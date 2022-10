Diablo 2: Resurrected: Season 2 bringt neue Items, macht Gegner angreifbar, die euch seit 21 Jahren ärgern

Heute, am 7. Oktober, ist die 2. Ladder von Diablo 2: Resurrected gestartet. Das Highlight sind die neuen „Sundering Charms“, Zauber, welche Immunitäten brechen können. MeinMMO verrät euch die wichtigsten Neuerungen.

Um welche Gegner geht es? Seit Diablo 2 gibt es einige Gegner, die unter Umständen immun gegen bestimmte Elemente oder physischen Schaden sein können. Das passiert, wenn die Resistenz eines Monsters über 100 % für das entsprechende Element liegt.

Es war bereits früher möglich, einige Immunitäten zu brechen. Lag die Resistenz aber etwa durch weitere Affixe zu hoch, konnten die Gegner gar keinen Schaden durch das entsprechende Element nehmen. Das ändert sich mit der 2. Ladder.

Mit immunen Gegnern hatte besonders der Experte MacroBioBoi zu kämpfen, als er Diablo 2 durchgespielt hat, ohne jemals selbst anzugreifen.

Wie werden sie angreifbar? Mit der 2. Ladder, oder Season 2, führt Blizzard die Zauber mit Durchbrechen, oder „Sundering Charms“ ein. Diese setzen eine entsprechende Resistenz von Gegnern auf 95 %, unabhängig davon, wie hoch sie vorher war.

Erst danach werden weitere Effekte berechnet, welche die Resistenzen weiter senken können. Klassen wie die Amazone, der Totenbeschwörer oder Zauberinnen, die besonders auf ein Element setzen, profitieren davon. Hier findet ihr Infos zu allen 7 Klassen von Diablo 2.

In Season 2 gibt es folgende neue Riesenzauber für die entsprechenden Elemente:

Magischer Schaden: „Die schwarze Bresche“

Physischer Schaden: „Der Knochenbruch“

Kälteschaden: „Der Kältespalt“

Blitzschaden: „Der Himmelsriss“

Feuerschaden: „Der Flammenspalt“

Giftschaden: „Die Fäulniskluft“

Ihr könnt die neuen Zauber mit Ranglistencharakteren, also in der Ladder finden. Sie werden aber nur von einzigartigen, super-einzigartigen, Champion- und Bossmonstern in den neuen Terrorzonen fallen gelassen. Außerdem haben sie einen Nachteil: sie senken auch eure eigene Resistenz des entsprechenden Elements um bis zu 90 %.

Der Kampf gegen Baal ist ein großes Highlight für viele Ladder-Spieler. Hier der Prolog zu Akt V:

2. Ladder startet – Das müsst ihr wissen

Die neue Ladder ist seit Freitag, den 7. Oktober um 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit aktiv. Seitdem könnt ihr euch neue Charaktere für die Rangliste erstellen und hochspielen. Ranglisten sind in Diablo 2 das, was ihr aus Diablo 3 als Saisons kennt.

Ihr messt euch hier mit anderen Spielern darum, als erster auf der Maximalstufe 99 zu sein und habt Zugriff auf besondere Items, die es nur dort zu holen gibt – etwa die neuen Zauber. Die Ladder unterscheidet sich in Softcore und Hardcore sowie in Spielversion mit und ohne die Erweiterung Lord of Destruction.

Nach einer Season werden eure Helden zu „normalen“ Charakteren, die ihr weiterspielen könnt. Ihr behaltet alles, was ihr in der Ladder ergattern konntet. Mit der Ladder gibt es auch einige Balance-Änderungen. Ihr findet die deutschen Patch Notes auf der offiziellen Seite von Blizzard.

Wie lang die neue Ladder genau dauern wird, können wir noch nicht sagen. Season 1 dauerte rund 4 Monate, das Ende von Season 2 wäre entsprechend im Februar 2023. Allerdings gab es von Fans schon die Kritik, dass die erste Saison zu lang lief. Die neue Ladder könnte also schon nach 3 Monaten enden.

Zusammen mit Season 2 hat Blizzard den Spielern außerdem ein dickes Rätsel aufgegeben. Angefangen mit nur einem Bild hat die Community innerhalb weniger Tage scheinbar geknackt, worum es sich bei dem verschlüsselten Text handelt. Nun rätseln aber einige, ob da nicht noch mehr hinter steckt:

„Blizzard besitzt die Weisheit“: Fans von Diablo 2 lösen knifflige Rätsel, finden mehr mysteriöse Nachrichten