Diablo 4: Kampagnen-Dauer und Max-Level bekannt – Das sagt Blizzard

Wie viele Stunden dauert die Kampagne von Diablo 4, wie hoch ist das Max-Level und was wissen wir zu Paragon-Leveln? Joe Shely von Blizzard äußerte sich jetzt zu diesen Inhalten.

Woher kommen die Infos? Der Director von Diablo 4, Joe Shely, sprach im Interview mit Gamespot über die Dauer der Kampagne und Inhalte des Endgame. Erst kürzlich zeigte Blizzard während des Xbox-und-Bethesda-Showcases mehr Infos zum Spiel.

Nun ist klar, wie viele Stunden ihr grob für das Spielen der Story einplanen müsst und ab welchem Level ihr beim Limit ankommt.

Wie viele Stunden dauert die Kampagne?

Das sagt Shely: Generell sprach der Director über die vielen Freiheiten, die Spieler in Diablo IV haben werden. Man könne an die verschiedensten Punkte der Welt reisen und sich entscheiden, was man dort tun will. Wenn man die Kampagne verfolgen möchte, soll man dafür grob 35 Stunden einrechnen.

„Das ist ein 35-stündiges Erlebnis, das nur so vor Geschichte und Charakteren strotzt, die wirklich menschlich sind und mit denen man sich auf einer emotionalen Ebene verbinden kann. Wir haben wirklich hart an der Kampagne von Diablo 4 gearbeitet und sind wirklich stolz darauf, wie sie sich entwickelt“, erklärt Shely.

Nach dem Abschluss der Kampagne sollt ihr etwa Level 45 erreicht haben.

Wie lange dauern Storys in anderen Diablo-Spielen? In Diablo 3 braucht ihr etwa 20 Stunden, um die Story einmal durchzuspielen. In Diablo 2 ist es ähnlich lang. Bedenkt, dass sich diese Stunden-Angaben darauf beziehen, dass man als neuer Spieler anfängt und die Quests noch nicht kennt. Ein erfahrener Spieler in Diablo 3 spielt die Story in deutlich weniger Stunden durch.

Wie Blizzard die Story-Dauer von Diablo Immortal erklärt.

Was ist das Max-Level?

Das Level-Cap in Diablo 4 liegt bei Level 100. Das bestätigte Blizzard ebenfalls im erwähnten Interview mit Gamespot.

Nach dem Erreichen der Höchststufe schaltet ihr verschiedene Inhalte des Endgame-Contents frei. Darunter die Nightmare-Dungeons und auch das neue Bounty-System „Tree of Whispers“. Dazu gibt es auch die bekannten Welt-Schwierigkeiten, mit denen ihr die Umwelt ganz zur Stärke eures Charakters anpassen könnt.

Die neuste Klasse stellte Diablo 4 jüngst im Trailer vor und die Pet-Klassen-Freunde unter euch, dürfen sich freuen:

Das Paragon-System

Das ist bekannt: Im Interview spricht Shely auch über das Paragon-System. Spieler kennen das bereits aus Diablo 3 und Diablo Immortal. Allerdings unterscheidet sich das System in D4 deutlich zu dem von D3. Denn während man in dem älteren Teil einfach Punkte in verschiedene Aspekte wie kritische Trefferchance, Angriffsgeschwindigkeit, Vitalität oder Bewegungsgeschwindigkeit stecken konnte, ist das neue System ähnlich wie ein Schachbrett – Das Paragon-Board.

Das Paragon-Board verspricht Komplexität für Diablo 4.

„Stellt euch das wie ein Schachbrett vor. Es ist viel detaillierter als ein solches, aber der Einfachheit halber sagen wir ein Schachbrett. Und du musst deinen Weg finden, indem du Quadrate freischaltest, während du dich über das Brett bewegst. Jedes der Felder könnte +5 Stärke, eine andere Fähigkeit oder etwas anderes sein, das deine Fähigkeiten verbessert. Und so kann man diese verschiedenen Boards zusammenklicken und sich seinen eigenen Weg bahnen.“

Ein weiterer Unterschied beim Paragon-Board von Diablo 4 ist, dass das System begrenzt ist. Das soll wohl dazu führen, dass man die Paragon-Punkte bewusster verteilt und nicht durch grinding unendlich stark wird.

Alles, was ihr zum Release von Diablo 4 wissen müsst – Klassen, Beta und Gameplay