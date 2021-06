PC Gaming Show auf der E3 2021 – Was euch erwartet und wie ihr nichts verpasst

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat es mit der Show überhaupt auf sich? Bald ist es so weit: In Kürze startet mit der E3 2021 eine der wichtigsten Videospielmessen des Jahres – diesmal in rein digitaler Form.

Auch 2021 wird auf der E3 die beliebte PC Gaming Show abgehalten. Dort erwarten euch traditionell Spiele-Ankündigungen, Trailer, Interviews und allerlei Neuigkeiten rund um bestehende und neue Games. Erfahrt hier bei MeinMMO, was bisher zum Event bekannt ist und was euch dort erwartet.

Insert

You are going to send email to