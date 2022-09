Diablo 4 kündigt die erste Beta an und Fans fürchten sich jetzt schon vor einem Feature

Blizzard hat kürzlich den ersten Closed-Beta-Test von Diablo 4 angekündigt. Dort sollen Endgame-Inhalte von Veteranen getestet werden. Einer dieser Inhalte stößt aber schon vor dem Test auf große Ablehnung.

Um welches Feature geht es? Diablo 4 wird ein ähnliches System bekommen, wie es Diablo 3 aktuell mit den Kopfgeldern hat. Das Feature stellte Blizzard zusammen mit den Inhalten der Closed Beta von Diablo 4 vor.

Das Totengeflüster (engl.: „Whispers of the Dead“) ist eines dieser Endgame-Features, die getestet werden. Auf der Map tauchen dabei regelmäßig Aufgaben auf, die euch Loot und Erfahrungspunkte gewähren, sowie eine neue Währung: Grausige Gaben. Diese lassen sich beim Flüsternden Baum gegen noch mehr Belohnungen eintauschen.

Auf ähnliche Weise funktionieren aktuell die Kopfgelder in Diablo 3, nur dass es beim Geflüster in der Beschreibung heißt: „Den ganzen Tag über werden neue [Geflüster] verfügbar, denen ihr nachgehen könnt.“

Fans sehen darin nun ein Daily-System, mit dem sie so gar nicht arbeiten wollen. Ihren Bedenken geben sie unter anderem auf reddit laut eine Stimme.

„Das ist ein grottiges System“

Das sagen Fans: Die Befürchtungen der potentiellen Spieler ist nun, dass sie durch tägliche Limits vom effizienten Farmen abgehalten werden. Schon Diablo Immortal arbeitet mit solchen täglichen Grenzen, über die hinaus ein Grind nur noch sehr wenig bringt.

In einem hervorgehobenen und stark bewerteten Kommentar heißt es:

Mit einem Weekly/Daily-System ist der optimale Weg, täglich einzuloggen und 2-3 Stunden zu spielen. Verpass einen Tag, und du verpasst Fortschritt. Willst du mehr als 3 Stunden spielen? Pech, der Fortschritt wird gedrosselt, logg dich besser morgen ein. Das ist ein grottiges System, das kontrolliert, wie du an das Spiel herangehst. In Diablo 2/3 kann ich 10 Stunden an einem Wochentag spielen oder je 5 Stunden an 2 Tagen der Woche und mache den gleichen Fortschritt. Du hast die Freiheit, das Spiel so viel oder wenig zu spielen, wie du willst, ohne Fortschritt zu verlieren. Hoffentlich spiegeln sie einfach die Season-Reise von Diablo 3 und machen den Battle Pass basierend auf Zeit, wie es CoD macht. SwaghettiYolonese_ auf reddit

Timegating scheint vor allem die Core-Fans zu stören, die gerne viel spielen, aber das nicht täglich können. Erlaubt es etwa die Arbeit nicht, sich täglich einzuloggen, aber am Wochenende aufzuholen, gehe das mit solchen Grenzen nicht.

Timesink und Timegating in MMORPGs – Es ist viel sinnvoller, als ihr alle denkt

Wird es wirklich so schlimm? Einige Gegenstimmen auf reddit erklären, dass die Geflüster schlicht rotierende Kopfgelder sein könnten. Von einem täglichen System sei nirgendwo die Rede gewesen und die Aufgaben seien schlicht 24/7 verfügbar.

Lediglich, dass Kopfgelder generell keinen Spaß machen könnten, wäre unter Umständen ein Problem.

Wie genau diese Geflüster oder Kopfgelder und die anderen Endgame-Aktivitäten schließlich aussehen werden, können wir mit Sicherheit ohnehin erst zu Release sagen. In der Beta werden die Inhalte getestet und gegebenenfalls angepasst.

Wer sich selbst ein Bild vorab machen will, muss auf eine Einladung hoffen. Die verteilt Blizzard bis Mitte Oktober an Spieler mit viel Spielzeit in Diablo 2: Resurrected, Diablo 3 und Diablo Immortal. Die Beta selbst verläuft aber unter einem NDA, es dürfen also keine Informationen geteilt werden.

Dass das nicht immer schützt, zeigt aber schon der aktuell laufende Family&Friends-Test von Diablo 4. Einige Spieler halten sich schlicht nicht an Regeln:

