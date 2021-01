„Timesinks“ und „Timegating“ in MMORPGs nerven. Cortyn von MeinMMO erklärt, warum das aber wichtige und richtige Mechaniken sind.

Wenn ein neues Update oder ein neuer Patch für ein MMORPG – wie etwa World of Warcraft – erscheint, gibt es immer wieder Kritik von den Spielern. Können Dinge nicht sofort erreicht werden oder gibt es zeitliche Hürden, dann wird gerne von „Timegating“ oder einem „Timesink“ gesprochen. Bestimmte Inhalte kommen erst nach einer Zeit oder erfordern eine Menge Arbeit, um sie erleben zu können.

Einige Spieler scheint diese Erkenntnis in MMORPGs immer wieder zu stören. Dabei erfüllen sowohl Timesinks als auch Timegating wichtige Funktionen. Warum ich das so sehe, will ich euch in diesem Artikel genauer erklären. Als haltet eure Mistgabeln und Fackeln zurück – und hört erstmal zu, denn sonst macht ihr euch keine Freunde in MMORPGs.

Shadowlands hat viel zu bieten – für einiges muss man aber eine Weile warten oder arbeiten.

Timegating – ein notwendiger Standard in MMORPGs

Was ist Timegating? Unter Timegating versteht man den Umstand, wenn bestimmte Inhalte nicht direkt gespielt werden können. Solche Inhalte kommen entweder erst verzögert, etwa einige Wochen oder Monate nach dem Release eines neuen Patches oder Addons. Oder diese Inhalte können erst gespielt werden, wenn gewisse Anforderungen erfüllt sind, die wiederum nicht endlos gefarmt werden können – also etwa dann, wenn der Spieler für 4 Wochen jede Woche eine bestimmte Quest abgeschlossen hat.

Kurz gesagt: Timegating ist eine Mechanik, die Spielinhalte zurückhält und verlangt, dass zuerst Anforderungen erfüllt werden oder eine bestimmte Zeit verstrichen ist.

Hand aufs Herz. MMORPG-Spieler sind nicht immer die hellsten Kerzen auf der Torte, wenn es darum geht, ein Spiel genießen zu können. Ich kenne das von mir selbst. Vor einer neuen Erweiterung von WoW nehme ich mir immer vor, das Addon dieses Mal zu genießen und mir gar keinen Stress zu machen. Trotzdem sitze ich in der ersten Nacht immer mit einem Berg Energy-Drinks und Junkfood vor dem PC, um die 24 Stunden nach dem Launch „durchzuzocken“. Ich will dann doch zu den ersten gehören, die das Maximal-Level erreichen und „fertig“ sind.

So blass sehen die meisten WoW-Spieler nach der durchzockten Launch-Nacht aus.

So wie ich machen das viele. Ich sehe bei jedem Launch die Menge an Spielern, die vor mir oder ungefähr gleichzeitig mit mir Stufe 60 erreichen und sich dann sofort in Dungeons und andere Endgame-Inhalte stürzen.

Das ist dann – meiner Erfahrung nach – auch genau die Fraktion, die sich nach einigen Tagen beschwert, dass es ja „nichts zu tun gibt“ in einer Erweiterung. Wenig verwunderlich, wenn man in den ersten 7 Tagen gleich 80–100 Stunden im Spiel verbringt.

Genau hier hilft Timegating auf mehrere Weisen: Indem bestimmte Inhalte nicht sofort vollständig durchgespielt werden können, werden mehrere positive Effekte gleichzeitig erzielt:

Spieler mit weniger Zeit haben nicht den Eindruck, dass sie komplett abgehängt werden, wenn sie nicht 80-100 Stunden in der ersten Woche spielen können.

Es gibt auch in den Wochen nach dem Launch immer wieder Neuerungen und frische Inhalte.

Das Spiel schützt den Spieler davor, sich selbst „in einen Burnout zu spielen“.

Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass MMORPG-Spieler in den letzten Jahren verlernt haben, Vorfreude zu empfinden. Die Mentalität des „Alles bekommen und zwar jetzt sofort“ kann den Spielspaß ziemlich hemmen.

Engelchen und Teufelchen auf der Schulter – lohnt sich der Aufwand für eine Belohnung?

Klar gibt es auch Timegating, das mich einfach nur nervt – besonders dann, wenn ich mich auf etwas gefreut habe. Ein Beispiel sind die gewundenen Korridore in Torghast. Diese hätte ich am liebsten direkt zum Launch schon gespielt und es ärgerte mich tierisch, dass es nicht ging.

Doch nach ein bisschen Reflexion ist mir auch klar, dass ich dadurch den Fokus auf ganz andere Aktivitäten legen konnte, die ich sonst im Spiel – und außerhalb des Spiels – komplett vernachlässigt hätte. Ich konnte coole Reittiere sammeln und an meinem ersten Legendary arbeiten.

Und die gewundenen Korridore kommen ja noch. Sie sind also dann für mich da, wenn mich die anderen Inhalte vielleicht ein bisschen langweilen.

Timegating hält Spiele auch nach Wochen noch frisch

Hinzu kommt, dass Timegating das Spiel länger frisch hält. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Pakt-Sanktum: neue Inhalte schalten sich im Verlauf von 8-10 Wochen frei. Dies beinhaltet neue Funktionen, wie den Ausbau bestimmter Gebäude, aber auch die Haupt-Story der Pakt-Kampagne.

Was für den einen schlimmes Timegating ist, der den Fortschritt blockiert, ist für den anderen ein Grund zur Vorfreude, sich jede Woche wieder einzuloggen. Immerhin ist so sichergestellt, dass es wöchentlich etwas Neues zu erleben gibt und man auch nach zwei Monaten noch das Gefühl hat, etwas Frisches im Spiel sehen zu können.

Viele Belohnungen, wie diese Rüstung, stecken hinter dem Pakt und damit auch hinter Timegating.

Auch Timesinks sind Teil von MMORPGs – Lebt damit!

Klar davon abzugrenzen ist der Timesink. Dieser beschreibt Mechaniken in einem Spiel, für die man viel Zeit aufbringen muss, um etwas zu erreichen. Im simpelsten Fall sind das Quests oder Aufträge, die das Töten von besonders vielen Feinden oder das Sammeln von extrem vielen Gegenständen erfordern. Es sind Aufgaben, für die man zwingend eine große Menge Zeit opfern muss, um sie zu bewältigen.

Doch auch diese Timesinks sind meiner Meinung nach nichts grundlegend schlechtes. Als Beispiel fungieren hier die Weltquests in WoW: Shadowlands. Diese dauern mitunter 10-20 Minuten, bestehen häufig aus mehreren Schritten oder benötigen eine größere Zahl an besiegten Feinden. In der letzten Erweiterung, Battle for Azeroth, bestand eine Weltquest oft aus „Tötet exakt einen Gegner“ – das dauerte manchmal 15 Sekunden, in einigen Fällen war es noch kürzer. Die Reisezeit zur Quest war hier länger als die Quest selbst.

Jetzt in Shadowlands muss man mehr Zeit dafür ausgeben und daher auch mehr Zeit mit dem eigenen Charakter verbringen. Ich muss länger kämpfen und mehr Fähigkeiten benutzen. Ich muss mehr meinen Charakter spielen als die Reisen zwischen den einzelnen Quests zu planen. Das ist eine grundsätzlich gute Sache.

Manche Spieler lieben Timesinks und die Möglichkeit zu farmen.

Und so kommen wir jetzt zur erschütternden und doch eigentlich so offensichtlichen Wahrheit: MMORPGs sind per Definition schon ein Timesink. Sie sind eine Freizeitbeschäftigung, die dich fesseln und unterhalten will. Dafür hat sie unterschiedliche Formen von Belohnungen. Diese können sehr vielseitig sein:

Besondere Ausrüstung, Spielzeuge, Reitteire oder Titel

Das tolle Gefühl, einen schweren Boss bewältigt zu haben

Das Gefühl der Überlegenheit, andere im PvP zu bezwingen

Soziale Interaktion durch Gemeinschaftsgefühl in einer Gilde oder Freundeskreis im Spiel

All diese Belohnungen lassen sich auf unterschiedliche Weise verdienen. Einige durch Skill und soziale Kontakte (etwa PvP oder Raids), andere eben durch den Ehrgeiz und die Ausdauer, sich durch eine langfristige Aufgabe durchzubeißen. Wo viele nur den nervigen Timesink sehen, erkennen andere eine interessante Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Und dass es für alle Spielertypen unterschiedliche Herausforderungen gibt, ist eine gute Sache – denn das macht die Vielfalt eines MMORPGs von der Größe wie World of Warcraft aus. Es sorgt dafür, dass sich viele Spieler-Typen heimisch fühlen.

Wenn man nicht gerade ein dubioses Handy-Game spielt, das dir alle 20 Sekunden einen Dopamin-Schub durch Pseudo-Belohnungen mit „Instant Gratification“ verschaffen will, um dir das Geld aus der Tasche zu zocken, dann gehört „Timesink“ einfach zu einem Spiel dazu.

Manch einer will Loot direkt – wenn man dafür arbeiten muss, ist es direkt ein „Timesink“.

Nur eine Beschäftigungstherapie?

Ein häufig genanntes Argument ist hier, dass der Timesink ja nur „eine Beschäftigungstherapie sei“. Dabei muss ich mir oft an die Stirn fassen und unterdrücken, nicht sofort zu schreiben:„No shit, Sherlock. Du bist einer großen Sache auf der Spur.“

Spiele sind Beschäftigung. Sie sind Ablenkung. Sie sind eine Möglichkeit, Zeit totzuschlagen. Somit sind sie ganz grundsätzlich schon eine Art „Beschäftigungstherapie“.

Da ein MMORPG anders funktioniert als ein Singleplayer-Spiel, braucht es repetitive Inhalte, wie Dungeons oder auch nur das Töten bestimmter Feinde, um sich etwas zu verdienen. Denn kein Entwickler der Welt kann Inhalte so schnell produzieren, wie der Spieler sie in Echtzeit durchspielen kann.

Damit kommen wir nun zur letzten, für mich sehr wichtigen Wahrheit: Nicht jedem Spieler müssen alle Inhalte gefallen.

Das geht auch schlicht gar nicht.

Ich habe Freunde, die können Pet-Battles auf den Tod nicht ausstehen und sehen darin auch weiterhin „Pokémon für Arme“ – ohne es eine einzige Runde gespielt zu haben.

Andere Spieler kriegen es nicht hin, auch nur ein einziges Mal einen festen Termin für Dungeons und Raids teilzunehmen, weil sie Angst davor haben, im direkten Vergleich mit anderen Spielern zu stehen und womöglich als „schlecht“ zu gelten.

Wieder andere können das Farmen von Ruf überhaupt nicht ab, egal wie toll die Belohnung ist.

All das ist in Ordnung. Niemand muss etwas machen, auf das er oder sie keine Lust hat.

Der simple Tipp hier ist: Dann spielt diese Inhalte nicht. WoW (und so ziemlich jedes andere große MMORPG) bietet eine Fülle an Content. Wenn dir welche davon nicht passen und keinen Spaß bereiten, dann spiel sie nicht.

Keinen Spaß an den Inhalten? Alles ist Timesink, Timegate und doof? Einfach mal eine Pause machen.

Spiel nicht, wenn es dir nicht gefällt

Wenn eine bestimmte Mechanik notwendig für deinen Spielfortschritt ist und dir gar keinen Spaß bereitet, dann leg das Spiel vielleicht eine Weile komplett zur Seite. Denn das Leben ist echt zu kurz, um in der Freizeit Spiele zu spielen, an denen man gar keine Freude hat. Damit ruiniert man sich nicht nur selbst den Tag, sondern auch allen anderen Mitspielern, denen man damit auf den Zeiger geht.

Wenn dir etwas keinen Spaß bereitet, du es aber trotzdem jeden Tag spielst und dich darüber beschwerst, dann ist nicht das Spiel Schuld daran, dass du keine schöne Zeit hast. Das bist du dann vollkommen selbst. Du machst dich damit nur selbst zu einem unglücklichen MMO-Spieler.

Ja, ich weiß. Das „If you don’t like it, don’t play it“-Argument ist ein bisschen abgedroschen. Aber ich finde, dass es trotzdem nicht weniger wahr ist. Natürlich kann man Kritik äußern und Mechaniken blöd finden oder sich Änderungen wünschen. Doch wenn man nach fast 20 Jahren nicht eingesehen hat, dass Timesinks und Timegating in MMORPGs einen Nutzen erfüllen, dann wird es langsam „schwierig“.

Aber wie ist eure Meinung zu Timegating und Timesinks? Findet ihr es gut, wenn ein Spiel in bekömmliche Häppchen eingeteilt wird und man länger Freude an etwas hat? Oder ist das alles nur eine perfide Taktik, um die Abo-Zahlen hoch zu halten und ist damit gegen die Interessen der Spieler?