Diablo 2: Resurrected: Patch 2.5 ist live – Verändert, wie ihr seit 21 Jahren levelt

Das neue Diablo 4 steht ebenfalls schon in den Startlöchern und startet bald die erste Closed Beta, in der Endgame-Features getestet werden. Eine Chance zur Auswahl habt ihr etwa dann, wenn ihr ausgiebig Diablo 2: Resurrected gespielt habt. Fans sind allerdings jetzt schon besorgt:

Was genau ist die Ladder? Ladders sind das Feature, wegen dem Diablo 2 so beliebt ist und im Prinzip das gleiche wie Seasons, die ihr aus Diablo 3 kennt. Ihr müsst euch einen neuen Charakter erstellen. Die Idee hinter dem System ist, dass ihr euch mit anderen Spielern messt, um als erster Stufe 99 zu erreichen.

Ist ein Gegner nun aber immun gegen dieses Element, könnt ihr ihn so gut wie nicht töten. Die neuen Zauber setzen die Resistenz auf 95 %, noch bevor andere Modifikatoren berechnet werden. So könnt ihr Schaden verursachen, erhaltet selbst im Gegenzug aber auch entsprechend mehr Schaden des jeweiligen Typs. Die neuen Zauber sind:

Was steckt in der 2. Ladder? Mit der 2. Ladder werdet ihr neue Zauber („Charms“) bekommen können, die Zerschmetternden Zauber („Sunder Charms“). Diese ermöglichen euch erstmals, Gegner mit Elementen Schaden zuzufügen, gegen die sie eigentlich immun sind.

Wiederholt Baal zu töten ist schon seit dem Release von Lord of Destruction im Juli 2001 eine der gängigsten Methoden zum Leveln. In den 21 Jahren haben Spieler zwar auch ganz andere Methoden entwickelt , aber Baal-Runs sind auch heute noch die Go-To-Methode. Bis jetzt zumindest.

Terrorisierte Zonen erkennt ihr an besonderen Icons an den Monstern sowie dem Stichwort „Terrorisiert“ auf der Minimap. Außerdem werden terrorisierte Zonen in ein besonderes Licht getaucht.

Was ändert das Update? Mit Patch 2.5 kommen Terrorzonen ins Spiel. Diese verstärken, wenn ihr sie aktiviert, jede Stunde eine Zone im Spiel. Monster in terrorisierten Zonen werden stärker, je nach ihrer Art zwischen +2 bis +5 Level im Vergleich zu euch.

Blizzard hat den neuen Patch 2.5 für Diablo 2: Resurrected am 22. September 2022 veröffentlicht. Das größte neue Feature sind die Terrorzonen, mit denen Monster in verschiedenen Bereichen stärker werden. Dazu gibt es über 70 Bugfixes und Anpassungen sowie einen Ausblick auf Season 2.

Insert

You are going to send email to