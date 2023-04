Viele denken, es erfordert Erfahrung und viel Hingabe, um ein erfahrener und bitterer Veteran im Online-Gaming zu werden. Aber das täuscht. Wir zeigen Euch 7 einfache Schritte, um im MMO-Genre dahin zu kommen, wofür andere Jahre trainieren müssen.

Als Neuling in der Welt der Online-Videospiele schaut man oft ungläubig auf erfahrene Veteranen, die vom Kummer vieler Jahre eine herrlich rote Gesichtsfarbe haben und deren Stimme rau vom vielen Brüllen ist. Die Hände dieser ehrenwerten, weisen Menschen sind oft krumm vom Brettern wütender Flames auf ihre edlen, mahagonifarbenen Tastaturen.

Wir wollen Euch zeigen, wie man diesen herrlichen Zustand innerhalb kürzester Zeit erreichen kann.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im Dezember 2019 und wurde im April 2023 für euch angepasst.

Ein beneidenswerter Spieler hat den ultimativen Zustand des Unglücklichseins erreicht.

Schritt 1: Bestell dir die größte Edition und informiere dich richtig

Sobald ein neues MMO angekündigt ist, gilt es, vor allem anderen, herauszufinden, was die teuerste Edition ist. Die wird sofort vorbestellt. Idealerweise so, dass man sie auf keinen Fall zurückgehen kann.

Eine physische Edition wird sofort aufgerissen, jeder Code umgehend eingelöst, jede Quittung zerrissen, verbrannt und auf ewig ausgelöscht. Wichtig ist es, sämtliche Brücken hinter sich abzufackeln. Es darf kein Zweifel aufkommen, es kann keinen Weg zurück geben.

Die Collector’s Edition von Conan Exiles. Drunter machen es Profis nicht.

Dazu gilt es, ab sofort jede noch so kleine Kleinigkeit, die Entwickler über ihr MMO sagen, zu nehmen und zu schauen, was eigentlich dahintersteckt.

Denn, was viele nicht wissen: Viele Entwickler reden am Anfang nur leise und vorsichtig über ihr Spiel. Sie verbergen die vielen Features, die sie eigentlich bereits entwickelt haben. Diese Informationen wollen sie sich für später als große Überraschung aufheben.

Wenn ein Entwickler etwa sagt: „Wir bieten ein MMO für PvE- und PvP-Fans“, dann heißt das, dass das MMO mindestens mit 8 Dungeons, 3 Raids und fantastischen Bosskämpfen startet. Dazu natürlich ein Ranked-System, das letztlich in einer 30 Millionen-$-Weltmeisterschaft münden wird.

Die Roadmap von Anthem ist viel zu karg. Die Entwickler lassen absichtlich Raum, um ihre wahre Absicht zu verbergen.

Viele Anfänger machen den Fehler und denken zu klein, wenn sie sich auf ein neues Spiel freuen. Sie zügeln gar ihren Enthusiasmus, um dann nicht enttäuscht zu werden.

Das macht keinen Spaß. Begeh diesen Fehler nicht.

Schritt 2: Erkläre Fans von anderen MMOs, warum sie total falsch liegen

Der zweite Schritt ist für viele das Highlight eines richtigen MMO-Lebens. Man sucht sich entweder ein schon etabliertes Spiel oder ein anderes neues MMO und findet raus, wo deren Fans sitzen.

Dann setzt man alles daran, diese Narren von ihrem falschen Weg abzubringen und sie davon zu überzeugen, dass das eigene Spiel viel besser ist.

Ein Duell zwischen zwei “neuen” Spielen gab es 2014.

Man macht sich über das andere Spiel lustig:

Was das für eine miese Grafik hat und dass es „Bald tot sein wird“ – der Entwickler ist ja für Flops bekannt.

Dazu nennt man Beispiele von gescheiterten Spiele, dem auch verblendete Narren nachgelaufen sind.

Außerdem: Wo ist überhaupt die Innovation? Das ist doch nur Mist von der Stange.

Gerade, wenn das “feindliche MMO” aus anderen Kulturkreisen kommt, ist es wichtig, die Fans über ihre Verblendung aufzuklären. Weiß doch jeder, dass von daher nur billige Massenware in die Welt geschickt wird.

Ein Modell aus Black Desert.

Man lobt das eigene Spiel in höchsten Tönen, denn viele Ahnungslose wissen gar nicht, was das für eine Perle ist. Denen ist gar nicht klar, was der Game Director mal vor einiger Zeit bei einem Live-Event in Tokio über den Development-Plan gesagt hat. Die haben einfach keine Ahnung.

Teile dein Wissen mit ihnen, werde aber nicht zu ausführlich. Quellenangaben oder Links lassen dich schwach erscheinen.

Wer nicht weiß, was Chris Roberts in einem Livestream 2013 aus seinem Wohnzimmer gesagt hat, braucht gar nicht erst kommen!

Es gilt:

Wer sein Spiel verteidigt, ist sicher ein „White Knight“ und wird heimlich vom Publisher bezahlt.

Wer hingegen dein Spiel angreift, ist vermutlich ein jämmerlicher Content-Creator, der nur versucht mit seiner eigenen, rundheraus falschen Meinung Clicks von dummen Leuten zu bekommen, die auf sowas reinfallen. Oder er ist ein dummer Troll, der nur Ärger machen will.

Für Fortgeschrittene: Um die eigene Position zu unterstützen, ist es förderlich, sich mehrere Accounts anzulegen, die dann die eigenen Ansichten unterstützen und die feindlichen Ansichten ins Lächerliche ziehen.

Experten wie Datto sind grundsätzlich nur ernstzunehmen, wenn sie Deine Meinung vertreten. Sonst sind es “sogenannte Experten” – Pah.

Schritt 3: Bereite dich total auf den Release vor

Wenn die lange Zeit des Wartens endlich vorbei ist und das MMO in den Release startet, gilt es, diese Zeit optimal zu nutzen.

Sag alle Termine und Verpflichtungen ab, bereite etwaige soziale Kontakte darauf vor, dass du sicher für Monate nicht zu sprechen sein wirst.

Bunkere Lebensmittel, die rasch und einfach zuzubereiten oder gar roh zu verzehren sind, oder besorge dir Listen der örtlichen Futter-Lieferanten. Achte dabei auf Abwechslung in der Menüzusammenstellung. Du bist ja kein Tier.

Vernünftige Verpflegung während eines MMO-Release.

Nimm all deinen Urlaub oder überlege dir, wie du glaubhaft krankfeiern kannst und richte dein Leben darauf aus, dass du für Wochen oder Monate nichts anderes machst, als dich in dem Spiel zu vertiefen, das sicher genug Inhalte bieten wird, um dich voll und ganz zu vereinnahmen und auszufüllen.

Am besten richtest du es dir so ein, dass du gleich dort essen kannst, wo du auch zockst. Das spart Zeit und ist clever.

Irgendwer macht danach sicher sauber.

Schritt 4: Zocke wie ein Irrer durch

In dieser Phase ist es wichtig, sich voll dem Spiel hinzugeben und durchzuzocken. Dabei gilt es aber, auf höchstmögliche Effizienz zu achten.

Konsumiere daher auf einen Zweitbildschirm oder dem Smartphone aktuelle Guides und Videos über dein MMO, um schnellstmöglich das Maximal-Level und die beste Ausrüstung zu erreichen. Ein idealer Ort dafür ist die Toilette – so kannst du Zeit, die sonst unnütz verschwendet wäre, optimal nutzen.

Sag aber keinem, dass du Guides liest. Es könnte ein falsches Licht auf dich werfen.

Das optimale Level des Spielens ist erreicht, wenn du nachts von dem MMO träumst.

Korrekte Einstellung eines MMO-Spielers zum Release eines MMOs.

Mach auf keinen Fall den Fehler, anderen Spielen Ratschläge zu geben oder deren Fragen zu beantworten. Du willst dich nicht beim Fußvolk anbiedern.

Lass sie aber wissen, dass nur Noobs so dumme Frage stellen, während sich Pros wie du in komplett anderen Sphären bewegen, die für diese einfachen Gemüter gar nicht zu erfassen sind. Die waren sicher noch nicht mal Theory-Craften und von den coolen Cosmetics, die du hast, können die nur träumen.

Wichtig ist es in dieser Phase, andere über deine Fortschritte zu informieren. So kannst du unter Guides gerne schreiben, dass du das ohne jede Hilfe hinbekommen hast und das schon vor Wochen. Noobs interessiert sowas.

Nun ist deine Weisheit gefragt.

Schritt 5: Rette das Spiel

Für viele Kenner folgt jetzt die schönste Phase. Denn du erkennst als einer der Ersten, dass das MMO zwar eine ganz gute Grundlage bietet, aber es doch noch an einigen Features und vor allem an Inhalten fehlt. Denn du hast ja jetzt schon alles durchgespielt.

Mit einigen Verbesserungen wäre das Spiel viel besser und du hast auch schon Ideen für neue Boss-Mechaniken und fantastische neue Inhalte. Und die nächsten besseren Items müssen auch bald kommen, du hast ja schon alles.

Jetzt ist die Zeit gekommen, das MMO zu retten.

Wenn du den Noobs nicht sagst, wie es weitergeht – Wer soll es sonst machen?

Nutze nun die Gelegenheit, deine Erfahrungen der letzten Wochen zu beschreiben und anderen Spielern klarzumachen, dass du der einzige bist, der das Spiel jetzt noch retten kann. Erkläre, wie dumm die Entwickler sind, nicht auf deine Ideen zu hören.

Betone dabei, was du in Phase 4 erreicht und wie viel Zeit du in das Spiel investiert hast, um dir den Status der Unfehlbarkeit zu verdienen, der gefälligst von allen respektiert werden sollte: Du bist immerhin ein anerkannter Experte in dem MMO. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde das bezweifeln.

Sollte es irgendein Noob wagen, dir zu widersprechen, erkläre ihm, wo er sich seine Noob-Meinung hinstecken kann. Beleidige idealerweise ihn und/oder seine Mutter so drastisch, dass jeder erkennt, wer hier das Sagen hat.

Sicher hat der kaum das Tutorial durch, sonst würde er nicht so einen Mist schreiben.

Schritt 6: Sei bitter enttäuscht

Obwohl du dir so viel Mühe gegeben hast, für deine Ideen zu werben, scheinen sich die Entwickler jetzt zurückgezogen zu haben.

Es heißt sogar, die würden nicht mehr in den offiziellen Foren posten, weil denen dort angeblich die Stimmung zu feindselig geworden ist. Solche Weicheier.

Jetzt ist es an der Zeit, deine Wut über die gebrochenen Versprechen voll auszuleben. Betone dabei stets, auf welch guten Weg das Spiel einst war, bevor dann falsche Entscheidungen getroffen wurden, um irgendwelchen Casuals besser zu gefallen, während der Entwickler das eigentliche Publikum, also dich, vergrätzt hat.

Wie konnten sie es wagen, dich so zu täuschen?

Hier kannst du dein enormes Wissen nutzen, um allen klarzumachen, was für verdrehte Lügen die Entwickler einst aussprachen, um dich zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen.

All die versprochenen Features kamen nicht, mittlerweile ist die Roadmap nur noch lächerlich und die einzigen, die das Spiel verteidigen, sind verblendete White Knights, die sicher vom Entwickler heimlich bezahlt werden.

Schritt 7: Finde das nächste Spiel

Suche dir danach ein neues Spiel und beginne mit Phase 1.