Diablo 4 lässt Fans in jeder Season von vorn beginnen – Wenn’s nach euch geht, wird das Blizzard einige Spieler kosten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Es könnte also gut möglich sein, dass Blizzard tatsächlich noch gravierende Änderungen an seine Seasons durchführen könnte, um mehr Spieler anzusprechen. Mehr zu Season 1 findet ihr hier in der Übersicht.

Unser Autor Benedict Grothaus hatte vor einigen Tagen darüber berichtet, wie die Lage um die Season-Helden aussieht . Das Thema war so spannend, dass sich viele User in den Kommentaren darüber geäußert hatten.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die Debatte um Seasons und wie diese in Diablo 4 fortgeführt werden, ist stets ein wichtiges Thema in den sozialen Netzwerken. Die Veteranen lieben es, während neue Spieler nur ihren Kopf schütteln können. Ihr auf MeinMMO habt auch klare Meinungen zum Thema Seasons und diese zeigen wir euch jetzt.

Insert

You are going to send email to