Ich will, dass Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal

Diablo Immortal wird aktuell von Kritikern zerrissen. Aber MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat Freude daran. Mehr noch: er wünscht sich, dass Diablo 4 sich das Mobile-Game als Vorbild nimmt und ist sich sicher, dass das eine gute Idee ist.

Ich vertrete häufiger Meinungen, die euch nicht gefallen. Schon Fallout 76 fand ich super, als alle darauf rumgehackt haben. Und ich habe Recht behalten. Fallout 76 hat sich als solides Spiel beweisen, mit jahrelanger Unterstützung und tausenden Spielern als Fan-Base.

Auch an Diablo Immortal habe ich meine Freude, obwohl, oder vielleicht weil ich nicht 8 Stunden am Tag zocken kann.

Das Spiel macht vieles Richtig, auch wenn die größte Kritik aus meiner Sicht ebenfalls berechtigt ist. Das Gameplay und die Inhalte von Diablo Immortal sind schlicht gelungen und es ist aus spielerischer Sicht alles, was ich mir davon erhofft habe.

Als Diablo 4 überraschend beim Xbox Showcase mit neuen Trailern samt Beta-Test angekündigt wurde, musste ich bei vielen Bildern sofort an Immortal denken. Die Bilder sind das erste Gameplay, seit das Mobile-Game erschienen ist.

Vieles lässt sich vergleichen und ich finde: das ist gut so. Auch, wenn sich wichtige Seiten wie Maxroll von Immortal abwenden, vertrete ich nun die Meinung: Wenn Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal, dann wird es das beste Diablo bisher.

Zur Erinnerung hier noch einmal das neuste Gameplay von Diablo 4:

Immortal ist das Diablo-MMO, das alle haben wollten

Wer Diablo Immortal spielt und nicht einfach nur blind die Kritik von YouTubern und Streamern nachplappert, der sieht im Mobile-MMO genau das, was alle seit Jahren fordern. Ihr könnt Diablo spielen, aber mit tausenden Spielern gleichzeitig.

Immortal hat eine offene Welt mit Events und Bossen, die ihr mit anderen Spielern erledigt

PvP ist eine interessante Abwechslung, auch wenn hier noch Balancing fehlt

echte Raidbosse im Reliquiar der Hölle stellen eine große Herausforderung für Gruppen dar

Dungeons sind nicht einfach rein zufällig, sondern wiederholbare Inhalte mit verschiedenen Schwierigkeiten

Einziges Manko sind die legendären Edelsteine. Diese sind der große Pay2Win-Faktor von Diablo Immortal. Man kann legendäre Edelsteine zwar kostenlos bekommen, allerdings dauert das ewig. Mehr dazu seht ihr hier im Video:

Abgesehen von diesen ist der Grind in Immortal aber wirklich gut gelöst. Es gibt genügend Belohnungen, die man zumindest als Casual noch vor Erreichen der Loot-Grenzen bekommen kann.

Wer nicht wie ein absolut Irrer den ganzen Tag zockt, brennt auch nicht nach vier Wochen schon aus.

Es gibt sogar Vergleiche mit Diablo 2, welches unter Hardcore-Fans der Reihe als der Höhepunkt gilt. Allerdings sind sich einige Spieler schon einig: Diablo Immortal ist in einigen Punkten besser als Diablo 2. Und genau daran soll Diablo 4 anknüpfen.

Was Diablo 4 jedoch auf keinen Fall übernehmen sollte, ist die Monetarisierung. Die Möglichkeit, sich so enorm viel stärker zu machen für teilweise absurde Preise, verteufle selbst ich als Verteidiger von Diablo Immortal. Im Podcast erklären Leya und Schuhmann mehr dazu:

Diablo 4 kann jetzt schon von Diablo Immortal lernen

Von den Informationen, die bisher vorliegen, sind ein paar Inhalte in Immortal sogar noch eher ein MMO als das, was Diablo 4 anstreben wird. Konkret gemeint sind hier die Dungeons.

Diablo Immortal hat mehrere echte Instanzen, die immer gleich aufgebaut sind mit den gleichen Bossen und einer festen Loot-Tabelle. Bestimmte Set-Teile gibt es in bestimmten Dungeons – wie in einem MMORPG.

Diablo 4 geht hier offenbar wieder einen Schritt zurück. Man will 150 Dungeons haben, was absoluter Quatsch ist. Sicher gibt es 150 Dungeon-Eingänge, aber sehr wahrscheinlich stecken dahinter dann prozedural generierte Dungeons mit bestimmter Thematik.

Vielleicht überrascht mich das Spiel ja noch, aber echte Dungeons wie in Immortal sind einfach eine Bereicherung für Diablo. Besser wäre noch, wenn einfach beides kommt, in Form von zufälligen Rifts und festen Dungeons.

Die Klassen von Diablo 4 sehen übrigens schon sehr schön aus. Zuletzt wurde der Totenbeschwörer vorgestellt, die letzte Release-Klasse:

Die Kampagnen-Länge von Diablo 4 sieht schon einmal ziemlich gut aus. Einer der wenigen Punkte, die hier vielleicht sogar noch besser sind. Ich würde mir noch Features wie den Klassenwechsel aus Immortal wünschen, einfach um nicht mehrmals die Kampagne grinden zu müssen.

Was wir bereits über das kommende Spiel wissen, findet ihr in umserem Hub zu Diablo 4 mit Klassen, Release und Beta.

Spieler-Interaktion ohne Pay2Win kann nur gut werden

Diablo 4 sollte die Spieler-Interaktion so fördern, wie es auch Immortal tut. Für viele Inhalte sind Gruppen notwendig, teilweise sogar ganze Clans. Jede Woche geht es darum, wer den Server beherrscht und dazu müssen Gilden zusammenarbeiten.

Mit den Fraktionen von Immortal gibt es ein dynamisches System, durch das Spieler miteinander spielen sollen. Der Grind erfordert später ebenfalls Gruppen

Ich sehe Diablo Immortal als eine Art Beta für Diablo 4. MMO-Features, die in Immortal momentan spielbar sind, sollen getestet und perfektioniert werden. Sind sie dann so, wie man sie haben will, kommen sie in Diablo 4.

Natürlich bin ich aber nicht blind und sehe, dass auch die Schmerzgrenze für Monetarisierung mit Immortal offenbar neu ausgelotet wird. Diablo 4 hat ebenfalls einen Cash-Shop, in dem es jedoch keine Ausrüstung und Ähnliches zu kaufen geben soll.

Mitarbeiter von Blizzard betonen: Diablo 4 wird nicht so monetarisiert wie Immortal

Ich will also nicht, dass Diablo 4 exakt so wird wie Diablo Immortal. Sonst könnte ich ja auch einfach weiter das zocken. Wenn aber der Pay2Win-Faktor entfernt wird, sich niemand einfach „stark kaufen“ kann – dann können getrost alle anderen Features übernommen werden.

Ein paar Sachen brauchen noch Politur, aber Diablo 4 erscheint ohnehin erst 2023. Genug Zeit, um mit Immortal zu testen, was noch ausgefeilt werden muss. Und jetzt bitte: Zerreißt mich in den Kommentaren! Oder spottet wie andere Spieler über erfolglose Wale:

