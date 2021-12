Diablo 4: Blizzard gibt neue, aufregende Infos zu dem, was wirklich zählt – Looten und Leveln

Was sagt Blizzard zu Items? Zu Items und Loot in Diablo 4 gibt es die klare Ansage, dass die „+Skill“-Items zurückkommen werden . Wenn Spieler ein Item ausrüsten, das ihnen Punkte für einen Skill gibt, den sie gar nicht haben, erhalten sie Zugang zu diesem Skill. Das soll zum Ausprobieren anregen.

Insert

You are going to send email to