Sehr ernster Guide: So macht Ihr Euch in jedem MMO direkt Freunde!

Der Einstieg in MMOs fällt euch schwer? Wir geben euch wertvolle Tipps, mit denen ihr in jeder Situation gleich einen guten ersten Eindruck hinterlasst!

Wer als Neuling in ein MMORPG wie World of Warcraft, SWTOR oder The Elder Scrolls Online eintaucht, der hat es gar nicht so einfach. Wie findet man als Einzelgänger Zugang zu anderen Spielern? Wie findet man eine nette Gilde und hinterlässt direkt einen guten Eindruck? Wir geben euch einen klaren Leitfaden an die Hand, mit der alle anderen Spieler garantiert nach eurer Pfeife tanzen werden.

Dieser Artikel stammt ursprünglich aus dem November 2017. Er wurde seither aktualisiert.

Der richtige Einstieg – Das Gold der anderen

Vollkommen neu in einem MMORPG zu sein, ist oft eine schwierige Erfahrung. Aber es ist lästig, sich alle Erfolge erst selber zu erspielen. Von daher solltest du zu Beginn deiner Karriere direkt eine große Hauptstadt mit vielen Spielern ansteuern und direkt deinen ersten Eindruck hinterlassen: Frage nach Gold!

Benutze hier den allgemeinen Channel oder eine „Schreien“-Funktion und das regelmäßig. Wer nicht mindestens alle 30 Sekunden nachfragt, dem ist die Sache nicht ernst genug.

Das Einstiegsgold will gut erbettelt sein!

Egal ob es um das erste Reittier, ein besseres Schwert oder einfach mehr Plätze im Inventar geht. Jeder Mitspieler kennt dein Problem und wird sich gleich empathisch mit dir verbunden fühlen. Durch ausdauerndes Betteln (am besten sogar mit direktem Öffnen eines Handelsfensters, noch vor dem ersten geflüsterten Satz) schließt man hier Freundschaften fürs Leben. Denn wem man einmal Geld schuldet, der meldet sich alle paar Tage von ganz alleine.

Beanspruche Loot für dich

In MMORPGs dreht sich alles um die Beute. In vielen Spielen hat man die Möglichkeit, erhaltene Ausrüstung auch an andere Spieler weiterzugeben. Wenn in Dungeons oder Raidinstanzen schicker Loot droppt, dann ist die Freude bei den Glücklichen immer groß.

Hier hast du die Gelegenheit, besonders zuvorkommend zu sein! Du siehst, dass ein Mitspieler ein episches Ausrüstungsstück erhalten hat? Überprüfe sofort, ob du den Gegenstand auch gebrauchen könntest. Inspiziere im Anschluss den Charakter deines Mitspielers und schaue nach, ob der Gegenstand eine Aufwertung für ihn wäre. Das ist nicht der Fall? Handle diesen Spieler sofort an und verlange die Herausgabe des Gegenstandes.

Ein einfaches „Gib mir [Kettenhemd der dreisten Forderung]“ genügt völlig. Lasse dich dabei nicht zu floskelhaften Wörtern wie „Bitte“ oder „Danke“ hinreißen – MMORPGler haben nur wenig Zeit und wollen nicht so viele Worte lesen.

Akzeptiere eine Niederlage!

Wie schon erwähnt ist Zeit ein wichtiges Gut für MMORPGler und die will effektiv genutzt werden. Besonders in PvP-Kämpfen kann sich das aber manchmal lange hinziehen. Das eigene Team hat nicht das „First Blood“ erzielt oder nach dem Start nicht die Mehrzahl der Kontrollpunkte erobert?

Damit ist die Schlacht natürlich gelaufen! Fordere dein Team direkt dazu auf, doch bitte keine Gegenwehr mehr zu leisten, damit die Runde möglichst schnell vorbei ist. Denn jeder weiß: Lieber eine schnelle Niederlage als ein langatmiger Kampf. Der würde am Ende noch Ungewissheit bedeuten. Mit einem “Typisch Allianz”, “Wie immer, wenn man mit Leuten von Aegwynn spielt” oder “War so klar, dass die Republik wieder verliert” machst du allen deutlich, dass es gar nicht an den Gegenspielern liegt, sondern einfach an der falschen Wahl der Fraktion – da ist man dann gleich nicht mehr so traurig!

Gib ihnen wertvolle Tipps!

Wenn die ersten Hürden genommen sind und du dir dank der obigen Hinweise eine feste Gruppe an Spielern angelacht hast, dann wird es Zeit, deinen Mitspielern großzügig etwas zurückzugeben.

Gib ihnen Hilfestellung in schweren Inhalten des Spiels! Die Schurkin stand im Feuereffekt des Drachen und ist daran gestorben? Erkläre ihr mit einem höflichen „Lunessa ist im Feuer verreckt“, was der Fehler war. Nein, nicht im Flüster-Kanal. Im Gruppenchannel, damit auch alles wissen, was vorgefallen ist. Es wäre doch schade, wenn jemand verwirrt zurückbleibt!

Aber damit endet deine Pflicht noch nicht. Weitere Pluspunkte kannst du auf folgendem Weg sammeln:

Inspiziere bei jeder Gelegenheit die Charaktere deiner Mitspieler. Überprüfe genau, welche Ausrüstung sie tragen und ob sie optimal verzaubert ist. Wenn du Lücken feststellst, die du selbst beheben kannst, dann weise den Spieler sofort darauf hin. Du kannst bessere Ausrüstung herstellen oder eine Verzauberung organisieren? Hervorragend!

Wichtig ist, dass du solche Dienste niemals umsonst anbietest. Denn dann geht deinen Mitspielern ein großes Stück Selbstwertgefühl verloren. Hier gilt die alte Regel: “Was nix kostet, das ist auch nix.” Orientiere dich bei den Preisen an den Kosten im Auktionshaus und multipliziere sie mit 1,5.

Verschaffe deinen Mitspielern Pausen

Zeit ist heutzutage ein wertvolles Gut. Immer mehr Leute leiden unter Stress und Burnouts. Da sollten sie doch wenigstens in ihrer Freizeit etwas abschalten können! Wenn du ein organisiertes Leben führst, kannst du das Leben deiner Mitspieler spürbar verbessern. Ein langer Raidabend mit 10-25 Mitspielern beginnt um 20:00 Uhr und geht bis um Mitternacht? Bestelle deine Pizza genau so, dass sie innerhalb der Raidzeit ankommt – also etwa um 21:00 Uhr. Weil ein gesundes Mahl wichtig ist, werden deine Mitspieler jede Menge Verständnis aufbringen und gerne eine halbe Stunde auf dich warten.

Sie werden dir sicher für diese zusätzlichen Minuten Erholung danken.

Noch mehr Bonuspunkte bekommst du übrigens als Raucher. Einfach ein „Zigarettenpause!“ in den Chat hämmern und sofort afk gehen, um die Kippe zu genießen. Auch die Raidleitung wird sich über fünf zusätzliche Minuten Ruhe freuen.

Wenn ihr diese Tipps beherzigt, dann dauert es nur wenige Tage, bis ihr auf eurem Server einen ehrfürchtigen Ruf habt. Damit ist der Grundstein für lange Jahre voller Spaß im Spiel gelegt.

Wenn ihr zu beliebt seid und keine Lust mehr auf das Spiel habt, könnt ihr auch einfach einen Armbruch vortäuschen – das ist auch jedes Mal überzeugend!