Spieler erkennen: In Diablo Immortal kostet es über 511.100 €, wenn ihr den stärksten Charakter haben wollt

Die Diskussionen um Diablo immortal, das Finanzierungsmodell des Spiels und die Pay2Win-Mechaniken reißen einfach nicht ab. In einem Post auf Reddit teilte jetzt ein Spieler die Erkenntnis, dass ein Charakter mit der bestmöglichen Ausrüstung deutlich teurer ist, als bisher angenommen.

Wie teuer ist ein perfekter Charakter? Wenn ihr in Diablo Immortal einen Charakter haben wollt, der das Maximum aus seiner Ausrüstung rausholt und so gut ausgerüstet ist, wie das Spiel es hergibt, müsst ihr laut dem Reddit-Nutzer u/ShiftYourCarcass über 540.000 US-Dollar (über 511.000 Euro) ausgeben (via reddit).

Bisher ging man davon aus, dass das Erreichen eines maximierten Charakters in Diablo Immortal ca. 100.000 US-Dollar (ca. 95.000 Euro) kosten würde.

Mehr legendäre Edelsteine benötigt als gedacht

Was ist so teuer an der Ausrüstung? Um die eigene Ausrüstung in Diablo Immortal zu verbessern, müsst ihr legendäre Edelsteine in eure Ausrüstung stecken, wie wir es in unserem Dämonenjäger-Build für hohen Einzel-Schaden veranschaulichten.

Für einen bestmöglichen Charakter ist es dabei wichtig, nicht irgendeinen legendären Edelstein, sondern nur legendäre 5/5-Sterne-Edelsteine zu benutzen. Wie selten diese sind, zeigte der Twitch-Streamer Quin69, als er 15.000 € investierte, bis er seinen ersten 5/5-Sterne-Edelstein in Diablo Immortal erhielt.

Wie kommt die hohe Summe zustande? Der Reddit-Nutzer u/ShiftYourCarcass erwähnt in seinem Post, dass man bisher davon ausging, 6 legendäre 5/5-Sterne-Edelsteine für einen maximierten Charakter zu benötigen. Doch mittlerweile entdeckten Spieler die sogenannte Erwecken-Mechanik, durch die es möglich ist, seine Ausrüstung zu erwecken.

Erweckte Ausrüstung hat nicht nur einen Platz für einen legendären Edelstein, sondern ganze 6 Edelstein-Slots. Das bedeutet, dass ein Charakter nicht nur 6, sondern 36 legendäre 5/5-Sterne-Edelsteine benötigt, um so gut ausgerüstet zu sein, wie es geht.

In seiner Rechnung ging Reddit-Nutzer u/ShiftYourCarcass von einem durchschnittlichen Investment in Höhe von 15.000 US-Dollar (ca. 14.200 Euro) pro 5/5-Sterne-Edelstein aus. Das ist übrigens immer noch eine niedrigere Summe, als Quin69 für einen einzigen Edelstein benötigte.

Wenn ihr also 36 Mal 14.200 Euro bezahlt, um in Diablo Immortal legendäre 5/5-Sterne Edelsteine zu erhalten, seid ihr bei insgesamt 511.200 Euro, die ihr in das Spiel investiert, um einen Charakter mit maximaler Ausrüstung zu besitzen.

Den originalen Reddit-Post mit den Informationen binden wir euch hier ein:

Auch in der MeinMMO-Redaktion ist das Finanzierungsmodell von Diablo Immortal und der Pay2Win-Aspekt des Spiels ein großes Thema.

Im MeinMMO-Podcast sprachen Leya, Maik und Schuhmann über den Shop von Diablo Immortal und wie Blizzard damit sogar die Gacha Games von Netmarble toppt.

