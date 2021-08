Das Spiele-Studio Blizzard ist aktuell in schweren Turbulenzen, doch im Earning-Call malt man ein rosarotes Bild der Gegenwart und Zukunft des Studios: WoW gehe es besser als in den letzten Jahren durch den Erfolg von WoW Classic. Die Entwicklung von Diablo 4 laufe glänzend, das Spiel soll über mehrere Jahre nach dem Release funktionieren. Auch die Entwicklung Overwatch 2 laufe super. Es gibt einen Hinweis: Diablo 4 und Overwatch 2 könnten in den nächsten 18 Monaten ihren Launch haben, bis zum Februar 2023.

Woher sind die Informationen? Activision Blizzard hatte einen Earning Call und gab dort Informationen über den aktuellen Stand ihrer 4 Kern-Spielrehen World of Warcraft, Hearthstone, Diablo und Overwatch raus.

Dabei ist die aktuelle Situation um das Studio-Blizzard kritisch. Am Tag des Earning-Calls trat der Präsident von Blizzard, J. Allen Brack, zurück.

Blizzard träumt von Diablo 4

So steht es um Diablo: Blizzard hebt vor allem Diablo 4 heraus: Hier heißt es, man würde einen starken Fortschritt erzielen und „beträchtliche Ressourcen“ aufwenden, um aufregenden Spielinhalt zu schaffen, der Spieler auch über mehrere Jahre bei der Stange hält. Offenbar ist Diablo 4 als ein “Games-as-a-service”-Titel geplant.

Auf den Release von Diablo 2 Resurrected am 23. September für PC und Konsolen freut man sich schon. Der werde „stark erwartet.“

Das Mobile-Spiel Diablo Immortal wurde verschoben, laufe aber gut und erhalte „exzellentes Feedback“, sagt Blizzard.

Blizzard schwärmt von WoW Classic

So steht es um WoW: Bei World of Warcraft schwärmt Blizzard, die Zahlen im 2. Quartal 2021 seien im Vergleich zum Vorjahr um einen „zweistelligen Prozentsatz“ gewachsen. Für diesen Erfolg macht man den Release der Erweiterung “Burning Crusade” bei World of Warcraft Classic verantwortlich.

Es heißt: Auch WoW bleibe auf dem Kurs, 2021 eine deutlich stärkere Spieler-Beteiligung zu haben, als in normalen Jahren ohne eine neue Erweiterung.

Activision Blizzard will Diablo und Warcraft mehr wie Call of Duty machen

Wie sieht’s bei Overwatch aus? Auch bei Overwatch 2 geht die Entwicklung angeblich gut voran. Man habe einen „wichtigen Meilenstein“ abgeschlossen.

So steht’s um Hearthstone: Für Hearthstone hat Blizzard nur lobende Worte. Hier nennt man zwar keine genaue Zahlen, spricht aber von einem Wachstum und verweist auf die neue Erweiterung „United in Stormwind“.

Die Blizzard-Präsentation zu den Geschäftszahlen im 2. Quartal 2021.

Umsatz-Zahlen von Blizzard sinken – Overwatch League ein Problem

Das passt nicht ins rosarote Bild: Obwohl angeblich alles so gut bei Blizzard läuft, haben sie im Vergleich zum 2. Quartal 2020 wieder 6 Millionen Spieler eingebüßt: Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sank von 32 Millionen (Q2/2020) auf 26 Millionen Nutzer (Q2/2021).

Auch die eigentlichen Umsatz-Zahlen sind gefallen. Zwar ist der Umsatz bei WoW um einen zweistelligen Prozentsatz gewachsen, aber die Umsatz-Zahlen bei Hearthstone und der Overwatch-Liga seien gesunken.

Zudem habe Blizzard Geld für die Entwicklung einer “reichen Produkt-Pipeline” und das Marketing für Burning Crusade Classic investiert.

Wann kommen Diablo 4 und Overwatch 2? Hinweis auf Release-Datum

Das ist der Hinweis auf das Release-Datum bei Overwatch 2 und Diablo 4: Bei der Präsentation betont Blizzard: Ihnen stehe eine „signifikante 18 Monate“-Periode an Releases ins Haus.

Das könnte heißen, dass der Release von Overwatch 2 und Diablo 4 bis spätestens zum Februar 2023 erfolgen. Dann wären die 18 Monate vorbei. Diablo 4 und Overwatch 2 sind sicher die wichtigsten Releases der nächsten Jahre für Blizzard.

Traditionell liegen die Release-Fenster für solche Block-Buster-Titel im September bis November eines Jahres oder von März bis April. Von Dezember bis Februar und in den warem Monaten Mai bis August erscheinen selten große Titel:

Mögliche Release-Zeiträume für Overwatch 2 und Diablo 4 wären daher:

Overwatch 2 im März/April 2022

Diablo 4 zwischen dem September bis November 2022.

Gut möglich, dass sich eins der Spiele oder sogar beide bis ins Jahr 2023 verschieben, gerade bei allem, was zur Zeit bei Blizzard los ist.

Zudem sollen offenbar noch weitere Mobile-Spiele für Warcraft entwickelt werden:

2 neue Warcraft-Spiele werden intern bei Blizzard schon getestet