate Game Director Joe Piepiora und Lead Game Designer Tim Ismay zusammen mit Diablo-Chef Rod Fergusson und Community Lead Adam Fletcher über die Zukunft von Diablo 4 gesprochen.

Die Verderbnis, das Haupt-Thema der Season, verdirbt Gegner und macht sie so stärker. Ihr sollt einem neuen NPC, Corban, dabei helfen, die Ausbreitung zu verhindern. Dazu dient „Bedrohung“ als Mechanik.

Wann immer ihr einen Elite-Gegner in der Welt trefft, gibt es eine Chance, dass dieser verderbt ist. Tötet ihr einen solchen Gegner, erscheint ein verderbtes Herz. Wenn ihr mit diesem agiert, erscheint eine stärkere Version dieses Gegners. Das geht aber erst nach der Kampagne.

Season 1: Mechanik im Detail und Battle Pass

Was nutzt die Mechanik? Wenn ihr diesen Gegner wieder besiegt, bekommt ihr ein „gefangenes Herz“, das ähnlich funktioniert wie ein Edelstein. Ihr setzt es in Sockel ein und erhaltet dadurch einen enormen Schub an Macht, wie die Entwickler versprechen.

Insgesamt wird es über 32 neue „verderbte Kräfte“ geben, die ähnlich sein sollen wie legendäre Effekte. Herzen gibt es in 4 verschiedenen Kategorien, die nur in Sockel der gleichen „Farbe“ passen mit einer Ausnahme, die in jeden Sockel passt. „Normale“ Sockel gibt es nicht mehr.

Wollt ihr speziell Jagd auf die Herzen machen, gibt es neue „verderbte Tunnel“ als Dungeons, in denen die Verderbnis wahrscheinlicher ist. Diese sollen sogar ermöglichen, gezielt Jagd auf bestimmte Farben zu machen.

Für diese Mechanik wie auch für den Battle Pass müsst ihr einen neuen Charakter anfangen.

Was steckt im Battle Pass? Der Battle Pass beinhaltet verschiedene kosmetische, klassen-agnostische Belohnungen sowie eine neue Währung. Interessanter für die meisten Spieler dürfte aber die Reise sein. Diese funktioniert ähnlich wie in Diablo 3.

Die Reise gewährt euch Fortschritt im Battle Pass und für jeden Abschnitt erhaltet ihr zudem legendäre Aspekte, die ihr normalerweise nicht im Kodex der Macht finden würdet. Auf diese Weise soll euch der Abschluss der Reise ebenfalls einen Vorteil bringen.

Für den Battle Pass müsst ihr nichts zahlen, es gibt einen kostenlosen Pfad, durch den ihr ebenfalls Zugriff auf Inhalte wie die Reise habt.

Mit der neuen Währung aus dem Battle Pass, der Schwelenden Asche, könnt ihr euch saisonale Segen kaufen. Diese verbessern all eure saisonalen Charaktere mit verschiedenen Boni, etwa höhere Wirksamkeit von Elixieren.

Neue Legendarys und Uniques für alle

Zusätzlich zu der eigentlichen Season-Mechanik wird es eine Story geben, die abseits von der Haupt-Story eine eigene Geschichte darstellt. Die Story-Missionen starten in Kyovashad und ihr könnt bereits ab Stufe 1 damit anfangen. Es gibt keine Beschränkungen.

Die Mechaniken und der Battle Pass sind aber nach aktuellem Stand nur für Season-Charaktere auf dem saisonalen Realm verfügbar. Zusätzlich werden neue legendäre Affixe und einzigartige Gegenstände kommen, die ihr auch auf dem ewigen Realm erhalten könnt.

Ihr braucht also keinen neuen Charakter, wenn ihr nur neuen Loot haben wollt, um an Builds zu arbeiten. Der Patch dazu, der auch Balance-Änderungen bringen soll, erscheint sogar schon früher: am 18. Juli.

Was wurde noch angekündigt? Im Stream ging es im ersten Drittel auch um den direkten Vorgänger Diablo Immortal. Dort wurde die erste neue Diablo-Klasse seit etwa 10 Jahren vorgestellt, wie die Entwickler sagen: der Blutritter.

Blutritter sind Kämpfer mit vampirischer, dunkler Magie, die ab dem 13. Juli in Diablo Immortal spielbar sein werden. Eine ähnliche, dunkle Klasse wurde schon für Diablo 4 vermutet.

Neue Klassen sind auch für Diablo 4 geplant, allerdings kommen sie hier vermutlich erst mit Erweiterungen irgendwann in der Zukunft. Genauere Infos gibt es dazu noch nicht. Viele Fans überlegen aber schon jetzt, welche Klasse das sein könnte, eine steht hoch im Kurs:

Diablo 4 fehlt noch eine Klasse, um komplett zu sein – Und es ist die, die ihr euch wünscht