In diesem Zuge bekommt das alte Action-RPG aus dem Jahr 2000 beispielsweise einige grafische Anpassungen, darunter überarbeitete Animationen und Zaubereffekte. Ihr könnt bei Wunsch aber auch im Original-Look spielen und auf Knopfdruck zwischen Original und Remaster-Grafik hin und her schalten.

Was ist überhaupt Diablo 2: Resurrected? Dabei handelt es sich um eine Remaster-Version des originalen Diablo II und der Erweiterung Lord of Destruction, die für PC, aber auch für die Konsolen PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll.

So bekommt man Beta-Zugang: Auch zum Beta-Zugang hat sich Brushie geäußert. So soll man Zugang erhalten, indem man das Spiel vorbestellt, sobald es möglich ist.

Was hat es mit dem Leak auf sich? In Kürze startet mit der E3 2021 eine der wichtigsten Videospielmessen des Jahres. Vor Beginn tauchen dabei traditionell Leaks und Gerüchte auf, welche Spiele im Rahmen der Messe vorgestellt, gezeigt, angekündigt oder mit neuen Infos versorgt werden könnten. Und einer dieser Leaks könnte besonders spannend für Fans der Diablo-Reihe werden.

